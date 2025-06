Sony ne veut toujours pas sortir des jeux PlayStation Studios directement sur le PS Plus

Les jeux day one sur le PS Plus, c’est pour les autres

Ce n’est pas la première fois que Sony dit ne pas vouloir adopter la même stratégie avec le PS Plus que Microsoft et son Xbox Game Pass. La grande différence entre les abonnements tient du fait que Sony se refuse à sortir directement sur le service ses jeux issus des PlayStation Studios, même s’ils finissent par arriver plus tard, après quelques mois de commercialisation. Et cela n’est pas près de changer.

Le journaliste Stephen Totilo s’est entretenu avec Nick Maguire (via Game File), vice-président des services chez PlayStation, afin de savoir quels sont les changements attendus sur le PS Plus. Sortir les jeux PlayStation Studios day one dans l’abonnement, c’est toujours niet chez Sony, qui préfère attendre 12 à 18 mois pour les inclure et proposer des jeux indépendants ou d’éditeurs tiers de cette manière pour compenser :

« Nous sommes restés fidèles à notre stratégie globale, qui consiste à ne pas proposer de jeux [PlayStation Studios] dès leur premier jour. Notre stratégie, qui consiste à trouver quatre ou cinq titres indépendants à sortir day one, et à utiliser cela pour compléter notre stratégie consistant à proposer des jeux [PlayStation Studios] dès 12, 18 mois ou plus, fonctionne très bien sur toute la plateforme. »

Sony n’a de toute façon pas à se presser, tant ses propres jeux sont largement plébiscités sur le PS Plus, même avec du retard. Rien que durant ce printemps, 4 des 10 jeux les plus joués sur le PS Plus provenaient de PlayStation Studios (Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, The Last of Us Part I et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales).

Pas de changement à venir de ce côté-là donc, et quant à une éventuelle hausse de prix, Sony ne veut encore rien dire, même si l’on se doute que cela nous pend au nez.