The Blood of Dawnwalker | Guide complet

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Le studio Rebel Wolves, fondé par d’anciens cadres de CD Projekt Red, frappe fort avec The Blood of Dawnwalker, un RPG d’action médiéval-fantastique sombre et ambitieux. Incarnez Coen, un hybride mi-humain mi-vampire plongé au cœur d’une Europe du XIVᵉ siècle ravagée par la peste et sous la menace des créatures de la nuit. Retrouvez sur cette page tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette nouvelle licence prometteuse portée par la puissance de l’Unreal Engine 5.

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The Blood of Dawnwalker // Source : Red Wolves

Guide The Blood of Dawnwalker

Ci-dessous, vous trouverez nos divers guides, soluces et astuces sur The Blood of Dawnwalker. Nous écrivons les guides en ce moment même, ainsi, la liste sera complétée au fil des jours et des semaines à venir.

FAQ The Blood of Dawnwalker

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à The Blood of Dawnwalker. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker est le tout premier RPG d’action du studio Rebel Wolves, fondé par des anciens de CD Projekt Red. Nous y suivons les mésaventures de Coen, un jeune homme transformé malgré lui en Dawnwalker, un être hybride mi-humain mi-vampire. Projeté dans une Europe alternative du XIVᵉ siècle ravagée par la peste noire et menacée par l’essor des créatures de la nuit, son destin bascule lorsqu’il se retrouve au centre d’un conflit ancestral entre l’humanité et les seigneurs de la nuit.

Déchiré entre sa part d’humanité et sa soif de sang, Coen doit apprendre à dompter ses pouvoirs pour protéger les siens tout en traquant la menace vampirique qui s’étend sur le continent. Le soft prend la forme d’une aventure sombre et mûre axée sur la narration, qui met l’accent sur des choix moraux lourds de conséquences, un système de combat dynamique mêlant escrime et magie du sang, ainsi qu’une dimension RPG poussée pour façonner les compétences de notre héros dans un monde ouvert sous Unreal Engine 5.

S’agit-il d’un monde ouvert massif ou d’une aventure structurée en zones semi-ouvertes ?

The Blood of Dawnwalker est un monde totalement ouvert. Il n’est pas question de zones semi-ouvertes. Vous êtes libre de parcourir la carte du monde du début jusqu’à la fin sans écran de téléchargement.

The Blood of Dawnwalker est-il solo ou est-il possible de jouer en coopération ?

Non. The Blood of Dawnwalker est une aventure solo en tous points. Vous ne pouvez pas partager votre aventure avec un autre joueur.

The Blood of Dawnwalker propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui ! Les développeurs proposent une expérience à la carte avec quatre niveaux de difficulté qui ne touchent que les combats : Histoire, Juste, Difficile, Duelliste. Le mode Histoire est bien évidemment le plus simple, avec des combats largement simplifiés, et le mode Duelliste qui se présente comme un réel challenge.

The Blood of Dawnwalker demande une certaine dextérité avec un système d’attaque et de parade directionnels. D’autant plus que les attaques, les esquives et les parades demandent de l’endurance à notre personnage, ainsi, appuyer sur toutes les touches n’est pas une chose conseillée pour la survie.

The blood of dawnwalker

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Quelle est la durée de vie du jeu ?

The Blood of Dawnwalker est le genre de jeu qui dispose de plusieurs durées de vie. Si vous ne suivez que l’histoire, vous en aurez pour 25 à 30 heures. Toutefois, si vous êtes du genre complétionniste, il faudra compter plus de 70 heures pour y parvenir.

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Oui, The Blood of Dawnwalker propose un New Game + pour permettre aux joueurs de recommencer une nouvelle partie. Dans la mesure où le jeu impose un système de temps, avec 30 jours pour terminer l’histoire du jeu, le New Game + est idéal pour faire toutes les activités mises de côté au profit de la mission principale.

S’agit-il d’un jeu unique (one-shot) ou du premier volet d’une nouvelle franchise ?

Il ne s’agit pas d’un one-shot. Rebel Wolves et Bandai Namco présentent The Blood of Dawnwalker comme le premier chapitre d’une toute nouvelle saga RPG ancrée dans cet univers médiéval-fantastique. L’ambition du studio est clairement de poser les bases d’une franchise pérenne.

The Blood of Dawnwalker dispose-t-il d’une version française ?

Le titre de Bandai Namco bénéficie d’une version française intégrale, avec doublage et sous-titres français donc.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration Minimum

  • Specs attendues : 1080p à 30 FPS
  • Carte graphique : AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Processeur : AMD Ryzen 5 2700X ou Intel i5-11400F
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 60 Go, SSD requis
  • Système d’exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

Configuration recommandée

  • Specs attendues : 1440p à 60 FPS
  • Carte graphique : AMD Radeon RX 7600 XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 ou Intel Arc B580
  • Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i7-11700K
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 60 Go, SSD requis
  • Système d’exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

En bref

  • The Blood of Dawnwalker
  • Développeur/éditeur : Red Wolves et Bandai Namco
  • Genre : action-RPG
  • Prix : De 69,99 € à 199,99 € selon l’édition et la plateforme
  • Plateformes : PC (Steam) – PlayStation 5 – Xbox Series
  • Date de sortie : 3 septembre 2026
  • PEGI 18
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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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