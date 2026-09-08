Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité

On pourra bientôt narguer ses adversaires dans REDSEC

La première nouveauté arrivera le 15 septembre prochain avec la Phase 3 de la Saison 4 baptisée Raz de marée. Battlefield REDSEC accueillera alors une première version du chat de proximité au sein de son mode Battle Royale, une fonctionnalité que les développeurs avaient déjà évoquée cet été.

Contrairement au chat vocal traditionnel limité à son escouade, celui-ci permettra d’entendre les joueurs situés à proximité, y compris ses adversaires. Leur voix sera positionnée selon leur emplacement et pourra notamment être affectée par les murs, les espaces intérieurs ou les véhicules. Cette fonctionnalité donne surtout lieu à des situations assez humoristiques si vous avez déjà observé des vidéos à ce sujet, notamment sur Call of Duty : Warzone.

Battlefield Studios considère cependant cette première intégration comme une phase de test. Les équipes souhaitent notamment évaluer la portée des communications, leur clarté, les outils de modération et les conséquences de la fonctionnalité sur le déroulement des parties avant d’envisager son déploiement dans le multijoueur classique de Battlefield 6.

Bien entendu, il sera possible de désactiver le chat de proximité, mais aussi de rendre muets, signaler ou bloquer les joueurs durant une partie (car malheureusement il y a aussi énormément de toxicité).

Un Battle Royale rapide accompagnera la Saison 5

La Saison 5 introduira de son côté une nouvelle variante baptisée Battle Royale rapide. Comme son nom l’indique, Battlefield Studios cherche ici à réduire les temps morts et à multiplier les affrontements. Le principe général restera celui du Battle Royale de REDSEC, mais plusieurs paramètres seront revus :

Moins de joueurs participeront à chaque partie

Les zones de combat seront plus petites

L’anneau se refermera plus rapidement

La durée globale des matchs sera réduite.

L’objectif est donc de proposer une alternative plus condensée au Battle Royale traditionnel pour ceux désirant rejoindre rapidement les combats plutôt que passer une éternité à chercher une nouvelle escouade adverse. Cette variante ne doit pas être confondue avec le Battle Royale facile, déjà proposé dans REDSEC et qui mélange joueurs humains et escouades contrôlées par l’IA. La version rapide annoncée pour la Saison 5 repose avant tout sur une accélération du rythme et une réduction de l’échelle des parties.

Plus de 1,3 million de dollars pour les prochaines Elite Series

REDSEC renforcera parallèlement son circuit compétitif. Les Coupes Cash de la Saison 4 débuteront le 19 septembre et se poursuivront jusqu’au 10 octobre. Ces tournois hebdomadaires de Battle Royale distribueront 150 000 dollars, répartis équitablement entre les régions APAC, EMEA et Amériques.

Ils serviront notamment de première étape avant le retour des Open Series qui sont programmées du 24 octobre au 21 novembre. Trois événements seront organisés sur deux jours chacun, avec jusqu’à 384 équipes participantes par région. Les rencontres se joueront dans des salons de 24 équipes, sachant que les 12 meilleures formations progressant à chaque manche.

Les meilleures escouades pourront ensuite accéder aux Elite Series, déjà présentées par Battlefield Studios comme le sommet de son écosystème compétitif. La première tentative de lancement de cette compétition avait dû être reportée en décembre 2025 à la suite d’un problème technique.

Son retour accompagnera la Saison 5, du 4 décembre 2026 au 16 janvier 2027, avec une dotation mondiale de 1 338 000 dollars. Chaque région (donc APAC, EMEA et Amériques) disposera ainsi d’une enveloppe de 446 000 dollars.