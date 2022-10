Du temps a passé depuis les péripéties de nos héros fuyant les hommes du château dans le premier chapitre d’A Plague Tale Requiem. Vous voilà aux portes d’une ville prospère et calme, protégée par le Comte de Provence.

Vous allez devoir partir à la recherche d’un certain Magister Vaudin, un alchimiste de l’Ordre qui a prévu une maison pour la petite famille. Suivez notre guide pour traverser sans encombre ce deuxième chapitre, Nouveaux arrivants.

Rejoindre la maison

Hugo ayant envie de visiter la ville et la foire avant de rejoindre leur nouvelle maison, traversez les rues pleines de vie se dressant devant vous.

Poursuivez dans la foire et observez les différents étals et discutez avec la fleuriste. A noter que dans cette zone, tout à droite du poissonnier, vous trouverez un jeu où il vous faudra lancer des pots sur des cubes. Il s’agit en réalité du Souvenir « Meilleur joueur ».

Puis, progressez dans les hauteurs de la ville jusqu’à trouver Lucas et votre maison. Une fois la cinématique passée vous montrant Hugo en très mauvaise forme, Amicia est désormais accompagnée de Lucas pour partir urgemment à la recherche du Magister Vaudin.

Trouver Vaudin

Rebroussez chemin et suivez Lucas jusqu’à trouver un garde présent proche de la structure en bois faite pour emprisonner les gens. Le garde vous indique d’aller parler à la fleuriste dont votre homme serait un très bon client. Rendez-vous au marché en contrebas et trouvez la fleuriste rencontrée plus tôt.

Elle vous donne la direction d’une fontaine proche du marché où vous devrez trouver son mari, qui travaille avec votre homme. Faites le tour par la droite puis repérez une fontaine. L’herboriste à la tunique brune et au chapeau de paille se trouve juste à la gauche et est en train de balayer des feuilles au sol.

Il finit par vous donner l’adresse du Magister dans le quartier de l’arène située un peu plus loin après la escaliers à côté de lui. Là, les gardes vous empêchent de pénétrer dans l’arène, ce qui intrigue nos jeunes héros.

Poursuivez donc par la droite et prenez l’escalier au fond. Ouvrez la porte à deux pour pénétrer dans une salle infestée de cadavres en décomposition. La morsure est de retour et par conséquent, les rats infectés ne sont sûrement pas loin.

Suivez les symboles de l’Ordre

Vous allez devoir suivre les symboles de l’Ordre, trois ronds reliés par des traits, tout au long des couloirs composant ces souterrains glauques. Ouvrez la porte au fond à droite du couloir et repérez le chariot sur la droite.

Tirez-le avec l’aide de Lucas et placez-le juste dessous l’ouverture présente en face de la porte. Grimpez jusqu’à vous faufiler sous un meuble et observez la scène. Le garde dispose d’un casque vous empêchant d’utiliser votre fronde sur lui.

Partez par la gauche et descendez dans les herbes. Utilisez votre fronde sur la caisse à outils pour distraire l’ennemi posté ici puis avancez discrètement pour ramper sous les planches à droite.

Là, avancez jusqu’à passer par deux fenêtres en bois et attendez le bon moment pour distraire l’ennemi grâce à la boite en métal à droite avant de vous précipiter vers la corniche et la porte en hauteur.

Sautez par la fenêtre et repérez la corniche en hauteur sur la droite. Partez à gauche et faites tomber le chariot bloqué en hauteur grâce à votre fronde en tirant un caillou sur l’anneau le retenant prisonnier. Puis, poussez le chariot jusqu’à la corniche et grimpez dessus.

Poursuivez par la gauche jusqu’à trouver un couteau qu’il vous faut ramasser. Cela permet de faire tomber la planche et de libérer un passage. Montez à gauche puis sortez par la porte au fond.

Une nouvelle scène d’affrontement (ou d’infiltration) vous attend. Descendez puis attendez que tous les hommes (y compris l’archer en hauteur) aient le dos tourné puis grimpez à gauche vers l’escalier disponible.

En haut, cachez-vous et faufilez-vous jusqu’en contrebas et le garde de dos. Vous avez la possibilité de ramper sous la table pour vous cacher et profiter de la distraction de l’homme au dos tourné pour progresser en face jusqu’au bout de la zone où vous trouverez des pots.

Là, passez par la fenêtre et faufilez-vous jusqu’à la porte sur la gauche de la zone vous permettant d’échapper à vos ennemis. Vous avez aussi la possibilité de les combattre mais ceci risque d’être assez corsé.

Sachez que la manière dont vous résoudrez cette zone vous octroiera une partie de l’aptitude Prudence, Agressivité ou Opportunisme des compétences d’Amicia.

Une fois en sécurité, progressez dans le couloir. Prenez l’escalier. Si vous trouvez à droite, vous trouvez une femme agonisant débloquant le Souvenir « Soyez en paix ». Puis, prenez à gauche et sortez par la porte.

Repérez la tour au loin et descendez. Vous vous retrouvez au fin fond de cette partie fragile de la ville, face à un homme en bien mauvaise posture. En effet, celui-ci est attaqué par les rats de retour en bien plus grand nombre. Malgré vos conseils, l’homme est dévoré par les bêtes.

Il va vous falloir désormais trouver le chemin de la surface en échappant aux rats. Pour cela, une réelle course-poursuite s’engage jusqu’à ce que Lucas et vous bloquiez une porte.

Là, prenez la lampe torche au mur et progressez en allumant divers braseros jusqu’à ce que vous deviez poser la torche pour traverser une corniche.

