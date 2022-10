Après vos péripéties maritimes dans le Chapitre précédent dans A Plague Tale Requiem, vous voilà seuls séparés de votre mère et de Lucas en direction de l’île rêvée par Hugo. L’occasion dans ce nouveau Chapitre intitulé Tout laisser derrière pour acquérir de nouveaux pouvoirs intéressants.

Trouver un chemin vers la côte

Après la cinématique, Amicia blessée par Arnaud n’est pas très en forme. Soignée par son frère, les deux héros doivent emprunter le chemin se trouvant devant eux jusqu’à traverser un magnifique champ de fleurs. Faites la course avec Hugo puis ramassez la plume de Geai que vous ajoutez à votre collection.

Fouillez la zone et avancez vers la fin de la clairière afin de tomber sur un campement de pélerins. Demandez votre route et suivez le campement jusqu’à trouver Perreux, le chef du groupe.

C’est alors que des gardes débarquent à votre recherche. Perreux comprend qu’il se passe quelque chose mais propose de vous aider par charité. Il vous guide jusqu’à une charrette sous laquelle vous devrez attendre. Attendez donc le signal puis atteignez l’enclos vous permettant de sortir du camp.

Mais vous êtes rattrapés par les gardes. Fuyez en sprintant jusqu’à atteindre une long glissade vous menant à une carrière d’une couleur ocre. Dans cette zone, vous pouvez par exemple trouver un coffre en entrant puis en tournant à droite. Passez sous les planches, ouvrez la porte en envoyant Hugo l’ouvrir par derrière.

De retour sur le chemin principal, prenez à gauche et passez sous les planches. Hugo parvient à localiser la présence de soldats grâce au pouvoir de l’Echo disponible grâce à son lien avec les rats.

Il va falloir traverser pour atteindre une porte droit devant vous. Pour cela, plusieurs choix sont possibles : lancez une pierre pour écarte le soldat venant vers vous pour traverser vers la gauche, attendre que tous les soldats vous tournent le dos puis aller vers la porte.

Vous pouvez aussi aller à droite ramasser des provisions et lancer des pierres pour faire diversion. Cette second option est plus dangereuse car vous serez d’autant plus exposés. Si vous voulez les abattre, vous pouvez aussi bien entendu.

Une fois de l’autre côté de la porte, de nouveaux soldats vous attendent. Là aussi, les options sont diverses. Vous disposez de palissades, charrettes ou encore caisses en bois pour vous abriter des regards et utilisez à l’envi le nouveau pouvoir d’Hugo.

La sortie se trouve proche du puits de lumière au fond de la salle, il s’agit d’une trappe dans le sol. Faites gaffe à bénéficier d’une assez grande fenêtre temporelle car l’ouverture demandera un peu de temps.

Atteindre le bâtiment

Une fois à l’extérieur de la mine, Amicia est de plus en plus mal mais vous devrez à nouveau traverser une zone remplie de garde. Il s’agit d’une zone semi-ouverte où les possibilités sont à nouveau multiples.

A votre disposition, plusieurs flaques de poix peuvent être enflammées pour éliminer des gardes. Vous disposez également d’hautes herbes ou encore de charrettes pour vous en sortir.

D’ailleurs, vous avez deux chemins principaux pour vous diriger vers le bâtiment. En hauteur, repérez un soldat sous une arche de pierre. Pour le rejoindre, vous pouvez descendre dans les herbes, passer par-dessus une palissade avant de vous retourner et trouver une corniche vous menant sur les hauteurs.

Vous avez aussi la possibilité de passer par la gauche de la zone, passer sous une charrette avant de rejoindre les arches du bâtiment. Là, repérez une lourde porte au fond et ouvrez-la pour passer de l’autre côté.

Amicia étant dans un état de plus en plus inquiétant, tentez de trouver un passage vers la sortie du bâtiment. Trouvez une porte mais c’est alors qu’Amicia s’effondre de douleur. Une horde rats débarque alors accompagnée de soldats de l’autre côté de la pièce.

Hugo, pris de panique, entre en trans et développe une nouvelle capacité, celle de contrôler une horde de rats à la demande. Dirigez les rats vers l’autre côté de la pièce sur les 3 soldats présents avant de réitérer l’opération en utilisant l’Impérium sur les gardes nouvellement arrivés.

Amicia de retour parmi nous, lancez de l’Ignifer sur le braséro en contrebas puis un pot d’Ignifer au bord de la plateforme où vous vous trouvez, puis descendez. Là, allumez la torche proche du ponton devant vous et lancez un pot d’Ignifer sur le sol vous séparant du ponton et montez dessus.

Rejoignez le fond de la salle et évitez les rats en pleine dégustation pour trouver une porte sur le fond à droite de la salle Là, grimpez à l’échelle pour passer de l’autre côté de la porte verrouillée et changer votre bandage, permettant de débloquer le Souvenir « Quelle couleur tu veux ? ». Passez la porte et prenez à droite pour sortir du bâtiment et arriver dans une teinturerie.

Sortir de la teinturerie

Dès votre sortie du bâtiment, profitez de la large zone ouverte pour procéder de diverses façon. Quelques rats peuvent être utilisés pour éliminer un ou plusieurs soldats aux environs, mais sachez que vos flèches bien placées fonctionneront aussi bien.

Rejoignez le fond de la zone en vous glissant discrètement derrière les gardes grâce aux hautes herbes et aux draps étendus et entrez dans un petit bâtiment avec une porte au fond. Passez de l’autre côté pour tomber sur La Bête qui vous attendait.

Eliminer La Bête

Le combat de boss qui vous attend n’est pas insurmontable si l’on comprend les mécaniques pouvant mener à votre victoire.

La Bête dispose d’une armure lourde qui vous faudra défaire en partie pour pouvoir l’atteindre. Pour cela, il vous faut immobiliser votre adversaire en lui lançant par exemple un peu d’Extinguis dessus pour le dérouter.

Profitez de ce moment pour le contournez et visez avec un caillou bien placé le milieu de son dos (qui est son point faible) pour décrocher son armure.

N’hésitez pas à utiliser vos pots de poix puis d’Ignifer pour aussi éliminer les soldats se joignant à la fête, quand vous ne pouvez pas les éliminer avec une simple pierre dans la tête, tout en restant loin des feux allumés par ces hommes.

Pour la phase finale du combat, visez son armure avec un carreau d’arbalète par exemple pour coucher l’homme définitivement et achevez les derniers ennemis pour enclencher une cinématique.

Amicia est réellement de plus en plus mal en point et Hugo doit s’occuper des prochains gardes en prenant possession d’une horde rats affamés. Dirigez-les vers les gardes en utilisant les tissus pour grimper par exemple jusqu’à ce que la prochaine cinématique débute avec un Hugo en trans et épuisé par ce qu’il vient de faire.

Vous allez devoir fuir une vague de rats en empruntant les pontons sur la droite. Dans cette séquence impressionnante, sprintez et suivez les pontons en allant toujours tout droit jusqu’à ce que vous aidiez Hugo à grimper, mettant fin au chapitre et vous permettant d’entamer le Chapitre VII, Criminels.