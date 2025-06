Le jeu mobile Marvel Mystic Mayhem de NetEase Games est maintenant disponible

NetEase et Marvel sont en pleine lune de miel. Grâce au succès de Marvel Rivals sur PC et consoles, les deux entreprises s’entendent à merveille et peuvent continuer leur partenariat sur d’autres projets. Vient aujourd’hui l’heure d’investir le marché du mobile avec un jeu complétement différent, Marvel Mystic Mayhem, qui est un RPG avec un peu de stratégie et d’action reprenant les plus grands héros Marvel (et des personnages nettement plus confidentiels) dans un free-to-play qui devrait lui aussi faire pas mal parler de lui.