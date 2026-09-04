Onimusha: Way of the Sword | Guide Complet

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La licence démoniaque de Capcom revient avec Onimusha: Way of the Sword après une longue absence. Un retour mené par le samouraï Musashi Miyamoto dans une production action-aventure épique faisant la part belle à un gameplay au sabre huilé et des combats de boss haletants. Retrouvez sur cette page tout ce qu’il faut savoir au au sujet de ce cinquième opus majeur dans l’histoire de la saga.

Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

Guide Onimusha: Way of the Sword

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Onimusha: Way of the Sword. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

FAQ Onimusha: Way of the Sword

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Onimusha: Way of the Sword. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword est la première entrée majeure et inédite dans la saga depuis 20 ans, toujours développée et éditée par Capcom. Nous suivons les aventures d’un nouveau héros, Musashi Miyamoto, inspiré du véritable et célèbre épéiste, au début de la période Edo du Japon. À la recherche des plus grands guerriers du pays, son destin va basculer après affrontement ayant mal tourné.

Sauvé par l’acquisition d’un gantelet Oni, le voilà responsable du sort de la ville de Kyoto, envahie par un miasme duquel émanent des démons appelés Genmas. Grâce à des alliés qu’ils se fait rapidement, Musashi devra arpenter le pays et purifier le miasme en éradiquant les menaces les plus redoutables tout en croisant le fer avec son rival de toujours, Sasaki Ganryu.

Le soft prend la forme d’un titre action-aventure qui met l’accent sur un gameplay au sabre des plus satisfaisants et un certain challenge appétissant à dompter, aux côtés d’une dimension exploration et d’un aspect light-RPG choisi pour améliorer notre héros.

Faut-il avoir joué aux précédents opus de la licence avant de lancer Onimusha: Way of the Sword ?

Non, ce n’est absolument pas obligatoire. Cet épisode conserve certains codes de la licence, mais il propose une histoire entièrement nouvelle avec un héros inédit. C’est au contraire un opus parfait pour découvrir la saga.

Onimusha: Way of the Sword est-il un soulslike ?

Onimusha: Way of the Sword n’est pas un soulslike. En revanche, par défaut, le jeu offre très régulièrement des combats de boss et de mini-boss plutôt relevés, qui nécessitent d’exploiter tout ce que le gameplay prévoit.

Onimusha: Way of the Sword propose-t-il différents modes de difficulté ?

Au départ de l’aventure, nous avons le choix entre le mode Histoire et le mode Action. Le mode Action constitue l’expérience par défaut, avec le challenge qui va avec, tandis que le mode Histoire offre une difficulté amoindrie avec l’option activée par défaut indiquant les boutons sur lesquels appuyer au moment d’une attaque ennemie.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Comptez entre 15 et 20h pour terminer l’histoire principale. Pour ce qui est du contenu annexe ou du 100%, tous les détails sont à retrouver dans notre article dédié à la durée de vie du jeu :

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Tout à fait. Une fois l’aventure terminée une première fois, il est possible de la relancer en conservant certains éléments. Sont notamment concernés les Armes Oni, les talents déverrouillés, les amulettes ou encore les skins. En revanche, les améliorations de l’habit, de l’épée et du gantelet sont remis à zéro.

Onimusha: Way of the Sword est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Oui, le titre de Capcom est optimisé PS5 Pro, avec le support d’une option permettant d’afficher du Ray Tracing.

Quels sont les différentes options graphiques du jeu sur consoles ?

Onimusha way of the sword options graphiques consoles 1

Les différents modes d’affichages graphiques d’Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

Sur consoles, nous avons un mode Performances et un mode Qualité. Pour les téléviseurs compatibles, on note le support du 120hz. Il est aussi possible d’activer une option permettant de bloquer le taux d’images par secondes à 30, 40 ou 60 selon vos goûts.

Sur Switch 2, en revanche, la différence de performances dépend surtout du fait de jouer en mode portable ou en mode téléviseur.

Onimusha: Way of the Sword dispose-t-il d’une version française ?

Le titre Capcom bénéficie d’une version française intégrale, avec doublage et sous-titres français donc.

Le jeu comporte-t-il des DLC ?

Aucun DLC lié à du contenu additionnel n’est prévu pour l’heure. Par contre, des éléments compris dans les versions Deluxe et Premium Deluxe du jeu seront dans le futur proposés séparément à l’achat. Cela concerne des éléments cosmétiques ou bien des amulettes modifiant les performances de Musashis au combat.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Voici les configurations requises pour faire tourner Onimusha: Way of the Sword sur PC :

Configuration minimale (1080p/30 fps)

  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits
  • Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3100
  • Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 (6 GB) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB)
  • Mémoire vive : 16 GB de RAM
  • VRAM : 6 GB
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 50 GB SSD
  • Notes : Il est possible d’atteindre 30 FPS avec le préréglage graphique « Bas » en résolution 1080p (avec mise à l’échelle).
    • * Le frame rate peut chuter en cas de charge excessive.
    • * Un SSD est requis.

