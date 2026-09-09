Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2

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Resté dans l’ombre d’un Marvel’s Avengers qui n’avait pas autant de mérite que lui, Marvel’s Guardians of the Galaxy a su gagner une bonne réputation au fil des années. C’est pourquoi le jeu continue de faire parler de lui même encore aujourd’hui, notamment via une version Switch 2.

Marvel's Guardians of the Galaxy // Source : Eidos Montréal

Dernier rappel pour les héros les plus nuls de la galaxie

L’annonce ne devrait pas surprendre dans la mesure où cette version Switch 2 de Marvel’s Guardians of the Galaxy était apparue sur un listing officiel en avril dernier, laissant peu de doutes sur son existence. Cependant, avec un Eidos Montréal en bien mauvais état, qui a été atteint par plus d’une centaine de licenciements, on pouvait se demander si ce portage allait réellement voir le jour dans ces conditions.

La réponse est oui, car le titre est brièvement apparu dans le Nintendo Direct sous une version « Encore Edition ». Aucun segment ne lui a été dédié, mais il a montré quelques images dans un mash-up rempli d’autres annonces. On le découvre en bonne et due forme dans une bande-annonce complète, qui met le paquet sur les nouveaux costumes au look très « rock star » pour notre groupe préféré.

Ce portage Switch 2 de Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 5 novembre prochain. Si vous étiez passés à côté du jeu à sa sortie ou si vous ‘aviez pu en profiter que via sa version Cloud sur Switch, ce sera donc un excellent moyen de rattraper votre retard. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

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Jaquette de Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
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Date de sortie : 26/10/2021

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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