The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode

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Avec The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves voit sur le long terme. Pas question pour ce nouveau studio de signer un simple standalone. Il a déjà pensé à en faire toute une saga avant même de savoir si ce premier épisode serait un succès. Heureusement pour Rebel Wolves, la critique et le public adorent le jeu, puisque celui-ci s’est déjà écoulé à un million d’exemplaires. De quoi planifier la suite plus sereinement, et ce sans attendre.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Une soif d’avancer au plus vite

Il fallait que The Blood of Dawnwalker réussisse son lancement pour que sa suite soit officiellement lancée avec un peu plus de sérénité. Rebel Wolves semble donc ravi des premiers résultats, et pense déjà à l’avenir. On le voit avec une offre d’emploi au sein du studio polonais publiée par le directeur narratif Jakub Szamalek, qui recrute désormais un nouveau scénariste pour ce second épisode :

« The Blood of Dawnwalker a reçu un excellent accueil critique et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dès le week-end de sa sortie. Mais pas question de se reposer sur nos lauriers ! Nous pensons déjà à la suite. Alors… Roulement de tambour ! Je suis à la recherche d’un scénariste principal pour m’épauler, ainsi que l’équipe narrative, dans la création du prochain chapitre de la saga Dawnwalker. Nous cherchons quelqu’un qui, sans détour, écrit de manière EXCEPTIONNELLE, possède une grande expérience et qui sait y faire avec la gestion d’équipe. »

Pas le temps de se reposer chez Rebel Wolves donc, qui entame maintenant la suite de la saga Dawnwalker. Cela veut sans doute dire qu’il ne faut probablement pas s’attendre à un gros DLC narratif pour le premier jeu, ce qui aurait de toute façon été compliqué compte tenu de la mécanique de temps imposée par la trame principale.

Pour en savoir plus sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos guides sur le jeu.

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Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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