Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images

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Square Enix a un peu perdu l’effet de surprise ici, la faute à une fuite survenue il y a quelques jours qui a confirmé l’existence de Romancing SaGa 3: Destinies United. Le dernier Nintendo Direct aura au moins permis de mettre fin à ce faux secret avec une première bande-annonce pour ce remake du RPG, qui reprendra tous les codes de la refonte initiée par Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

Romancing SaGa 3: Destinies United // Source : Square Enix

Octopath SaGa

On prend presque les mêmes et on recommence chez Square Enix, qui passe cette fois-ci Romancing SaGa 3 à la moulinette 3D pour un résultat qui fait penser trait pour trait au remake du deuxième épisode. Que ce soit les modèles 3D des personnages ou les menus, on reste dans le même moule ici, et ce n’est pas plus mal étant donné que cela a bien fonctionné par le passé.

Dans cet épisode, au lieu de suivre une lignée, vous aurez le choix entre huit protagonistes distincts, qui pourront recruter jusqu’à une vingtaine d’autres personnages pour venir les épauler. Ce sera à vous de décider qui sera le héros ou l’héroïne de votre aventure, et il faut s’attendre à d’autres types de choix qui rendront votre périple unique.

Le système de combat ne bouge pas par rapport au précédent remake, avec cette idée de « Points de vie » qui vous ressuscitera tant que vous en avez, si votre jauge de santé tombe à plat. Trois modes de difficulté seront disponibles pour adapter le challenge, et vous aurez la possibilité de switcher entre les musiques originales et celles réarrangées.

Romancing SaGa 3: Destinies United est actuellement prévu pour le 16 février 2027, et le jeu sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et les deux consoles Switch.

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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