Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité

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Battlefield REDSEC prépare plusieurs nouveautés importantes pour les prochaines semaines. Electronic Arts et Battlefield Studios annoncent notamment une nouvelle variante de son Battle Royale pour la Saison 5 ainsi que le chat de proximité qui sera introduit dans les prochains jours. Le Battle Royale compte également dynamiser l’intérêt compétitif avec le lancement de nouvelles Coupes Cash en septembre, puis le retour des Open Series et des Elite Series.

Battlefield REDSEC // Source : Electronic Arts

On pourra bientôt narguer ses adversaires dans REDSEC

La première nouveauté arrivera le 15 septembre prochain avec la Phase 3 de la Saison 4 baptisée Raz de marée. Battlefield REDSEC accueillera alors une première version du chat de proximité au sein de son mode Battle Royale, une fonctionnalité que les développeurs avaient déjà évoquée cet été.

Contrairement au chat vocal traditionnel limité à son escouade, celui-ci permettra d’entendre les joueurs situés à proximité, y compris ses adversaires. Leur voix sera positionnée selon leur emplacement et pourra notamment être affectée par les murs, les espaces intérieurs ou les véhicules. Cette fonctionnalité donne surtout lieu à des situations assez humoristiques si vous avez déjà observé des vidéos à ce sujet, notamment sur Call of Duty : Warzone.

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Battlefield REDSEC // Source : Electronic Arts

Battlefield Studios considère cependant cette première intégration comme une phase de test. Les équipes souhaitent notamment évaluer la portée des communications, leur clarté, les outils de modération et les conséquences de la fonctionnalité sur le déroulement des parties avant d’envisager son déploiement dans le multijoueur classique de Battlefield 6.

Bien entendu, il sera possible de désactiver le chat de proximité, mais aussi de rendre muets, signaler ou bloquer les joueurs durant une partie (car malheureusement il y a aussi énormément de toxicité).

Un Battle Royale rapide accompagnera la Saison 5

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Battlefield REDSEC // Source : Electronic Arts

La Saison 5 introduira de son côté une nouvelle variante baptisée Battle Royale rapide. Comme son nom l’indique, Battlefield Studios cherche ici à réduire les temps morts et à multiplier les affrontements. Le principe général restera celui du Battle Royale de REDSEC, mais plusieurs paramètres seront revus :

  • Moins de joueurs participeront à chaque partie
  • Les zones de combat seront plus petites
  • L’anneau se refermera plus rapidement
  • La durée globale des matchs sera réduite.

L’objectif est donc de proposer une alternative plus condensée au Battle Royale traditionnel pour ceux désirant rejoindre rapidement les combats plutôt que passer une éternité à chercher une nouvelle escouade adverse. Cette variante ne doit pas être confondue avec le Battle Royale facile, déjà proposé dans REDSEC et qui mélange joueurs humains et escouades contrôlées par l’IA. La version rapide annoncée pour la Saison 5 repose avant tout sur une accélération du rythme et une réduction de l’échelle des parties.

Plus de 1,3 million de dollars pour les prochaines Elite Series

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Battlefield REDSEC // Source : Electronic Arts

REDSEC renforcera parallèlement son circuit compétitif. Les Coupes Cash de la Saison 4 débuteront le 19 septembre et se poursuivront jusqu’au 10 octobre. Ces tournois hebdomadaires de Battle Royale distribueront 150 000 dollars, répartis équitablement entre les régions APAC, EMEA et Amériques.

Ils serviront notamment de première étape avant le retour des Open Series qui sont programmées du 24 octobre au 21 novembre. Trois événements seront organisés sur deux jours chacun, avec jusqu’à 384 équipes participantes par région. Les rencontres se joueront dans des salons de 24 équipes, sachant que les 12 meilleures formations progressant à chaque manche.

Les meilleures escouades pourront ensuite accéder aux Elite Series, déjà présentées par Battlefield Studios comme le sommet de son écosystème compétitif. La première tentative de lancement de cette compétition avait dû être reportée en décembre 2025 à la suite d’un problème technique.

Son retour accompagnera la Saison 5, du 4 décembre 2026 au 16 janvier 2027, avec une dotation mondiale de 1 338 000 dollars. Chaque région (donc APAC, EMEA et Amériques) disposera ainsi d’une enveloppe de 446 000 dollars.

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Jaquette de Battlefield 6
Battlefield 6
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Date de sortie : 10/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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