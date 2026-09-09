Guide The Blood of Dawnwalker

Ci-dessous, vous trouverez nos divers guides, soluces et astuces sur The Blood of Dawnwalker. Nous écrivons les guides en ce moment même, ainsi, la liste sera complétée au fil des jours et des semaines à venir.

FAQ The Blood of Dawnwalker

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à The Blood of Dawnwalker. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker est le tout premier RPG d’action du studio Rebel Wolves, fondé par des anciens de CD Projekt Red. Nous y suivons les mésaventures de Coen, un jeune homme transformé malgré lui en Dawnwalker, un être hybride mi-humain mi-vampire. Projeté dans une Europe alternative du XIVᵉ siècle ravagée par la peste noire et menacée par l’essor des créatures de la nuit, son destin bascule lorsqu’il se retrouve au centre d’un conflit ancestral entre l’humanité et les seigneurs de la nuit.

Déchiré entre sa part d’humanité et sa soif de sang, Coen doit apprendre à dompter ses pouvoirs pour protéger les siens tout en traquant la menace vampirique qui s’étend sur le continent. Le soft prend la forme d’une aventure sombre et mûre axée sur la narration, qui met l’accent sur des choix moraux lourds de conséquences, un système de combat dynamique mêlant escrime et magie du sang, ainsi qu’une dimension RPG poussée pour façonner les compétences de notre héros dans un monde ouvert sous Unreal Engine 5.

S’agit-il d’un monde ouvert massif ou d’une aventure structurée en zones semi-ouvertes ?

The Blood of Dawnwalker est un monde totalement ouvert. Il n’est pas question de zones semi-ouvertes. Vous êtes libre de parcourir la carte du monde du début jusqu’à la fin sans écran de téléchargement.

The Blood of Dawnwalker est-il solo ou est-il possible de jouer en coopération ?

Non. The Blood of Dawnwalker est une aventure solo en tous points. Vous ne pouvez pas partager votre aventure avec un autre joueur.

The Blood of Dawnwalker propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui ! Les développeurs proposent une expérience à la carte avec quatre niveaux de difficulté qui ne touchent que les combats : Histoire, Juste, Difficile, Duelliste. Le mode Histoire est bien évidemment le plus simple, avec des combats largement simplifiés, et le mode Duelliste qui se présente comme un réel challenge.

The Blood of Dawnwalker demande une certaine dextérité avec un système d’attaque et de parade directionnels. D’autant plus que les attaques, les esquives et les parades demandent de l’endurance à notre personnage, ainsi, appuyer sur toutes les touches n’est pas une chose conseillée pour la survie.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

The Blood of Dawnwalker est le genre de jeu qui dispose de plusieurs durées de vie. Si vous ne suivez que l’histoire, vous en aurez pour 25 à 30 heures. Toutefois, si vous êtes du genre complétionniste, il faudra compter plus de 70 heures pour y parvenir.

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Oui, The Blood of Dawnwalker propose un New Game + pour permettre aux joueurs de recommencer une nouvelle partie. Dans la mesure où le jeu impose un système de temps, avec 30 jours pour terminer l’histoire du jeu, le New Game + est idéal pour faire toutes les activités mises de côté au profit de la mission principale.

S’agit-il d’un jeu unique (one-shot) ou du premier volet d’une nouvelle franchise ?

Il ne s’agit pas d’un one-shot. Rebel Wolves et Bandai Namco présentent The Blood of Dawnwalker comme le premier chapitre d’une toute nouvelle saga RPG ancrée dans cet univers médiéval-fantastique. L’ambition du studio est clairement de poser les bases d’une franchise pérenne.

The Blood of Dawnwalker dispose-t-il d’une version française ?

Le titre de Bandai Namco bénéficie d’une version française intégrale, avec doublage et sous-titres français donc.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration Minimum

Specs attendues : 1080p à 30 FPS

Carte graphique : AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060

Processeur : AMD Ryzen 5 2700X ou Intel i5-11400F

RAM : 16 Go

Stockage : 60 Go, SSD requis

Système d’exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

Configuration recommandée

Specs attendues : 1440p à 60 FPS

Carte graphique : AMD Radeon RX 7600 XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 ou Intel Arc B580

Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i7-11700K

RAM : 16 Go

Stockage : 60 Go, SSD requis

Système d’exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

En bref