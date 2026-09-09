Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie

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Quelques mois après avoir confirmé le développement de cette nouvelle version, Capcom profite du Nintendo Direct pour préciser ses plans concernant Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2. Bonne nouvelle : les nouveaux chasseurs profiteront directement de l’ensemble des mises à jour gratuites publiées à ce jour. C’est surtout l’occasion de voir les premières images du jeu tournant sur Switch 2.

Monster Hunter Wilds Switch 2 // Source : Capcom

Un Monster Hunter Wilds un peu flou sur Switch 2 ?

Alors que l’on attend l’extension de Monster Hunter Wilds pour 2027, les joueurs Nintendo Switch 2 vont bientôt pouvoir rattraper leur retard avec le jeu de base. Il sera donc question de retrouver l’intégralité de l’aventure principale dans les Terres interdites avec les 14 types d’armes et une grosse addiction liée à la récupération de matériaux afin de fabriquer progressivement de nouveaux équipements.

Capcom confirme que la version Nintendo Switch 2 comprendra tout le contenu des mises à jour gratuites déployées depuis la sortie initiale de Monster Hunter Wilds. Le Grand Hub sera donc accessible dès le lancement, tout comme les différents monstres ajoutés au fil des mois, dont le Lagiacrus. La collaboration avec Final Fantasy XIV fera également partie du contenu disponible. Celle-ci avait notamment introduit Omega Planetes dans les Terres interdites, accompagné de plusieurs équipements et éléments directement inspirés du MMORPG de Square Enix.

Cette version bénéficiera par ailleurs du cross-play. Cela signifie que les joueurs Switch 2 pourront donc partir à la chasse avec ceux présents sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Capcom prévoit également une fonctionnalité de jeu sans fil en local entre plusieurs Nintendo Switch 2.

L’éditeur japonais n’a en revanche pas encore détaillé les caractéristiques techniques du portage. Les extraits laissent penser à un framerate capé à 30 FPS avec une résolution assez basse dans l’ensemble pour le mode docké. On attendra tout de même une confirmation officielle avant d’être catégorique.

Une version physique « Game Key Card » pour Monster Hunter Wilds sur Switch 2

Monster hunter wilds switch 2 septembre 13 1

Monster Hunter Wilds Switch 2 // Source : Capcom

Plusieurs éditions accompagneront le lancement. L’édition Standard et l’édition Gold seront proposées sur le Nintendo eShop. Cette dernière réunit le jeu de base et de nombreux DLC cosmétiques commercialisés depuis sa sortie. Les amateurs de versions physiques auront également droit à une édition Deluxe comprenant le jeu ainsi que les éléments cosmétiques du pack Deluxe. Mauvaise nouvelle : nous avons la confirmation que le jeu sera bien une « clé de jeu » (Game key card).

Même si l’on attend encore une date précise, sachez qu’une démo gratuite baptisée Prologue sera mise en ligne avant le lancement. Enfin, Capcom confirme que Monster Hunter Wilds: Ascendance sera disponible sur Nintendo Switch 2 en 2027, en même temps que les autres plateformes.

Monster Hunter Wilds sortira donc le 4 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
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Date de sortie : 28/02/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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