Dans le précédent Chapitre d’A Plague Tale Requiem, toute la famille d’Amicia et Hugo ainsi que Lucas ont dû fuir la ville complètement détruite pour prendre la direction de Marseille où l’Ordre doit aider et cacher Hugo selon les dires de feu Vaudin. Ce sera le cadre ce nouveau Chapitre nommé Dans notre sillage.

Trouver un moyen d’atteindre le bateau

Après la cinématique vous menant à être bloqués au niveau d’un barrage, Amicia et Lucas descendent du bateau qu’ils parviennent à libérer. Mais ils n’ont pas le temps de remonter et doivent donc trouver un autre chemin.

Suivez les chemin se trouvant sur votre gauche jusqu’à traverser une petite forêt. Là, à l’embranchement, tournez à droite pour trouver un établi et continuez pour trouver le Souvenir « Le brame du cerf ».

Poursuivez votre route et passez une fente murale jusqu’à apercevoir votre bateau mais une marée de rats vous rattrape. Vous allez devoir traverser le site complètement infesté désormais.

Traverser le site de construction

Pour commencer, lancez une pierre infusée à l’Ignifer sur la botte de foin en face de vous pour vous dégager un passage jusqu’au prochain ponton. Là, demandez à Lucas de tourner la manivelle faisant tourner la botte de foin, tandis que vous enflammez cette même botte et que vous lancez un pot d’Ignifer par terre pour traverser et aller sur votre droite vers le prochain ponton.

Là, utilisez la manivelle pour tourner à fond la botte en direction de Lucas et lui permettre de vous rejoindre. Pour cela, gardez bloquée la botte en position avant de la lâcher. Ensuite, demandez à Lucas d’activer la manivelle puis enflammez de nouveau la botte et demandez à Lucas de lâcher la manivelle. Profitez ainsi du mouvement de la botte pour aller sur le ponton se trouvant en face de la manivelle activée par Lucas.

Mais Amicia se fait bloquer par les rats. Elle est sauvée in extremis par Lucas qui lui envoie de la Pyrite, lui permettant de frapper le sol et ainsi éloigner les rats grâce à la lumière produite par la substance. Rejoignez ainsi le ponton et demandez à nouveau à Lucas d’activer la botte de paille après l’avoir enflammée afin de poursuivre vers le ponton situé sur la droite de Lucas, juste en face de vous, en grimpant sur la corniche blanche à disposition.

Là, prenez un bâton et lancez-le en direction de Lucas qui va l’allume et tenter de vous rejoindre. Il se rendra sur le ponton où vous étiez juste avant et attendra que vous l’aidiez. Pour cela, poursuivez vers la droite, lancez une pierre sur l’anneau retenant une structure permettant à Lucas de descendez et allumez la botte de paille se trouvant au-dessus du trou.

Descendez et courez vers le ponton d’en face, où Lucas vous rejoint. Ensuite, prenez un bâton, enflammez-le et rejoignez le ponton en contrebas.

Là, passez sous les planches bloquant un passage et tentez d’activer la manivelle centrale.

Libérer le chemin pour le bateau

Il va falloir trouver ce qui bloque la manivelle. Pour cela, passez sur la droite du bâtiment à côté de la manivelle pour trouver un passage en vous baissant. Puis, demandez à Lucas de tirer le chariot et contournez-le par la gauche pour passer derrière lui et ainsi descendre sous le ponton de la manivelle.

Libérez le corps gênant le repliement de la chaine et grimpez sur le bac envoyé par Lucas qui a réussi à activer la manivelle. Puis, demandez à Lucas de lâcher la manivelle pour vous rendre de l’autre côté de la rive.

Descendez et repérez la chaine en hauteur, et l’anneau visible depuis l’intérieur du cabanon en hauteur. Tirez une pierre pour libérer la chaine ce qui aura pour effet de provoquer un effondrement partiel de la structure.

Sortez du cabanon et prenez à gauche vers la rive. Si vous revenez sur vos pas vous pouvez passer par l’arrière du cabanon pour monter et trouver un établi ou encore passer sous le cabanon pour trouver un coffre.

Dirigez-vous vers l’aqueduc amoché et repérez le chariot mobile dans le coin gauche de la zone. Poussez-le jusque devant une plateforme en bois large se trouvant sous le deuxième pilier de pierre de l’aqueduc.

Montez et redescendez de l’autre côté. Là, redescendez et allez dessous la plateforme que vous venez d’escalader pour passer l’anneau et briser un pont vous permettant de revenir sur vos pas.

Allez activer le levier non loin de là pour faire passer l’ascenseur horizontale de l’autre côté puis passez par la fente libérée plus tôt pour retrouver le chariot mobile. Placez le chariot mobile sur l’ascenseur et amenez-le de l’autre côté.

Rejoignez-le et placez-le sous la plateforme qui vous attend. Grimpez et observez la cinématique. Quand vous y serez invités, visez les gardes retenant Lucas grâce à l’arbalète du bateau.

Ensuite, placez de l’Ignifer sur la pointe de votre carreau d’arbalète et lancez une flèche juste en dessous de Lucas. Répétez l’opération sur le cabanon de droite puis sur la palissade devant vous pour ramener Lucas.

Eliminer les bandits

Après le retour d’Arnaud, qui sera un adversaire redoutable ensuite, profitez de votre arbalète pour éliminer le maximum d’ennemis sur votre route. Vous ne recevrez pas de dégâts tant que vous ne viserez pas, mais il vous faudra éliminer des ennemis pour ne pas perdre la partie pour autant.

Au bout d’un moment, vous serez bloqués. A ce moment, lancez un carreau d’Ignifer sur le barrage pour l’enflammer puis dans la partie suivante, profitez de ces carreaux pour enflammer les cachettes de vos ennemis.

Mais Joseph finit par se faire tuer. Vous voilà prise au piège. Amicia s’équipe alors de son arbalète récemment décrochée et doit tuer ses ennemis qui s’approchent. Avancez et récupérez le carreau sur le rondin devant vous, et utilisez-le pour tuer le garde bien protéger qui approche.

N’oubliez pas que vos cailloux n’auront aucun effet sur les ennemis casqués. Alors dès que vous le pourrez, lancez un carreau sur ceux-ci et éliminez les autres classiquement. Avancez au plus vite vers le fond de la zone et grimpez pour déclencher une cinématique.

Fuir Arnaud

Vous êtes alors poursuivis par Arnaud qui veut votre peau. Là, sprintez vers l’avant, passez sous les pierres et traversez la fente faite par un arbre couché. Repérez rapidement le changement de direction qui arrive pour partir dans l’autre sens et éviter que l’homme ne vous rattrape.

Après la glissade, continuez à avancer sur le chemin mais changez de direction vers la gauche quand l’homme vous rattrape. Une fois descendue dans des zones humides, accroupissez-vous et évitez les gardes avant de courir. Vous pouvez aussi foncer tête baissée et éviter les ennemis, les deux solutions fonctionnent.

Prenez à droite, puis grimpez sur le mur qui vous attend, puis prenez de nouveau à droite jusqu’à arriver au bateau et déclencher une cinématique provoquant la fuite d’Arnaud. Alors que le bateau s’en va au loin, les liens le retenant s’étant brisés, les deux frères et sœurs décident de ne pas rejoindre Béatrice et Lucas et de partir ensemble en direction de l’île rêvée par Hugo, signifiant la fin de ce Chapitre et le début du Chapitre VI, Tout laisser derrière.