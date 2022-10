La fin du Chapitre précédent a laissé nos héros quitter enfin l’île de La Cuna infestée de rats pour partir en direction d’un foyer sécurisé pour le petit Hugo et enfin prendre du repos bien mérité. Mais vous l’imaginez, rien ne se passera comme prévu. La fin de l’Histoire de A Plague Tale Requiem approche et le rythme va grandement s’accélérer désormais dès ce Chapitre XIV, Soigner nos plaies.

Parler aux autres

Comme avant votre arrivée sur La Cuna, le Chapitre débute par une petite visite sur le pont de La Rascaille afin de parler aux autres de leur état d’esprit après tous ces événements.

Une fois que vous avez pu parler à tout le monde, vous remarquez au loin un bateau qui s’approche dangereusement. Il s’agit de celui du Comte qui ne compte pas vous laisser partir ainsi. Aidez les équipiers à diriger la grand-voile sur le pont supérieur pour gagner de la vitesse et tentez de larguer du poids pour vous en éloigner mais il se rapproche trop et vous vise de flèches enflammées.

Montez sur le pont supérieur et éliminez autant d’ennemis que possibles de pierres dans la tête mais quoi que vous ne fassiez, le Comte arrivera à vous rejoindre et à provoquer un abordage sur votre bateau.

Sauver Arnaud

L’abordage a provoqué la chute dans l’eau de Sophia et Lucas. Vous vous retrouvez donc ainsi seule avec Arnaud pour défendre la coque et vos propres vies contre cette invasion qui ne sera pas de tout repos.

N’oubliez pas qu’Arnaud sait se défendre mais que s’il est trop assailli, il sera en danger de mort. Pour cela, gardez toujours un œil sur lui et éliminez à distance les ennemis simples. Utilisez vos carreaux sur les plus protégés et surtout mettez-vous à couvert dès que possible.

Malheureusement, au bout d’un moment, une flèche vous atteint lourdement, provoquant votre fuite inconsciente avec Arnaud pour ne pas être tués tandis que Hugo a été récupéré par le Comte avant votre départ.

Votre prochain objectif sera de retrouver Hugo lors de l’antépénultième Chapitre, XV – Soleil Agonisant.