Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)

Bien évidemment, sachez que cette liste est non exhaustive, et que nous allons nous focaliser sur la plupart des jeux Warhammer annoncés, proches de leur sortie ou qui n’arriveront pas avant 2028 mais qui sont tout de même officialisé. Voici donc dans cet article un gros point sur tous les jeux Warhammer à venir, et il y a du choix.

Warhammer Survivors

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2

On va commencer en douceur avec Warhammer Survivors. Le titre est développé par les petits gars d’Auroch Digital qui s’occupent de Warhammer 40.000 : Boltgun II que nous aborderons plus tard, et reprendra donc les codes de Vampire Survivors. Est-ce si anodin que ça ? Pas vraiment, dans la mesure où Auroch Digital travaille en collaboration avec Poncle, le développeur du jeu éponyme.

Ainsi, le titre va reprendre le principe d’un Vampire Survivors mais dans l’univers de Warhammer. Au programme, le soft va d’ores et déjà vous permettre de choisir parmi deux univers entre celui de Warhammer 40.000, ou bien tout simplement le lore d’Age of Sigmar. Dans le premier vous devrez affronter toute une horde de Tyranides divers et variés, tandis que le second vous verra vous confronter à une immense vague de Skavens.

Vous l’aurez compris, il n’y aura pas de narration à proprement parler, juste un jeu qui se veut être un défouloir addictif à la sauce roguelite comme un Vampire Survivors. Pour l’heure, nous ne savons rien du contenu du jeu en matière de niveaux, et on espère qu’il y aura autant de niveaux et de personnages jouables que dans le titre de Poncle. En tout cas pour l’heure, vous aurez visiblement Calum Maedo, le redoutable vétéran Sterguard, Neave Blacktalon et l’Eternelle de l’orage confirmé, en sachant qu’il y en aura bien d’autres mais reste à savoir combien, tout comme le nombre de niveaux.

Pour le reste, le gameplay de Warhammer Survivors va rester dans la lignée de ce que fait Vampire Survivors. Vous progressez sur la map avec votre personnage qui attaque automatiquement les hordes d’ennemis, et vous devez ici ramasser des crânes bleus qui vous feront monter en niveau. A chaque montée en niveau, vous pourrez choisir une nouvelle arme ou encore mieux, améliorer celle que vous avez déjà par exemple. De plus, tout en vadrouillant sur la carte, le joueur pourra aussi découvrir des trésors et ainsi gagner quelques piécettes, qui serviront à améliorer définitivement son personnage avant chaque nouvelle run, ainsi qu’une nouvelle habileté pour ses armes sur la partie en cours.

Mais ce n’est pas tout, car Warhammer Survivors va aussi introduire des points d’intérêt à aller chercher sur la map. Ces derniers serviront juste à vous débloquer quelques éléments en plus pour améliorer votre protagoniste, mais également y déverrouiller des personnages. En tout cas, le jeu tend clairement vers le Vampire Suvivors pur et dur dans ses mécaniques, avec évidemment pas mal d’objectifs à accomplir qui vous donneront de bien meilleures armes pour commencer, et bien d’autres surprises qu’il nous tarde de découvrir. D’ailleurs dans les autres interrogations, nous sommes quand même curieux de voir s’il y aura de réelles différences entre la version Warhammer 40.000 et Age of Sigmar.

Tout cela sera à vérifier sur sa sortie finale, et sachez que le titre sera graphiquement, dans le même style rétro qu’un Vampire Survivors. Rien de transcendant donc, même si les joueurs de ce dernier titre devraient s’y retrouver. Sa sortie est prévue pour cette année 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV

Date de sortie : 3 décembre 2026

: 3 décembre 2026 Plateformes : PC

On poursuit avec un jeu qui sort en décembre prochain après avoir été repoussé de quelques mois, à savoir Warhammer 40.000: Dawn of War 4. Après un troisième volet qui a vraiment divisé les foules, ce sera désormais KING ART qui se chargera de ce quatrième volet a contrario du légendaire Relic Entertainement, qui a été écarté du projet après la débâcle que fut Warhammer 40.000 : Dawn of War III.

Les producteurs du sympathique Iron Harvest vont nous proposer dans un premier temps une campagne principale jouable en solo ou en coopération, rien que ça. Au programme, il faudra s’attendre à plus de 70 missions de campagne ce qui reste énorme, et nous sommes impatients de voir le contenu de ces dernières, qui devraient rester dans les clous des précédents volets.

On pourra notamment s’attendre à une campagne avec chaque faction dont les Orks qui ont été montré il y a quelques mois, et avec des objectifs qui paraissent en tout cas classiques. On peut y voir en tout cas une interface assez claire, et qui devrait autant contenter les joueurs aguerris que les nouveaux venus sur la licence.

Autant dire que le lore comme le gameplay de Warhammer 40.000: Dawn of War IV devrait respecter religieusement ses prédécesseurs, si l’on excepte le troisième opus. Indéniablement, nous resterons sur une vibe stratégie pure et dure dans la maniabilité, avec pas moins de quatre factions jouables. En plus des Orks que nous avons évoqué plus haut, sachez que nous aurons également les Spaces Marines, les Nécrons qui devraient être les grands méchants de la campagne principale ainsi que les Adeptus Mechanicus, une faction assez appréciée.

Du côté des autres modes de jeu, Warhammer 40.000 : Dawn of War IV va nous offrir le fameux mode escarmouche avec une configuration de l’IA et des parties à votre guise, mais aussi de son multijoueur. Attendez-vous à réaliser des parties en 1v1, 2v2 voire 3v3 pour des batailles épiques qui consisteront à capturer des points d’intérêts et mettre à mal votre adversaire.

