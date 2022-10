Dans le Chapitre II de A Plague Tale Requiem, Amicia et Lucas sont enfin parvenus à trouver Vaudin, censé aider Hugo à récupérer d’une nouvelle crise liée à la Macula. Pour débuter ce nouveau chapitre intitulé Un fardeau de sang, nous retrouvons Amicia de nouveau en compagnie de Lucas à la recherche de nouvelles plantes pour aider le jeune homme.

Trouver l’herboriste

Ce nouveau chapitre débute dans la nouvelle maison des De Rune. Il vous faut trouver de la Belladone avec Lucas pour soigner les crises d’Hugo auprès d’un herboriste près de la ville.

Dehors, la pluie est battante. Suivez Lucas dans les ruelles détrempées jusqu’au marché vidé de ses occupants. Prenez par la droite et tournez tout de suite à droite juste avant la fontaine croisée précédemment.

Poursuivez jusqu’à trouver une porte au fond d’une ruelle. Ouvrez-la pour arriver dans une partie de la ville un peu plus au sec. Traversez le quartier des bouchers jusqu’à tomber sur une ruelle bloquée par des gardes.

Il va falloir trouver une autre issue. Suivez Lucas qui se met à tirer un chariot libérant une fente dans un mur. Traversez et sortez de l’autre côté pour vous retrouver dans les fosses à déchets des boucheries. Glissez le long de la pente puis sortez de l’eau crépie.

Récupérez un pot au passage puis repérez la fente entre les planches pour vous faufiler. Là, ouvrez les coffres et allez vers le chariot qui vous bloque le passage. Faites-vous aider de Lucas. Malheureusement, le chariot finit sa course plus bas et détruit un passage permettant aux rats par milliers de vous rejoindre.

Sortir de la ville

Vous voilà contraints d’utiliser la fronde à nouveau. Descendez l’escalier et tirez de l’Ignifer sur le braséro plus loin. Réitérez l’opération avec le prochain braséro, puis lancez un pot d’Ignifer sur le sol vous séparant de la prochaine zone sûre.

Traversez la pièce jusqu’à trouver de nouveaux rats. Là, décrochez la viande suspendue grâce à votre fronde, puis décochez un autre caillou sur le sac de salpêtre présent non loin pour provoquer un nuage et ainsi éteindre la torche à côté. Le passage libéré, poursuivez vers le prochain bâtiment.

Là, plusieurs étapes doivent être accomplies pour progresser :

D’abord, faites tomber les deux viandes suspendues dans la pièce.

Puis, allez chercher le chariot de salpêtre présent juste devant l’entrée du bâtiment (retournez-vous pour le voir) et amenez-le contre le braséro au sol dans le bâtiment.

Tirez un caillou sur le chariot pour éteindre la pièce et provoquer la ruée des rats vers les viandes vous libérant un passage jusqu’à l’échelle au milieu de la pièce.

A l’étage, fouillez la pièce pour trouver des fournitures et un couteau dans la zone éclairée, puis descendez par la seule ouverture disponible.

Vous tombez nez à nez avec un garde. Il va falloir être rapide et lui décocher une pierre dans la tête pour l’abattre avant qu’il ne vous acène de deux lancers de lances dans le poitrail.

Une fois ceci fait, avancez et repérez la torche proche du garde devant une maison. Lancez de l’Extinguis sur la torche pour éteindre la flamme et amener tous les rats sur votre homme. Poursuivez jusqu’à la prochaine barricade et répétez l’opération sur l’homme tenant une torche.

Enfin, avancez jusqu’au braséro et éliminez l’homme présent non loin. Débarrassez-vous de l’homme tout en haut des escaliers de la même façon si nécessaire pour ne plus être embêté.

Ensuite, utilisez un pot d’Ignifer pour progresser jusqu’aux escaliers ou alors allez saisir un bâton dans la ruelle de gauche pour l’enflammer grâce au braséro et traverser sans soucis (à noter que dans cette zone se trouve un coffre dans une pièce juste à côté des bâtons).

Une fois à l’étage, lancez un pot d’Ignifer sur la zone vous séparant de la torche allumée plus loin puis courez jusqu’à l’escalier. Fouillez le coffre dans le renfoncement pour trouver diverses choses dont un outil qui vus sera utile dans les établis que vus croiserez dès lors pour améliorer vos équipements.

Ensuite, progressez sur la muraille et suivez les indications de Lucas qui vous demande d’envoyer un pot d’Exstinguis vers les deux gardes en contrebas pour les aveugler et provoquer l’extinction de leurs torches et ainsi sceller leur destin aux rats.

