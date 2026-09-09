Kingdom Hearts IV : Ce que nous apprend la fuite sur tous les mondes de cet épisode, attention aux spoilers

Attention, spoilers majeurs sur les mondes de Kingdom Hearts IV

La fuite intervient seulement quelques semaines après la dernière grosse prise de parole de Square Enix lors du dernier D23. On imagine que Disney et Square Enix avaient sans doute prévu une belle campagne pour révéler les mondes au compte-gouttes, mais les fuites font malheureusement plus que jamais partie de notre quotidien.

Pour le moment, on retrouve une cinquantaine de succès dont certains disposent d’une description complète tandis que d’autres contiennent encore des chaînes de caractères provisoires.

La liste permet d’identifier plusieurs destinations avec différents niveaux de certitude. Certaines étaient déjà connues grâce aux trailers officiels comme Coco ou Quadratum. Voici donc la liste des mondes de Kingdom Hearts IV d’après les succès Steam, en plus de ceux qui avaient déjà été annoncés officiellement :

Les Enfers (Hercule) : déjà connu

déjà connu Quadratum : déjà connu

déjà connu Scala ad Caelum : déjà connu

déjà connu Le Pays des morts / Coco : déjà connu

déjà connu Galaxy Far, Far Away (Star Wars)

Coffre à Jouets (Toy Story)

Imagineer Planet

Haunted Mansion

Monochrome Origins

Forêt des Rêves Bleus (Winnie l’Ourson)

Savanna Central (Zootopie)

La révélation potentiellement la plus importante concerne évidemment Star Wars, qui semble être évoqué à plusieurs reprises dans les succès. Il n’est cependant pas encore possible de déterminer quelle trilogie, quels films ou quels spin-offs serviront de base à ce monde. Un autre univers Disney particulièrement attendu semble également être de la partie avec Zootopie. En effet, l’un des succès mentionne directement le quartier « Savanah Central ». Autre retour assez surprenant, celui de Toy Story, avec la mention explicite de Toy Box, le monde que nous avions déjà pu explorer dans Kingdom Hearts III. Après tout, la licence a justement eu droit à un nouveau film cette année avec Toy Story 5.

Imagineer Planet est un peu plus difficile à « imaginer » justement, puisqu’il pourrait suggérer un monde lié à Disney Imagineering, un terme utilisé pour désigner la division qui travaille sur les parcs à thème Disney, les animatroniques et autres éléments du genre. On peut donc peut-être s’attendre à quelque chose en lien avec Disneyland ou Disney World.

Même constat pour Monochrome Origins, dont le nom pourrait évoquer un univers dans la lignée de « Timeless River » (La Rivière Intemporelle) de Kingdom Hearts II. Pour rappel, ce monde entièrement en noir et blanc s’inspirait notamment de Steamboat Willie et d’autres anciens courts-métrages de Disney. Monochrome Origins pourrait aussi être lié à Oswald le lapin chanceux, un personnage que Tetsuya Nomura apprécie particulièrement et qu’il avait déjà souhaité intégrer à Kingdom Hearts III, sans parvenir à obtenir le feu vert de Disney. L’hypothèse tombe d’autant mieux que l’ancienne mascotte connaît actuellement un regain d’actualité, Disney ayant annoncé à la D23 2026 une nouvelle série Oswald pour Disney+, prévue en février 2027.

Haunted Mansion est également un cas intéressant, puisque ce nom renvoie d’abord à l’attraction emblématique des parcs Disney, mais aussi aux différentes adaptations cinématographiques qui en ont été tirées, dont Le Manoir hanté et les 999 Fantômes en 2003 et Le Manoir hanté en 2023. À ce stade, impossible donc de savoir quelle version de cet univers servira réellement de base au monde de Kingdom Hearts IV.

Enfin, 100 Acre Wood (Forêt des Rêves Bleus), le monde associé à Winnie l’Ourson, semble lui aussi faire son retour. Celui-ci est apparu à plusieurs reprises dans la série et sa présence ne serait donc pas particulièrement surprenante. Historiquement, il s’agit généralement d’un monde plus petit et construit autour de différentes activités et mini-jeux, mais rien ne permet encore de savoir si Kingdom Hearts IV reprendra exactement cette formule.

À noter que certains succès peuvent prêter à confusion, notamment ceux intitulés « Homecoming » et « Dark Avengers », qui ne renvoient sans doute pas à l’univers Marvel, mais plutôt au scénario du jeu.

On rappelle une dernière fois qu’il ne s’agit pas d’une liste définitive des mondes de Kingdom Hearts IV, néanmoins Tetsuya Nomura a récemment révélé que les mondes seront moins nombreux par rapport aux précédents opus, mais bien plus détaillés. Kingdom Hearts III comptait 9 mondes principaux (donc sans compter les zones de l’histoire peu explorables comme The Final World ou Scala ad Caelum). Pour Kingdom Hearts IV, les succès permettent actuellement d’identifier une dizaine de destinations.

Kingdom Hearts IV sortira fin 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.