Râle The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec lui ?

Comment bien débuter la romance entre Râle et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Râle est un personnage secondaire que vous pouvez aisément louper si vous ne progressez pas dans sa quête. Alors, pour le rencontrer, vous devez impérativement suivre la quête “Mouvement dissident” qui se débloque à la suite du prologue.

Vous allez devoir aider un meunier, puis une jeune fille, pour enfin faire la rencontre de Râle. Or, vos efforts ne vont pas s’arrêter ici, puisque vous allez devoir monter votre niveau d’infamie jusqu’au rang de “notoire” pour être en mesure de continuer ses quêtes.

Autant vous prévenir, cette quête va vous prendre un peu de temps, parce que le niveau d’infamie, donc les activités qui visent à trouver les plans des boyards, demandent du temps.

Alors, vous allez indéniablement devoir faire une croix sur certaines autres activités proposées par The Blood of Dawnwalker pour assurer le compte à rebours imposé pour sauver votre famille.

Comment concrétiser la romance entre Râle et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Râle et Coen, il est maintenant temps de tirer une flèche de Cupidon pour sceller tout ça.

Ce qui chasse la nuit

Maintenant que vous êtes plus proche de Râle, il est dorénavant temps de s’occuper de la relation amoureuse. On vous met ici les actions à faire absolument pour concrétiser cette relation de The Blood of Dawnwalker.

Ne cherchez pas à contrarier Râle, puis prenez soin de parler de Sara.

Utilisez les lignes de dialogue suivantes : Tu es sûr ? Tu as l’air bouleversé. Je sais ce que c’est que de perdre quelqu’un.

Dites-lui que le petit frère de Coen, Alin, aimait aussi les pommes.

La romance ne sera pas encore là, mais les bases seront enfin instaurées pour créer une relation plus intime avec Râle.

Ce qui meut les morts

Une fois le périple passé dans les cryptes, vous devez impérativement raccompagner Râle à la planque. Cette action va utiliser un segment de temps, mais il est nécessaire pour débloquer cette romance dans The Blood of Dawnwalker.

Dans cette partie de la quête, le plus important sera d’être aux petits soins de Râle, notamment en lui proposant de l’aider avec sa plaie.

Ombres distantes

Si vous n’avez fait aucune erreur jusque-là, la romance va pouvoir s’enclencher très facilement avec Râle. Il vous suffira de suivre les actions suivantes pour que la relation amoureuse se fasse.

Procédez à la quête en veillant à ne pas vous faire repérer pour éviter l’échec de la mission.

De retour de votre mission, parlez avec Râle pour lui raconter les événements qui se sont passés.

Restez honnête sur tout ce qui s’est passé.

Partez rejoindre Râle lorsque ce dernier va partir.

Un regard plus près

Et voilà la dernière quête pour sceller la romance avec Râle. Il vous suffira d’utiliser toutes les lignes de dialogue qui cherchent à créer du rapprochement pour vivre la scène de romance avec lui.

Puis-je me joindre à toi ?

Je m’inquiète pour toi. Qu’est-ce qui ne va pas ?

S’il te plaît, dis simplement la vérité au sujet d’Ascar.

Rien de ce que tu diras ne changera l’image que j’ai de toi.

L’embrasser en retour.

Si vous souhaitez connaître comment obtenir les romances avec les deux autres personnages de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les romances du jeu. Sinon, si vous avez besoin d’un peu d’aide, pensez à vous rendre sur notre rubrique Guides pour dénicher des infos complémentaires !