Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2

Une trilogie aussi disponible plus tard en physique

Le public Switch 2 a pu profiter jusqu’ici des Resident Evil 7, 8 et 9 au moment où ce dernier s’est rendu disponible en février. Il serait donc dommage de Capcom de ne pas exploiter au maximum le potentiel de portages de sa sage, et c’est pourquoi les remakes de Resident Evil 2, 3, et 4 s’annoncent pour octobre.

On retrouve plus précisément les refontes de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 et l’édition Gold de Resident Evil 4, contenant le DLC « Une autre voie ». Un triple pack parfait pour rattraper son retard sur la saga, grâce à des remakes de très bonne qualité.

Notez que cette trilogie arrivera le 16 octobre en version numérique, mais qu’une édition physique déboulera plus tard, le 29 janvier 2027.