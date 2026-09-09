Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2

Dernier rappel pour les héros les plus nuls de la galaxie

L’annonce ne devrait pas surprendre dans la mesure où cette version Switch 2 de Marvel’s Guardians of the Galaxy était apparue sur un listing officiel en avril dernier, laissant peu de doutes sur son existence. Cependant, avec un Eidos Montréal en bien mauvais état, qui a été atteint par plus d’une centaine de licenciements, on pouvait se demander si ce portage allait réellement voir le jour dans ces conditions.

La réponse est oui, car le titre est brièvement apparu dans le Nintendo Direct sous une version « Encore Edition ». Aucun segment ne lui a été dédié, mais il a montré quelques images dans un mash-up rempli d’autres annonces. On le découvre en bonne et due forme dans une bande-annonce complète, qui met le paquet sur les nouveaux costumes au look très « rock star » pour notre groupe préféré.

Ce portage Switch 2 de Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 5 novembre prochain. Si vous étiez passés à côté du jeu à sa sortie ou si vous ‘aviez pu en profiter que via sa version Cloud sur Switch, ce sera donc un excellent moyen de rattraper votre retard. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test de Marvel’s Guardians of the Galaxy.