Descendez à votre tour et grimpez dans l’escalier en colimaçon se trouvant sur la droite de la grande pore. En haut, tournez la manivelle à deux jusqu’à ce qu’elle se bloque puis lâchez et courez aussi vite que possible à la grande porte avant qu’elle ne se referme.

Atteindre la forêt de l’herboriste

Une fois de l’autre côté, soufflez et progressez en direction de la forêt. Repérez un petit hameau et utilisez votre premier établi avant de descendre grâce à l’échelle positionnée juste à côté.

Ouvrez la porte pur tomber nez à nez avec des rats affamés. Repérez la torche encore fumante devant vous et lancez de l’Ignifer dessus pour traverser sans encombre jusqu’à la fenêtre de la maison en face de vous. Vous êtes alors attaqués par un garde qu’il vous faudra maitriser pour survivre.

Puis, prenez un bâton, enflammez-le et traversez la cour infestée de rats jusqu’au prochain braséro proche d’une carcasse de bête. Là, plusieurs solutions s’offrent à vous puisqu’il s’agit d’une zone semi-ouverte.

Pour davantage de discrétion, vous pouvez par exemple (comme dans notre vidéo), vous diriger vers la droite tout en étant accroupi. Faites le tour de la zone en pierre et attendez que l’homme seul à l’intérieur de cette zone vous tourne le dos pour éteindre sa torche avec de l’Exstinguis.

Attendez que ses deux compères soient également éloignés pour vous saisir d’un bâton pour l’allumer avec la torche à côté et ainsi traverser la nuée de rats au sol vous menant à la bâtisse éclairée juste devant vous.

Là, nous vous proposons de rentrer dans cette maison, de la fouiller pour trouver des ressources, et de la quitter par la porte se situant au fond à gauche de la maison. De ce point de vue, vous pouvez éteindre la torche se situant juste à côté de l’homme à votre gauche ainsi que sa propre torche pour l’éliminer.

Regardez sur votre droite pour repérer un homme et faites de même avec celui-ci. Puis, allumez la torche vous séparant du braséro plus loin pour traverser facilement jusqu’au coffre à ressources. Là, vous repérer l’herboriste en bien mauvaise posture.

Quoi que vous ne fassiez, l’herboriste finira par périr car les gardes viendront vous chercher, le laissant seul à la merci des rats.

Eliminez les deux hommes qui le gardaient jusqu’à présent en éteignant leurs torches par exemple puis utilisez soit des pots d’Ignifer ou alors des bâtons enflammés pour vous diriger vers la porte d’où étaient sortis les 3 hommes plus tôt.

Sachez que vous trouverez des bâtons au niveau de la maison juste à gauche de votre position avec un gros coffre à fouiller.

Ensuite, sachez que vous avez également une zone « tampon » juste à votre droite avec un chariot si vous souhaitez faire la traversée en plusieurs étapes. Une fois devant la porte, allumez le braséro au sol et tentez d’ouvrir la porte. Vous vous rendez compte que celle-ci est bloquée.

Repérez le passage juste sur la gauche vous menant dans une petite zone humide. Passez à travers la fente dans le mur tout au fond pour vous retrouver dans la forêt de l’herboriste.

Trouver la Belladone

Une fois sur place, vous allez de voir fouiller les environs pour trouver de la Belladone pour soigner Hugo. Repérez l’imposant arbre non loin. Ses branches vous fourniront des fleurs pour votre collection comme par exemple de la Camomille.

Approchez de la zone marécageuse pour trouver le corps sans vie de la fleuriste, la femme de l’herboriste, qui vous avait gentiment aidé plus tôt. Lucas vous propose ensuite d’ouvrir le bâtiment principal de la zone pour le fouiller mais vous n’y trouvez rien hormis une armée de gardes près à pénétrer l’enceinte de la propriété de l’herboriste.

Amicia étant dans un état préoccupant d’angoisse et de rage à ce moment, c’est Lucas seul qui décide d’y aller discrètement. Mais Amicia entend que cela tourne mal et décide de prendre toutes ses forces pour y aller et de ne plus se laisser paralyser par ses peurs. La nouvelle Amicia est là et elle sera sans pitié.

Dirigez-vous par la gauche dans les hautes herbes et abattez discrètement l’homme vous tournant le dos. S’en suit forcément une chasse à l’homme qu’il vous faudra gérer de manière silencieuse ou non à votre convenance mais sachez que des pots d’Ignifer ou de Salpêtre ou encore les sacs de Salpêtre vous seront utiles pour éliminer ou faire diversion auprès de vos ennemis une fois qu’ils vous auront repérés.