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits
  • Processeur : Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 GB) ou AMD Radeon RX 6600 (8 GB)
  • Mémoire vive : 16 GB de RAM
  • VRAM : 8 GB
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 50 GB SSD
  • Notes : Il est possible d’atteindre 60 FPS avec le préréglage graphique « Moyen » en résolution 1080p (avec mise à l’échelle).
    • * Le frame rate peut chuter en cas de charge excessive.
    • * Un SSD est requis.

Configuration Élevée (1440p/60 fps)

  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits
  • Processeur : Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4060ti (16 GB) ou AMD Radeon RX 6750 XT (VRAM 12 GB)
  • Mémoire vive : 16 GB de RAM
  • VRAM : 12 GB
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 50 GB SSD
  • Notes : Il est possible d’atteindre 60 FPS avec le préréglage graphique « Élevé » en résolution 1440p (avec mise à l’échelle).
    • * Le frame rate peut chuter en cas de charge excessive.
    • * Un SSD est requis.

Configuration Ultra (2160p/60 fps)

  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits
  • Processeur : Intel Core i5-12400 ou AMD Ryzen 7 5700
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070ti (12 GB) ou AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB)
  • Mémoire vive : 16 GB de RAM
  • VRAM : 12 GB
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 50 GB SSD
  • Notes : Il est possible d’atteindre 60 FPS avec le préréglage graphique « Ultra » en résolution 2160p (avec mise à l’échelle).
    • * Le frame rate peut chuter en cas de charge excessive.
    • * Un SSD est requis.

Notes supplémentaires

  • Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
  • La super résolution est activée via NVIDIA DLSS 4.5 et AMD FSR 3.1
  • Les estimations de performances avec mise à l’échelle ont été réalisées à l’aide de DLSS 4.0 et FSR 3.1
  • Selon la configuration, il est recommandé d’augmenter la mémoire disponible sur votre système s’il est souhaité d’exécuter d’autres programmes (comme un logiciel d’enregistrement ou de streaming) tout en jouant.

Quelles sont les différentes éditions du jeu ?

Onimusha way of the sword screenshot state of play 2

Onimusha : Way of the Sword – Premium Deluxe Edition // Source : Capcom

Onimusha: Way of the Sword dispose de plusieurs éditions, certaines uniquement numériques, d’autres également physiques. Notez que les versions numériques Switch 2 sont 10 euros moins chères que les autres. Voici le détail :

Édition standard numérique ou physique – 79,99€

  • Le jeu Onimusha: Way of the Sword
  • Bonus de précommande x2 :
    • Amulette « Komainu »
    • Apparence de sabres « Malédiction scellée »

Édition Deluxe numérique – 89,99€

  • Le jeu Onimusha: Way of the Sword
  • Deluxe Kit
    • Amulette « Dame Oni »
    • Amulette « Petite danseuse »
    • Amulette « Mentor »
    • Apparence de sabres « Bambou et panda »
    • Apparence de sabres « Rame sculptée »
    • Apparence de sabres « Raizan »
    • Apparence de sabres « Enryu »
    • Tenue Musashi « Armure rouge »
    • Gantelet Oni « Lotus rouge »
  • Bonus de précommande x4
    • Amulette « Komainu »
    • Amulette « Singe blanc »
    • Apparence de sabres « Malédiction scellée »
    • Apparence de sabres « Lion blanc »

Édition Premium Deluxe numérique (et physique selon plateforme/revendeur) – 99,99€

  • Le jeu Onimusha: Way of the Sword
  • Deluxe Kit
    • Amulette « Dame Oni »
    • Amulette « Petite danseuse »
    • Amulette « Mentor »
    • Apparence de sabres « Bambou et panda »
    • Apparence de sabres « Rame sculptée »
    • Apparence de sabres « Raizan »
    • Apparence de sabres « Enryu »
    • Tenue Musashi « Armure rouge »
    • Gantelet Oni « Lotus rouge »
  • Premium Deluxe Kit
    • Haori « Feu de l’enfer »
    • Haori « Clair de lune »
    • Haori « Dragon des nuages »
    • Tenue Okuni « Danse des fleurs »
    • Tenue Okuni « Ballet aquatique »
    • Tenue Okuni « Danse Oni »
    • Tenue Dame Oni « Confidences entre oiseaux »
    • Tenue Dame Oni « Camélia des neiges »
    • Tenue Dame Oni « Élégance »
    • Mini bande-son numérique
  • Bonus de précommande x4 :
    • Amulette « Komainu »
    • Amulette « Singe blanc »
    • Apparence de sabres « Malédiction scellée »
    • Apparence de sabres « Lion blanc »

Où acheter Onimusha: Way of the Sword au meilleur prix ?

En bref

  • Onimusha: Way of the Sword
  • Développeur/éditeur : Capcom
  • Genre : Action-aventure
  • Prix : De 69,99€ à 99,99€ selon l’édition et la plateforme
  • Plateformes : PC (Steam, Epic et Microsoft Store) – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2
  • Date de sortie : 4 septembre 2026
  • PEGI 18
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Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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