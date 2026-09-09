Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés

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Après nous avoir emmené sous l’eau avec Fonds-Bulleux, Pokémon Pokopia prépare déjà la suite avec la deuxième partie de son pass d’extension. Une partie qui s’annonce plus légère que la précédente avec notamment un système d’accessoires permettant de personnaliser Métamorph et les autres Pokémon. Pour les plus nostalgiques, on retrouve aussi un gros clin d’œil au gang de Carapuce du dessin animé avec les lunettes de soleil.

Pokémon Pokopia - Pass d'Extension Partie 2 // Source : The Pokémon Compagny

Pokémon Pokopia : la maison du style

La deuxième partie du pass d’extension payant permettra d’habiller Métamorph, mais également les Pokémon rencontrés au cours de l’aventure avec une sélection d’objets cosmétiques. The Pokémon Company montre notamment des lunettes de soleil, des nœuds papillon ou encore des accessoires directement inspirés de certains Pokémon.

Il sera par exemple possible d’équiper Métamorph d’un ruban rappelant celui de Nymphali. Nintendo indique qu’un large choix d’accessoires sera proposé même si la liste complète n’a pas encore été dévoilée. Pokémon Pokopia vous propose déjà une grande liberté créative via la construction, la décoration des différentes villes et la création de votre propre environnement. Cette fonctionnalité va donc vous permettre de personnaliser davantage le look de vos mondes grâce à ses habitants.

La partie 2 ajoutera parallèlement de nouveaux Pokémon à rencontrer ainsi que des meubles inédits. Contrairement à Fonds-Bulleux, elle n’introduira en revanche aucune nouvelle ville à restaurer et explorer. Le pass d’extension comprend au total trois parties. Après cette mise à jour centrée sur les accessoires à la fin de l’année 2026, une troisième et dernière partie prévue en 2027 ajoutera notamment une nouvelle ville.

On attend désormais une date précise pour l’arrivée des accessoires, ainsi que plus d’informations sur le dernier DLC qui viendra conclure le pass.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.

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Jaquette de Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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