Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D

Samus a faim

La vie de Samus sur consoles Switch se déroule plutôt bien entre le remaster du premier opus et un quatrième épisode très bons. Même Metroid Dread a été une belle tournure pour la licence. Alors au moment de voir Metroid Ravenous apparaître à l’écran, on se dit que les beaux jours en 2D de la licence devraient se poursuivre.

Sur une bande-son bien énervée, le ton est déjà donné pour ce nouveau Metroid. Samus nous raconte qu’au cours d’une expédition sur une lune, elle a subi l’assaut d’un mystérieux groupe d’assassins à chapeau. Et même si tout semble perdu, notre chasseuse de primes ne va pas se laisser abattre et compte bien s’en sortir.

L’accent semble être mis sur le corps-à-corps avec un système de parade et sur une sorte de pouvoir d’absorption que Samus peut déclencher au contact d’une créature, ce qui semble en contrepartie la corrompre un tantinet. Pour le reste, du tir, du boule morphing, des mouvements à débloquer au fil du jeu pour étoffer l’exploration, et des boss à occire complètent le tableau bien connus de la recette Metroid.

La bonne nouvelle c’est que l’annonce s’accompagne d’une date de sortie. Metroid Ravenous sera en effet disponible le 28 janvier 2027 sur Switch 2. Une édition spéciale contenant le jeu, un Steelbook et un amiibo a été montrée.