Prenez un bâton, enflammez-le et progressez de braseros en braseros. Au bout du chemin, levez les yeux et envoyez votre bâton vers le brasero en hauteur avant de le faire tomber grâce à votre fronde et vous libérer le chemin jusqu’à l’échelle désirée.

Grimpez puis avancez jusqu’à la poutre. Lucas se retrouve en mauvaise posture et il va falloir l’aider. Pour cela, progressez grâce à vos bâtons et braseros puis lancez du feu vers le brasero de l’autre côté du précipice. Enfin, lancez un bâton à Lucas pour qu’il traverse sans encombre et grimpez enfin à l’échelle juste à côté de vous.

En haut, ouvrez la porte et redescendez l’escalier. Progressez jusqu’au monte-charge inactif qu’il va vous falloir rétablir.

Faire descendre la plateforme centrale

Contournez la structure par la gauche et trouvez l’échelle vous menant au niveau supérieur. Activez la manivelle à deux pour ouvrir les grilles des alcôves latérales, ce qui aura pour effet de libérer des hordes de rats vous piégeant en hauteur.

Dès lors, la seule solution est d’allumer le braséro central. Il va vous falloir trouver du soufre et de l’alcool pour fabriquer de l’Ignifer censé mettre le feu à des braises.

Visitez la première alcôve située juste après la manivelle. Là, grimpez à l’échelle et ordonnez à Lucas de tourner la manivelle pour que vous puissiez traverser et ainsi tirer la caisse sur l’ascenseur.

Faites lâcher la plateforme et poussez la caisse jusque sous le coffre au début de l’alcôve. Grimpez pour trouver 3x Soufre. Redescendez et trouvez l’alcôve suivante en poursuivant par la gauche.

Là, les rats vont vous embêter. Faites tomber la viande pendue à droite puis traversez le trou par la corniche murale au même endroit. Puis, faites tomber le deuxième jambon et profitez-en pour descendre puis remonter vers le coffre vous donnant 3x Alcool.

Sortez de là et rejoignez la manivelle. Utilisez le menu de Sélection pour fabriquer de l’Ignifer, puis lancez la substance avec votre fronde pour mettre le feu au braséro du monte-charge et ainsi écarte tous les rats.

Pour faire descendre la plateforme, deux manivelles doivent être activées. La première se trouve à droite de votre position actuelle. Descendez l’échelle puis lancez de l’Ignifer sur le braséro situé sous l’arche de pierre.

Fouillez le coffre puis lancez un Ignifer sur la lanterne fumante au fond de la zone. Enfin, ramassez un pot et lancez-le rempli d’Ignifer au sol pour provoquer un bref espace sécurisé pour traverser jusqu’à la lanterne.

Enfin, faites tomber la viande au sol pour fouiller un coffre. Montez l’escalier pour trouver la première manivelle trop lourde à vous seule. Laissez Lucas ici et descendez pour trouver l’autre manivelle au niveau de l’autre arche.

Lancez de l’Ignifer à la fronde sur le braséro, puis levez les yeux et allumez le braséro en hauteur avant de le faire tomber en tirant sur l’anneau. Enfin, atteignez l’échelle en utilisant un pot d’Ignifer au sol.

Activez la manivelle après avoir fouillé le coffre. Une fois les manivelles prêtes, lâchez tout et courez vers la plateforme centrale avant que celle-ci ne remonte. Suivez le couloir pour sortir à l’air libre et poursuivre dans les rues.

Atteindre la Tour Sud

Poursuivez par le seul chemin possible jusqu’à trouver un carré potager. Juste à côté, trouvez une fleur, « Sagittaire à feuilles en flèche » pour compléter votre herbier.

Descendez l’escalier derrière vous puis fouillez les environs pour trouver des ressources avant de vous précipiter vers la petite fente au fond lorsque vous descendez l’escalier pour poursuivre.

Descendez à nouveau puis accroupissez-vous dans les herbes car des gardes vous attendent. Entrez dans la maison par la porte puis grimpez sur la caisse à sa droite. Là, divers chemins s’offrent à vous. Dans les tous cas, la discrétion sera à préférer ici tant les ennemis sont nombreux.

Passez par exemple par en bas et les herbes puis les bâtiments, en évitant les rats quand ils refont surface. Au fond de la zone, montez l’escalier pour vous retrouver un peu à l’abri quelques secondes.

Là, avancez par la gauche et traversez un pont en bois et allumez une lanterne pour pouvoir descendre malgré les rats. N’oubliez pas d’éliminer si besoin vos ennemis présents juste à côté.

Une fois dans la cour d’après, allumez les braséros et lanternes présents et utilisez vos pots d’Ignifer jusqu’à rejoindre la porte située juste à votre droite afin de quitter la zone en sécurité.

Dans cette pièce, vous devez remettre dans le bon ordre les mécanismes situés à gauche et à droite de l’alcôve principale grâce à votre fronde. Pour cela, écoutez les indications de Lucas pour établir le motif suivant de gauche à droite :

Jupiter (ressemble à un Z) : Lancer une pierre à gauche

Mars (un bouclier transpercé d’une lance) : Lancer une pierre à droite

Vénus (un cercle avec une ligne vers le bas) : Lancer deux pierres de n’importe quel côté

Mercure (un bâton avec deux serpents entrelacés) : Lancer deux pierres de n’importe quel côté

Une fois le mécanisme remis en place, une porte tout à gauche de la pièce s’ouvre pour vous permettre de progresser. Une cinématique se déclenche lors de votre rencontre avec le Magister Vaudin.

Amicia apprend alors être la Protectrice du porteur. Après un long échange, tout le groupe se rend dans leur nouvelle maison pour débuter le traitement expérimental de Hugo et clôturer ainsi le Chapitre II. Suite à cela, débute directement le Chapitre III, Un Fardeau de sang.