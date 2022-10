Trouver le Brassard (énigme des moulins) | Soluce A Plague Tale Requiem

Si vous avez joué au premier opus de la licence A Plague Tale : Innocence, vous savez qu’il y a des énigmes optionnelles qui peuvent vous rapporter des trophées ou divers éléments à collecter. A Plague Tale : Requiem ne déroge pas à la règle et nous propose notamment une énigme qui pourrait vous donner du fil à retordre si vous ne réalisez pas les bonnes actions comme il le faut : l’Enigme des Moulins dans le Chapitre 9 : Contes et Révélations.

Meunier, tu dors

A votre sortie du château, descendez le chemin menant aux oiseaux de pierre puis grimpez la colline menant au champ de fleurs et aux 4 moulins majestueux. Pour réussir l’énigme en question, il vous faudra éteindre les 2 premiers moulins et allumer les 2 derniers. Le troisième moulin étant déjà allumé, ne touchez pas à celui-ci et concentrez-vous sur les 3 autres.

Premier moulin

Arrivés devant le premier moulin, ouvrez simplement la porte menant à l’intérieur, grimpez les escaliers et poussez la barre permettant ainsi d’éteindre le moulin, et ressortez.

Second moulin

Pour arrêter le second moulin, contournez-le par la droite et repérez une corde tendue. Servez-vous de la corde pour faire tomber les tonneaux et caisses cachant une entrée secrète puis grimpez par la gauche de la grosse caisse sous la fenêtre pour vous faufiler dans le moulin et ainsi atteindre la manivelle permettant de l’éteindre et ressortez par la porte principale.

Quatrième moulin

Nous l’avons dit, le troisième moulin doit être laissé en l’état donc approchez-vous du dernier. Faites le tour et repérez la charrette. Faufilez-vous dessous puis grimpez à l’échelle, regardez par l’ouverture dans la pierre puis envoyez un caillou sur la porte grâce à votre fronde.

Descendez par la gauche et faites le tour avant d’aller allumer le moulin en tirant la manivelle. Un bruit sourd se fait entendre. Quelque chose s’est ouvert.

La cachette des moulins

Pour trouver la cachette renfermant votre trésor, partez en direction des moulins 2 et 3 et descendez entre les arches de pierre situées entre eux en direction du château. Puis, à droite, repérez une échelle vous menant tout droit à des galeries secrètes.

Continuez tout droit jusqu’à trouver un repère avec deux coffres et un petit objet posé entre les deux : un brassard, permettant à Amicia de se rétablir plus vite après les attaques des ennemis, un accessoire qui n’est pas négligeable donc.

Félicitations, vous avez résolu l’énigme des moulins ! N’hésitez pas à consulter le reste de notre solution complète de A Plague Tale Requiem ou encore notre test pour tout savoir sur le jeu.