Lacra The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec elle ?

Comment bien débuter la romance entre Lacra et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Lacra, à l’instar de Râle, est un personnage secondaire de The Blood of Dawnwalker que vous pouvez aisément louper si vous ne progressez pas dans sa quête. Alors, pour la rencontrer, vous devez impérativement suivre la quête “Association volatile” qui se trouve dans la ville de Svartrau de nuit. Voici les actions que vous devez faire pour avoir un avis favorable de la part de notre intéressée. Pour éviter de spoil des événements ou des fragments de l’histoire, nous allons rester le plus concis possible.

Battre Lacra en combat.

Promettre de ne pas faire de mal aux Uriash.

Libérer Nish et demander à Lacra de renoncer à lui faire du mal.

Comment concrétiser la romance entre Lacra et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Lacra et Coen, il est maintenant temps de faire preuve de bravoure et de force pour épater la mystérieuse prétendante. Car oui, Lacra est différente des autres personnages : elle priorise les actions aux paroles mielleuses ou emprunt de compassion.

La mélodie de la montagne

Même si certaines actions viennent à l’encontre de vos convictions, sachez que vous devez sortir des sentiers battus pour conquérir le cœur de Lacra.

Accepter de boire le sang du berger.

Ne pas tuer les Uriash.

Laissez les Uriash vous jeter des pierres.

Demander à ne pas faire de mal à Lacra.

Ruche et nectar

Provoquer la Ruche pour obtenir l’approbation de Lacra.

L’origine du mal

Cette phase n’a pas réellement d’impact sur la relation entre Coen et Lacra dans The Blood of Dawnwalker. A tout le moins, il est possible de louper certaines interactions qui mènent à des informations qui pourraient vous intéresser.

Prendre le chemin de droite pour obtenir davantage d’informations.

Partir à gauche n’a pas de réelle incidence, mais prendre le chemin de droite vous permettra de glaner des informations en plus.

La nuit des horreurs

Vous arrivez enfin sur la fin de la romance de Lacra. Encore une fois, vous devrez effectuer des actions bien précises pour impressionner cette dernière, alors suivez bien nos indications ci-dessous pour terminer ses quêtes par une romance endiablée.

Accepter de dévoiler le passé douloureux de Coen

Demander à Lacra de faire la même chose.

Manger la mandragore

Si vous souhaitez connaître comment obtenir les romances avec les deux autres personnages de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les romances du jeu. Sinon, si vous avez besoin d’un peu d’aide, pensez à vous rendre sur notre rubrique Guides pour dénicher des infos complémentaires !