Lacra The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec elle ?

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Lacra est le troisième personnage avec lequel il est possible de débuter une romance sur The Blood of Dawnwalker. Dans ce guide, on vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour être en mesure de déclencher une relation amoureuse entre elle et Coen.

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Source : ActuGaming

Comment bien débuter la romance entre Lacra et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Lacra, à l’instar de Râle, est un personnage secondaire de The Blood of Dawnwalker que vous pouvez aisément louper si vous ne progressez pas dans sa quête. Alors, pour la rencontrer, vous devez impérativement suivre la quête “Association volatile” qui se trouve dans la ville de Svartrau de nuit. Voici les actions que vous devez faire pour avoir un avis favorable de la part de notre intéressée. Pour éviter de spoil des événements ou des fragments de l’histoire, nous allons rester le plus concis possible.

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Lacra dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Battre Lacra en combat.
  • Promettre de ne pas faire de mal aux Uriash.
  • Libérer Nish et demander à Lacra de renoncer à lui faire du mal.

Comment concrétiser la romance entre Lacra et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Lacra et Coen, il est maintenant temps de faire preuve de bravoure et de force pour épater la mystérieuse prétendante. Car oui, Lacra est différente des autres personnages : elle priorise les actions aux paroles mielleuses ou emprunt de compassion.

La mélodie de la montagne

Même si certaines actions viennent à l’encontre de vos convictions, sachez que vous devez sortir des sentiers battus pour conquérir le cœur de Lacra.

  • Accepter de boire le sang du berger.
  • Ne pas tuer les Uriash.
  • Laissez les Uriash vous jeter des pierres.
  • Demander à ne pas faire de mal à Lacra.

Ruche et nectar

  • Provoquer la Ruche pour obtenir l’approbation de Lacra.
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The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

L’origine du mal

Cette phase n’a pas réellement d’impact sur la relation entre Coen et Lacra dans The Blood of Dawnwalker. A tout le moins, il est possible de louper certaines interactions qui mènent à des informations qui pourraient vous intéresser.

  • Prendre le chemin de droite pour obtenir davantage d’informations.
  • Partir à gauche n’a pas de réelle incidence, mais prendre le chemin de droite vous permettra de glaner des informations en plus.

La nuit des horreurs

Vous arrivez enfin sur la fin de la romance de Lacra. Encore une fois, vous devrez effectuer des actions bien précises pour impressionner cette dernière, alors suivez bien nos indications ci-dessous pour terminer ses quêtes par une romance endiablée.

  • Accepter de dévoiler le passé douloureux de Coen
  • Demander à Lacra de faire la même chose.
  • Manger la mandragore

Si vous souhaitez connaître comment obtenir les romances avec les deux autres personnages de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les romances du jeu. Sinon, si vous avez besoin d’un peu d’aide, pensez à vous rendre sur notre rubrique Guides pour dénicher des infos complémentaires !

 

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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