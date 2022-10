Juin 1350. Un an s’est déroulé depuis les événements de Marseille dans A Plague Tale Requiem. Nous retrouvons Amicia, transformée physiquement avec les cheveux très courts, qui sort d’un chalet de montagne. Elle est bientôt rejointe par Sophia.

Atteindre le sommet

Profitez des magnifiques paysages s’offrant à vous tout en suivant Sophia sur les sentiers de montagne menant à deux chevaux situés plus haut.

Avant de prendre la route pour chercher le nouveau porteur et la nouvelle protectrice et les aider dans leur quête, Amicia demande quelques instants à son amie et s’engouffre vers le sommet de la montagne.

Suivez le chemin tout tracé et passez la corniche murale pour enfin atteindre le sommet de la montagne. Profitez de la cinématique d’une émotion saisissante avant de voir se dérouler les tout derniers crédits du jeu. N’hésitez pas à rester juste après, car une scène post-générique pourrait grandement vous étonner…

C’est ainsi que s’achève notre solution complète pas à pas de A Plague Tale Requiem. J’espère que vous aurez aimé partager avec nous les aventures d’Amicia, Hugo, Lucas, Sophia, Béatrice et Arnaud.

N’oubliez pas que un grand nombre de situations dans A Plague Tale Requiem peuvent être résolues de plusieurs manières différentes et qu’il se pourrait que vous utilisez des techniques complètement différentes pour parvenir à vos fins.

De plus, vous pouvez rejouer les chapitres indépendamment pour récolter les collectibles que vous auriez loupé au premier passage.

Si vous avez d’éventuelles questions, n’hésitez pas à les poser directement en commentaire et nous tâcherons d’y répondre. Merci à tous et bon New Game + !