Une fois vos ennemis à terre, rejoignez une lourde porte au niveau des cultures présentes en hauteur de votre point de départ. Amicia ne dispose désormais que de quelques secondes pour abattre le geôlier de Lucas avant que celui-ci ne périsse, d’un caillou en pleine tête.

Les deux amis réunis, vous voilà de nouveau assaillis par des gardes qui veulent votre peau. Un long combat s’annonce. Alors que Lucas souhaiterait fuir, Amicia pleine de rage décide d’en finir et de tous les occire.

Eliminez les gardes classiques (sans casque) dès que vous le pouvez d’un caillou en pleine tête (avant même qu’ils ne descendent si vous le pouvez), et aveuglez les ennemis casqués et protégés d’un bouclier avec les sacs de salpêtre pour baisser leur garde et leur décocher une pierre bien placée.

Une fois les différentes vagues de combat réussies, un gigantesque homme de la garde débarque. Vous n’avez aucune chance face à lui, l’homme finit par vous saisir tous les deux et vous emprisonner afin d’attendre votre funeste sentence.

S’échapper du fort

Alors que Lucas est terriblement énervé contre Amicia pour sa gestion de ses émotions lors des événements précédents, celle-ci indique ne pas comprendre ce qui lui arrive. Lucas lui annonce alors avoir un plan.

Suivez les hommes vous menant au bourreau et indiquez à Lucas l’ordre d’attaquer avec la poudre qu’il a récupéré dans ses poches dès votre sortie de cellule. Le Stupefacio a pour intérêt de créer une zone de multiples petites explosions grâce au feu dans lequel il est lancé pour aveugler et distraire les ennemis.

Foncez dans l’escalier devant vous jusqu’à trouver une porte. Mais vous n’êtes pas pour autant sortis d’affaire. Passez par la fenêtre disponible et contournez le bâtiment par la petite corniche sur la droite jusqu’à atteindre l’autre toit.

Continuez et grimpez sur la coursive discrètement pour ne pas être repéré par le garde avant que vous ne rentriez dans la pièce de droite. Là, sortez et poursuivez par la gauche pour descendre en contrebas par l’échelle.

Accroupissez-vous derrière les caisses et demandez à Lucas de lancer un Stupefacio sur le braséro pour pouvoir passer sous le nez du garde. Allez dans la pièce et sortiez par la fenêtre avant de descendre à nouveau par la droite ce coup-ci.

Dès que vous le pouvez, descendez en contrebas (juste avant les gardes) puis entrez par la fenêtre dans le bâtiment sur la gauche. Faufilez-vous sous la table et attendez le signal pour monter l’escalier. Prenez à droite à la sortie et empruntez la porte pour être davantage en sécurité.

Suivez la coursive et passez par la petite ouverture au niveau du toit de la bâtisse tout au fond. Vous voilà dans la réserve de vos ravisseurs. Il va vous falloir retrouver la Belladone ainsi que vos armes pour vous échapper.

Pour cela, empruntez les échelles à disposition pour vous retrouver tout en bas de la réserve. De cette position, allez tout au fond puis prenez à gauche pour trouver un couteau et votre fronde. De son côté, Lucas a trouvé la Belladone.

Ouvrez l’établi derrière vous, si vous le souhaitez, pour améliorer votre équipement puis dirigez-vous vers la sortie de la réserve. Vous ne pouvez sortir ainsi sans vous faire repérer.

Vous allez devoir faire diversion avec la baliste au plafond. Suivez Lucas qui vous indique la position d’un chariot caché derrière une armoire. Tirez ce chariot et placez-le au niveau de la corniche blanche juste en face de la porte quand vous lui tournez le dos.

Montez pour repérer une manivelle permettant de faire descendre la baliste. De là, retournez-vous vers la droite pour tirer avec la fronde sur un anneau retenant un petit pont vous permettant d’aller récupérer le Souvenir « Notre foyer ».

De retour à la manivelle, indiquez à Lucas de la tourner tandis que vous devrez viser l’anneau au plafond retenant la baliste. Une fois la baliste au sol, aidez Lucas à la pousser pour la positionner contre la porte et armez la flèche recouverte de Stupefacio.

Lâchez la flèche pour provoquer un immense nuage vous permettant de vous échapper. De retour à la maison, Hugo est au plus mal et demeure condamné. Amicia et Lucas doivent trouver un certain Joseph au port pour les emmener à l’Ordre à Marseille dans la cadre du prochain chapitre, Devoir d’une Protectrice.