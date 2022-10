Nous avions laissé nos deux héros vainqueurs de l’Inquisition en Guyenne à la fin de A Plague Tale Innocence, on retrouve désormais Amicia et Hugo en pleine quiétude au tout début de notre aventure dans la suite A Plague Tale Requiem. Bienvenue dans notre solution complète pas à pas du jeu. Suivez le guide en plein cœur du Royaume de France.

Il est à noter qu’énormément de situations peuvent être passées de diverses manières : infiltration, assassinats ou encore en fonçant dans le tas. Nos conseils ne sont qu’une manière de procéder et vous donnent une marche à suivre qui fonctionne à tous les coups.

Démarrons avec le tout premier chapitre du jeu, Sous un nouveau Soleil. Ce début de niveau représente tout ce qui est un tutoriel des plus classiques.

Vive le Roi Hugo !

Une fois la cinématique d’introduction passée, vous voilà aux commandes d’Amicia, qui doit suivre Hugo jusqu’à un château en contrebas, en compagnie de Lucas, l’apprenti alchimiste rencontré dans le jeu précédent. Une fois en contrebas, vous devez vous initier à la pratique de l’infiltration. Accroupissez-vous le temps que Lucas compte jusqu’à 10 puis observez-le pour vous déplacer et ainsi éviter qu’il ne vous voie. A un moment, il vous sera demandé de lui faire peur en vous faufilant derrière lui. Approchez-vous du jeune garçon et restez appuyé sur la touche Action/Combat pour lui faire peur.

Sur ce, Lucas vous abandonne et vous poursuivez votre route avec Hugo, en direction du château au loin. Près de la rivière, vous devez vous entrainer à la fronde. Pour cela, visez les pignes de pin qu’Hugo lance dans l’eau pour les détruire. A noter que vous pouvez débloquer le trophée « Tir parfait » si vous touchez toutes les pignes.

Au bout d’un moment, un jeune garçon vous rejoint. Tonin, c’est son nom, vous accompagnera pour éliminer les pignes jusqu’à ce qu’il vous quitte précipitamment. Poursuivez votre route le long de la rivière en vous entrainant à la grimpette et au sprint notamment jusqu’à parvenir aux portes du château.

Là, essayez d’ouvrir la porte (bloquée bien entendu) avant de vous faufiler par la gauche dans un petit trou de souris. Progressez juste en face après l’escalier en colimaçon jusqu’à provoquer l’effondrement du sol et vous retrouver au sein même d’une partie du château qui ne parait pas si abandonné que cela.

Trouver un moyen de sortir du château

A votre sortie de cette pièce sombre, vous découvrirez la cour du château totalement incendiée, et ce récemment. Flairant le danger, Amicia propose à Hugo de se faufiler discrètement pour ne pas attirer l’attention. Progressez par la gauche jusqu’à trouver une petite maison brûlée que vous devez traverser puis descendez en contrebas proche d’une charrette avant de tomber nez à nez avec un intrus pas très commode.

Vous le comprenez, les Apiculteurs cherchent à décimer les habitants du château. L’un d’entre eux vous assaille. Vous allez devoir fuir. Pour cela, il faudra être rapide et ne pas perdre une seconde et sprinter tout le long. La seule issue possible se trouve en face vous, en direction de la grosse porte au fond. Mais ne tentez pas de l’ouvrir, faufilez-vous par la fenêtre sur votre droite, avant de prendre par la gauche et de suivre le chemin jusqu’à la prochaine bâtisse. Là se trouve une petite fente exiguë dans laquelle il faudra vous faufiler pour sortir à l’air libre en semi-sécurité.

Patientez à l’extérieur accroupis jusqu’à ce que la voie soit libre. Là, passez aux herbes hautes à votre droite puis allez dans celles en face quand l’apiculteur s’agenouille devant le cadavre situé proche de la maison. Puis, patientez jusqu’à ce que celui-ci progresse et repérez la fenêtre au niveau de la bâtisse en question. Sautez à l’intérieur et ouvrez la porte au fond. Là, restez accroupis, descendez un peu et attendez que les deux hommes se séparent.

Enfin, équipez-vous de pierres à lancer à la main (et non à la fronde, trop bruyante) et lancez une pierre sur la caisse à outils brillante à côté de l’homme pour le distraire et ainsi traverser jusqu’aux herbes suivantes. Profitez de la distance avec l’ennemi suivant pour avancer vers la corniche blanche en hauteur et hissez-vous avec Hugo. Ensuite, rampez sous les étagères peintes en blanc et patientez jusqu’à ce que l’apiculteur s’éloigne.

