PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres

Les jeux du mois de septembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Évacuons tout de suite l’éléphant dans la pièce, RuneScape: Dragonwilds, que l’on a vu partout cet été de conférences, arrive comme promis Day One dans l’abonnement (et c’est aussi le cas sur le Game Pass au passage). Pour le reste, on accueille avec plaisir l’arrivée du rafraîchissant Date Everything!, du régressif Ninja Gaiden: Ragebound, ou encore du frénétique et addictif Ball x Pit.

Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 15 septembre :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Mega Man X Command Mission | PS5, PS4

Metro Redux | PS4

Une fois encore, précisons que la disponibilité des jeux est fragmentée aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon. La France est toujours épargnée par ce système et tout sera bel et bien disponible le 15 septembre.