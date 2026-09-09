Le moine et le saint The Blood of Dawnwalker : saint Mihai, crypte… Comment terminer cette quête au complet ?

Où trouver Albertus dans les Bauges de The Blood of Dawnwalker ?

En vous rendant dans la zone d’enquête dans les Bauges de The Blood of Dawnwalker, vous allez à un moment tomber sur deux hommes qui regardent un cadavre. Empruntez la porte qui se trouve à droite, juste avant celle marquée par une croix rouge ; vous tomberez sur des chiens maléfiques, mais surtout sur des inscriptions aux murs. En prenant à gauche, directement après la porte, vous trouverez l’habitation d’Albertus.

Aidez-le à se remémorer des lignes d’un ancien ouvrage en écrivant sur le mur avec l’aide d’un charbon. De fil en aiguille, il vous dévoilera l’emplacement de l’épée de saint Mihai, soit à la cathédrale de Svratrau.

Comment entrer dans la crypte et où trouver le symbole de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

La quête “Le moine et le saint” de The Blood of Dawnwalker est riche en activité facultative. Alors, pour vous éviter de perdre du temps, nous vous donnons les erreurs à éviter, tout en vous dévoilant la solution,

Aller à la cathédrale et enquêtez

La première étape, et celle que vous devez prioriser, est celle de vous rendre à la cathédrale. Allez-y de jour, sans quoi vous serez en intrusion avec l’entière incapacité à entrer dans l’enceinte même de la cathédrale.

Au sein de cette cathédrale, faites uniquement trois choses : mentir au prêtre, rendre service au diacre et aider l’acolyte.

En faisant ça, vous n’éveillez aucun soupçon auprès du prêtre, vous permettez d’obtenir des informations sur le symbole de saint Mihai (grâce au diacre), puis l’acolyte vous permettra de récupérer la clé de la salle au trésor en fouillant le livre présent dans la réserve.

Ne gaspillez pas votre temps avec la croyante : concrètement elle vous dira que la crypte, là où devrait se trouver l’épée de saint Mihai, est peut-être cachée dans la salle au trésor. L’artisan, quant à lui, vous dira que la dernière personne ayant vu le vitrail qui affichait le symbole de saint Mihai était Bradu, soit la personne que recherche le diacre.

Pour trouver le symbole de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker, vous devez suivre la quête du diacre et du gardien, en étant aidé par l’artisan.

À la recherche du gardien

Pour trouver le gardien, suivez le marqueur de quête vers l’hospice. Sur place, faites seulement une chose et ne gaspillez pas votre temps : parlez au pensionnaire de l’hospice et payez-le 100 deniers pour qu’il vous dévoile une aile secrète de l’hospice de Svatrau de The Blood of Dawnwalker. Ne parlez à personne d’autre, vous allez juste perdre du temps pour pas grand-chose, si ce n’est du commérage.

Rendez-vous alors à l’étage, puis dans la pièce isolée, déplacez l’étagère qui se trouve à l’intérieur, puis éliminez l’adversaire au sous-sol pour récupérer la clé du gardien.

Rendez-vous ensuite à l’appentis du gardien pour trouver le vitrail brisé. Il vous suffira ensuite d’aller voir l’artisan, de le payer 50 deniers pour qu’il puisse reconstituer le vitrail et ainsi vous donner le symbole de saint Mihai.

Il vous suffira ensuite de vous rendre sur les sépultures dans le jardin de la cathédrale pour trouver quelle stèle déplacer pour accéder à la crypte. On vous épargne le reste, mais sachez néanmoins que vous allez faire la rencontre d’un adversaire coriace. Préparez une sauvegarde manuelle pour éviter de retourner trop loin en arrière si jamais il vous arrive le malheur de trépasser lors du combat.

Que faire des objectifs facultatifs de la quête Le moine et le saint de The Blood of Dawnwalker ?

Si vous êtes curieux, vous pouvez continuer le reste des objectifs de cette quête. Or, cela va vous demander du temps.

Parler au diacre et l’informer de l’état du gardien pour obtenir l’accès à la bibliothèque vous demandera deux segments de temps. Pour votre peine, il vous donnera la clé de la bibliothèque qu’on vous invite à visiter. Néanmoins, n’inspectez pas les annales : vous allez juste apprendre que la crypte se trouve sous la stèle de saint Mihai dans les jardins, ainsi conservez précieusement ce temps.



Aller dans la salle au trésor est une réelle mine d’or : des calices en or, un calice en argent, une nouvelle quête trépidante en lien avec le père Florin, des formules alchimiques épiques en pagaille, mais surtout du sang de Xanthe pour obtenir une nouvelle compétence vampirique gratuitement. Alors foncez.

De fil en aiguille, cette quête vous donnera accès à trois autres quêtes : Au nom du père, La lame reforgée et Au fond du gouffre.

Voilà pour la quête « Le moine et le saint » de The Blood of the Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions concernant le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides pour accéder à toutes nos astuces. Par contre, si vous souhaitez suivre l’actualité du jeu, rendez-vous sur notre page d’Actualité !