Le Chapitre précédent vous aura laissé de lourdes séquelles. Amicia, fortement blessé et Arnaud qui l’a récupérée, se retrouvent sur une plage tandis que Hugo a été emmené par le Comte. Voici le Chapitre XV de A Plague Tale Requiem, Soleil Agonisant.

Rejoindre Lucas et Sophia

Votre réveil est dur et douloureux sur une plage non loin de Marseille. Amicia et Arnaud doivent désormais rejoindre Lucas et Sophia partis plus tôt tandis qu’Amicia s’inquiète pour son frère.

Passez par la fente murale pour débarquer sur le lieu où La Rascasse s’est fracassée pour voir débarquer le Comte et ses sbires prêts à vous assener un coup fatal.

Sauver Arnaud

Arnaud souhaite régler cette histoire lui-même et tuer le Comte de ses mains. Leur combat ne nécessite aucune action de votre part, nous nous intéresserons aux à-côtés.

Pendant que les deux hommes battent le fer, vous êtes attaquée par de multiples soldats. Le combat est rapide est classique dans sa construction et vous devrez combattre seule, mais c’est alors qu’un gigantesque nuage envahit les environs.

Vous comprenez alors qu’Hugo se trouve à Marseille, et que triste de croire avoir perdu sa sœur, il s’est laissé corrompre par La Macula et est rentré dans le tout dernier seuil de sa maladie. L’atmosphère se chargeant peu à peu, vous ne voyez plus grand chose mais votre combat reprend de plus belle.

Prenez garde aux soldats en hauteur et utilisez les pots de feu grégeois pour avancer. Lors de la phase finale du combat, vous allez devoir aider Arnaud à abattre le Comte. Pour cela, attendez que votre ami lui enlève son casque et visez en pleine tête pour l’abattre.

Malheureusement, Arnaud aura reçu un coup fatal avant de vous donner ce dernier geste d’amitié et vous devrez le laisser sur la plage avant d’aller libérer Lucas et Sophie attachés plus loin.

Atteindre Hugo

Votre ultime mission consistera à retourner chercher Hugo à Marseille et tenter de le convaincre de se calmer. Dans la charrette, vous discutez avec vos amis tandis que votre arriver en ville ne sera pas de tout repos.

Bloqués par les évacuations de la ville, utilisez le lance-flamme présent sur la charrette pour détruire les bottes de paille sur votre gauche et ainsi libérer un passage.

Alors que vous progressez, les murs de la citadelle cèdent, libérant au passage des milliers de rats à votre poursuite. Utilisez sans merci le lance-flammes contre eux jusqu’à ce que vous soyez éjectés de la charrette.

A votre réveil, mal en point, vous vous trouvez au cœur de Marseille. Votre recherche de Hugo se fera dans l’avant-dernier Chapitre du jeu, Roi Hugo.