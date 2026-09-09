PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
L’actualité chaude de PlayStation aura certes lieu la semaine prochaine avec la sortie de Marvel’s Wolverine, mais il reste tout de même à tenir les publications mensuelles sur le PlayStation Plus. Aujourd’hui, il est temps pour Sony de révéler les titres des paliers Extra et Premium à paraître mi-septembre sur le catalogue.
Les jeux du mois de septembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Évacuons tout de suite l’éléphant dans la pièce, RuneScape: Dragonwilds, que l’on a vu partout cet été de conférences, arrive comme promis Day One dans l’abonnement (et c’est aussi le cas sur le Game Pass au passage). Pour le reste, on accueille avec plaisir l’arrivée du rafraîchissant Date Everything!, du régressif Ninja Gaiden: Ragebound, ou encore du frénétique et addictif Ball x Pit.
Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 15 septembre :
PlayStation Plus Extra
- RuneScape: Dragonwilds | PS5
- WWE 2K26 | PS5
- Ball x Pit | PS5
- Date Everything! | PS5
- Slitterhead | PS5, PS4
- Ninja Gaiden: Ragebound | PS5, PS4
- Dungeons of Hinterberg | PS5, PS4
- Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Mega Man X Command Mission | PS5, PS4
- Metro Redux | PS4
Une fois encore, précisons que la disponibilité des jeux est fragmentée aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon. La France est toujours épargnée par ce système et tout sera bel et bien disponible le 15 septembre.