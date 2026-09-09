The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode

Une soif d’avancer au plus vite

Il fallait que The Blood of Dawnwalker réussisse son lancement pour que sa suite soit officiellement lancée avec un peu plus de sérénité. Rebel Wolves semble donc ravi des premiers résultats, et pense déjà à l’avenir. On le voit avec une offre d’emploi au sein du studio polonais publiée par le directeur narratif Jakub Szamalek, qui recrute désormais un nouveau scénariste pour ce second épisode :

« The Blood of Dawnwalker a reçu un excellent accueil critique et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dès le week-end de sa sortie. Mais pas question de se reposer sur nos lauriers ! Nous pensons déjà à la suite. Alors… Roulement de tambour ! Je suis à la recherche d’un scénariste principal pour m’épauler, ainsi que l’équipe narrative, dans la création du prochain chapitre de la saga Dawnwalker. Nous cherchons quelqu’un qui, sans détour, écrit de manière EXCEPTIONNELLE, possède une grande expérience et qui sait y faire avec la gestion d’équipe. »

Pas le temps de se reposer chez Rebel Wolves donc, qui entame maintenant la suite de la saga Dawnwalker. Cela veut sans doute dire qu’il ne faut probablement pas s’attendre à un gros DLC narratif pour le premier jeu, ce qui aurait de toute façon été compliqué compte tenu de la mécanique de temps imposée par la trame principale.

Pour en savoir plus sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos guides sur le jeu.