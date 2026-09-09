Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images

Octopath SaGa

On prend presque les mêmes et on recommence chez Square Enix, qui passe cette fois-ci Romancing SaGa 3 à la moulinette 3D pour un résultat qui fait penser trait pour trait au remake du deuxième épisode. Que ce soit les modèles 3D des personnages ou les menus, on reste dans le même moule ici, et ce n’est pas plus mal étant donné que cela a bien fonctionné par le passé.

Dans cet épisode, au lieu de suivre une lignée, vous aurez le choix entre huit protagonistes distincts, qui pourront recruter jusqu’à une vingtaine d’autres personnages pour venir les épauler. Ce sera à vous de décider qui sera le héros ou l’héroïne de votre aventure, et il faut s’attendre à d’autres types de choix qui rendront votre périple unique.

Le système de combat ne bouge pas par rapport au précédent remake, avec cette idée de « Points de vie » qui vous ressuscitera tant que vous en avez, si votre jauge de santé tombe à plat. Trois modes de difficulté seront disponibles pour adapter le challenge, et vous aurez la possibilité de switcher entre les musiques originales et celles réarrangées.

Romancing SaGa 3: Destinies United est actuellement prévu pour le 16 février 2027, et le jeu sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et les deux consoles Switch.