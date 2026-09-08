Râle The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec lui ?

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Râle est le second personnage avec lequel il est possible de débuter une romance sur The Blood of Dawnwalker. Dans ce guide, on vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour être en mesure de déclencher une relation amoureuse entre lui et Coen.

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Râle dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Comment bien débuter la romance entre Râle et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Râle est un personnage secondaire que vous pouvez aisément louper si vous ne progressez pas dans sa quête. Alors, pour le rencontrer, vous devez impérativement suivre la quête “Mouvement dissident” qui se débloque à la suite du prologue.

Vous allez devoir aider un meunier, puis une jeune fille, pour enfin faire la rencontre de Râle. Or, vos efforts ne vont pas s’arrêter ici, puisque vous allez devoir monter votre niveau d’infamie jusqu’au rang de “notoire” pour être en mesure de continuer ses quêtes.

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La rencontre avec Râle dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Autant vous prévenir, cette quête va vous prendre un peu de temps, parce que le niveau d’infamie, donc les activités qui visent à trouver les plans des boyards, demandent du temps.

Alors, vous allez indéniablement devoir faire une croix sur certaines autres activités proposées par The Blood of Dawnwalker pour assurer le compte à rebours imposé pour sauver votre famille.

Comment concrétiser la romance entre Râle et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Râle et Coen, il est maintenant temps de tirer une flèche de Cupidon pour sceller tout ça.

Ce qui chasse la nuit

Maintenant que vous êtes plus proche de Râle, il est dorénavant temps de s’occuper de la relation amoureuse. On vous met ici les actions à faire absolument pour concrétiser cette relation de The Blood of Dawnwalker.

  • Ne cherchez pas à contrarier Râle, puis prenez soin de parler de Sara.
  • Utilisez les lignes de dialogue suivantes :
    • Tu es sûr ? Tu as l’air bouleversé.
    • Je sais ce que c’est que de perdre quelqu’un.
  • Dites-lui que le petit frère de Coen, Alin, aimait aussi les pommes.

La romance ne sera pas encore là, mais les bases seront enfin instaurées pour créer une relation plus intime avec Râle.

Ce qui meut les morts

Une fois le périple passé dans les cryptes, vous devez impérativement raccompagner Râle à la planque. Cette action va utiliser un segment de temps, mais il est nécessaire pour débloquer cette romance dans The Blood of Dawnwalker.

Dans cette partie de la quête, le plus important sera d’être aux petits soins de Râle, notamment en lui proposant de l’aider avec sa plaie.

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The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Ombres distantes

Si vous n’avez fait aucune erreur jusque-là, la romance va pouvoir s’enclencher très facilement avec Râle. Il vous suffira de suivre les actions suivantes pour que la relation amoureuse se fasse.

  • Procédez à la quête en veillant à ne pas vous faire repérer pour éviter l’échec de la mission.
  • De retour de votre mission, parlez avec Râle pour lui raconter les événements qui se sont passés.
  • Restez honnête sur tout ce qui s’est passé.
  • Partez rejoindre Râle lorsque ce dernier va partir.

Un regard plus près

Et voilà la dernière quête pour sceller la romance avec Râle. Il vous suffira d’utiliser toutes les lignes de dialogue qui cherchent à créer du rapprochement pour vivre la scène de romance avec lui.

  • Puis-je me joindre à toi ?
  • Je m’inquiète pour toi. Qu’est-ce qui ne va pas ?
  • S’il te plaît, dis simplement la vérité au sujet d’Ascar.
  • Rien de ce que tu diras ne changera l’image que j’ai de toi.
  • L’embrasser en retour.

Si vous souhaitez connaître comment obtenir les romances avec les deux autres personnages de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les romances du jeu. Sinon, si vous avez besoin d’un peu d’aide, pensez à vous rendre sur notre rubrique Guides pour dénicher des infos complémentaires !

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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