Amicia se faisant piquer par une guêpe, le bruit attire l’homme qu’il vous faut distraire rapidement avec la touche Interaction (Triangle par défaut sur PlayStation par exemple) en lançant une pierre derrière lui avant qu’il ne vous voie. Profitez du court laps de temps disponible pour avancer et lancez une nouvelle pierre si besoin pour éloigner l’homme qui revient, puis descendez le chemin jusqu’à trouver des pots en terre proche de l’ennemi suivant.

Vous allez désormais apprendre à manier les pots pour distraire les ennemis. Equipez un pot et visez sur la gauche de l’homme tout en veillant à ce qu’il soit en surbrillance en blanc pour être attiré par le bruit et ainsi pour qu’il modifie sa position. Ceci fait, faites le tour de la charrette ou rampez dessous puis rendez-vous à la porte fermée devant vous. Appuyez sur Action du compagnon (L1 sur PlayStation) pour indiquer avec la touche Interaction à Hugo de passer par le trou sur la gauche et attendez son signal pour ouvrir la porte en appuyant sur la touche d’Interaction.

Dans la section suivante, avancez en direction des porcs présents dans leur cour pour déclencher une cinématique mettant en scène deux jeunes hommes ainsi que Tonin en fâcheuse posture. Cette cinématique vous demandera de réussir deux Q.T.E. D’abord, appuyez sur la touche Attaque quand cela sera demandé à l’écran puis au bon moment, appuyez sur la touche Interaction pour contrer l’ennemi et profitez de la cinématique.

Suivre l’oiseau

Très loin d’ici, Hugo se réveille sur une plage, observé par un Phénix. Alors que le jeune garçon veut rejoindre sa famille et souhaite comprendre ce qui lui arrive et pourquoi il se retrouve dans ce lieu étrange, de violentes douleurs l’atteignent et l’affaiblissent à mesure qu’il suit l’oiseau.

Une fois dans la clairière onirique et magnifique après la plage, descendez en douleur jusqu’au petit lac présent au bout du chemin. Là, profitez de la cutscene vous révélant les pouvoirs guérisseurs de l’eau sur votre mal jusqu’à vous réveiller dans une charrette tirée par deux chevaux.

Rejoindre la ville

Vous voilà désormais hors du village en compagnie de la mère des enfants, Bénédicte et de Lucas. Tous les 4, vous vous dirigez en direction d’un village censé devenir votre nouvelle maison tandis qu’Hugo se repose après tant d’efforts. Mais vous êtes arrêtés par deux hommes recherchant les enfants ayant massacré leurs compères au château.

Vous devenez à juste titre que cela va mal tourner et Amicia se retrouver séparée du reste du groupe et en danger immédiat, menacée par deux hommes à sa recherche. Ne vous relevez surtout pas des hautes herbes sous peine d’être anéantie par vos ennemis.

Retrouver les autres

Au contraire, restez tapie dans les herbes jusqu’à ce que les hommes partent dans une autre direction et progressez jusqu’à descendre en contrebas. Là, évitez les hommes en vous faufilant dans les herbes ou en contournant leur attention grâce aux boites à outils brillantes et vos cailloux lancés à la main.

Vous avez par ailleurs à votre disposition une petite maison sur la gauche vous permettant de progresser un peu plus à couvert jusqu’à rejoindre cette petite corniche menant à la suite de votre fuite. Une fois encore un peu plus bas, Amicia est attaquée par des boules de feu lancées par les hommes en colère. Fuyez tambour battant jusqu’à la maison tout au fond et entrez par la fenêtre. Puis, profitez de l’effondrement pour grimper au-dessus et sortir par la droite.

Descendez et affrontez l’ennemi arrivant vers vous en Contrant son attaque grâce à la touche d’Attaque. Une fois étourdi, finissez-le en l’Attaquant avec la même touche tout en sachant que cela attirera d’autres ennemis. Eliminez à la fronde les deux hommes qui arrivent jusqu’à vous puis vous allez devoir vous faufiler discrètement (ou non à votre guise) dans la zone semi-ouverte suivante jusqu’à trouver un espace où vous faufilez au fond de la zone.

Dans notre partie, vous avons choisi de progresser par la droite et les hautes herbes, d’éliminer les ennemis isolés à la fronde jusqu’à pouvoir nous faufiler entre deux hommes distraits jusqu’à ladite encoche au fond de la zone. Juste après, achevez un ennemi discrètement par derrière puis courez en direction des cris de votre mère. Là, vous ne disposez que de quelques secondes pour viser la tête de son ravisseur et ainsi mettre fin au combat.

Profitez de la cinématique et de la fin de ce premier chapitre avec nos héros fatigués, mais vivants, avant d’attaquer le deuxième chapitre de votre aventure dans A Plague Tale Requiem, Nouveaux arrivants.