Pokémon Pokopia : la maison du style

La deuxième partie du pass d’extension payant permettra d’habiller Métamorph, mais également les Pokémon rencontrés au cours de l’aventure avec une sélection d’objets cosmétiques. The Pokémon Company montre notamment des lunettes de soleil, des nœuds papillon ou encore des accessoires directement inspirés de certains Pokémon.

Il sera par exemple possible d’équiper Métamorph d’un ruban rappelant celui de Nymphali. Nintendo indique qu’un large choix d’accessoires sera proposé même si la liste complète n’a pas encore été dévoilée. Pokémon Pokopia vous propose déjà une grande liberté créative via la construction, la décoration des différentes villes et la création de votre propre environnement. Cette fonctionnalité va donc vous permettre de personnaliser davantage le look de vos mondes grâce à ses habitants.

La partie 2 ajoutera parallèlement de nouveaux Pokémon à rencontrer ainsi que des meubles inédits. Contrairement à Fonds-Bulleux, elle n’introduira en revanche aucune nouvelle ville à restaurer et explorer. Le pass d’extension comprend au total trois parties. Après cette mise à jour centrée sur les accessoires à la fin de l’année 2026, une troisième et dernière partie prévue en 2027 ajoutera notamment une nouvelle ville.

On attend désormais une date précise pour l’arrivée des accessoires, ainsi que plus d’informations sur le dernier DLC qui viendra conclure le pass.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.