Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2

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Resident Evil est plus que jamais un moteur de Capcom, et si c’est tant le cas, c’est en grande partie grâce aux remakes des anciens opus. L’arc Raccoon City du 2 et du 3, ou encore l’escapade espagnole de Leon dans le 4 sont disponibles depuis plusieurs années sur différentes plateformes. Mais vous le savez, avec une Switch 2 disponible depuis plus d’un an, l’opportunité d’un portage est saisie par beaucoup, et cette trilogie de remakes va donc en profiter à son tour.

Resident Evil 3 Remake
Resident Evil 3 Remake // Source : Capcom

Une trilogie aussi disponible plus tard en physique

Le public Switch 2 a pu profiter jusqu’ici des Resident Evil 7, 8 et 9 au moment où ce dernier s’est rendu disponible en février. Il serait donc dommage de Capcom de ne pas exploiter au maximum le potentiel de portages de sa sage, et c’est pourquoi les remakes de Resident Evil 2, 3, et 4 s’annoncent pour octobre.

On retrouve plus précisément les refontes de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 et l’édition Gold de Resident Evil 4, contenant le DLC « Une autre voie ». Un triple pack parfait pour rattraper son retard sur la saga, grâce à des remakes de très bonne qualité.

Notez que cette trilogie arrivera le 16 octobre en version numérique, mais qu’une édition physique déboulera plus tard, le 29 janvier 2027.

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Jaquette de Resident Evil 4 Remake
Resident Evil 4 Remake
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Date de sortie : 24/03/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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