Warhammer 40.000: Boltgun 2

Date de sortie : 14 octobre 2026

: 14 octobre 2026 Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Un FPS issu de l’univers Warhammer arrivera lui aussi dans l’année avec Warhammer 40.000: Boltgun 2. Le titre va vous emmener directement après la fin des événements contés dans le premier opus, et vous allez cette fois-ci incarner au choix deux personnages pour lutter contre les forces du chaos. Vous pourrez choisir entre Malum Caedo le héros du premier jeu ou bien de la sœur de bataille Nyra Veyrath. Nos deux protagonistes auront un feeling différent avec respectivement une manipulation lourde dans les déplacements pour notre vétéran, et un feeling beaucoup plus souple et agile pour notre héroïne.

Au programme de ce nouvel opus, sachez que vous aurez le loisir de faire la campagne en choisissant l’un des deux personnages qui auront leur propre compétence. Nous aurons Malum Caedo pouvant foncer dans le tas et balancer des grenades, et Nyra ayant la possibilité de sauter ce qui active un mini bullet time, et ayant la faculté de lancer un plus gros explosif pour faire le ménage. La différence de gameplay se verra également sur les armes avec Malum ayant le Boltgun et l’épée tronçonneuse pour le corps à corps, et Nyra utilisant une arbalète qui fait des dégâts considérables, avec au passage une épée de force qui permet de se défaire de ses adversaires proches d’elle.

En somme, Warhammer 40.000 : Boltgun 2 va miser sur pas mal de nouvelles armes, mais également sur de nouveaux ennemis à affronter dont les Plagues Marines, et quelques nouvelles têtes issues des forces du chaos. Qui plus est, la difficulté restera aussi dans la veine de son prédécesseur avec un côté tarabiscoté des affrontements. Le tout, dans une esthétique rétro comme le premier volet sauf que ce dernier tournera sur l’Unreal Engine 5. Le rendu sera certainement aux petits oignons, et notez qu’il faudra à priori une dizaine d’heures pour venir à bout de l’expérience, en sachant que du contenu post lancement ne semble pas prévu pour l’heure.

Sa démo est déjà disponible sur Steam, et sachez qu’on l’attend sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez lire d’ailleurs notre preview pour en savoir plus.

Warhammer 40.000: Boltgun Boom

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : iOs et Android

Notez que l’on pourra aussi citer Warhammer 40.000 : Boltgun Boom, la version mobile du premier jeu qui devrait également arriver cette année. Grossièrement, il s’agira ni plus ni moins que d’une expérience mobile premium, qui reprendra majoritairement les niveaux et mécaniques du premier jeu de la licence. Là encore, une date se fait encore attendre cette année, et vous pouvez déjà vous pré-inscrire sur l’App Store ou le Play Store pour tenter d’accéder au titre.

Warhammer 40.000 : Dark Heresy

Date de sortie : inconnue

: inconnue Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Dans les autres jeux que l’on attend de pied ferme, il y a aussi Warhammer 40.000: Dark Heresy. Le nouveau titre des créateurs de l’excellent Warhammer 40.000: Rogue Trader nous emmène à nouveau dans le genre c-RPG, rien que ça. Les fans de jeux de plateau seront donc ravis, et notez que le jeu nous fera suivre un Acolyte au service de l’Impérium qui aura pour objectif de débusquer l’hérésie, tout en servant et protégeant l’impérium.

Si vous avez déjà touché à Warhammer 40.000: Rogue Trader par le passé, sachez que le soft reprendra les mécaniques du précédent titre de Owlcat Games. Autrement dit, vous devrez d’abord créer votre héros, choisir son archétype, son origine, son monde, mais aussi sa dynastie ou encore ses caractérisés et son apparence. En somme, comme la création d’un personnage sur un jeu de plateau traditionnel vous attend, et ce sera assez complet.

Par la suite, et vu qu’il s’agit d’un jeu estampillé Owlcat Games, vous allez avoir également dans ce Warhammer 40.000: Dark Heresy une palanquée de textes à lire. Il y aura ainsi pas mal de choix de dialogue, et on s’attend logiquement à ce que le jeu soit logiquement aussi soigné que Warhammer 40.000 : Rogue Trader concernant l’écriture globale, comme la conséquence de nos choix qui nous plongera dans une tripotée d’embranchements et possibilités de gameplay.

Au-delà de ça, la production de Owlcat Games va nous proposer des séquences d’enquêtes. Contrairement à Warhammer 40.000 : Rogue Trader, Warhammer 40.000 : Dark Heresy va vous mettre dans la peau d’un Acolyte qui est juste là pour débusquer des personnes malintentionnées voulant au passage du mal à l’imperium que notre héros est censé protéger. Ainsi, il y aura pas mal de quêtes où il faudra jouer les détectives, ce qui devrait donner un côté rafraichissant comparé à Warhammer 40.000 : Rogue Trader. Vous aurez effectivement une petite interface dans votre inventaire vous donnant la faculté de recouper les indices, afin d’essayer de résoudre l’intrigue principale en effectuant notamment pas mal de quêtes principales ou annexes.

Tout cela s’annonce excitant, tout comme les combats qui seront remaniés par rapport à Warhammer 40.000 : Rogue Trader. Dans l’absolu, rien ne semble avoir été bouleversé puisque nous serons en face d’un X-COM like au niveau des affrontements. Ce sera du tour par tour qui vous attendra, avec une interface plus légère, compréhensible et avec la possibilité d’activer ou désactiver directement les effets positifs ou négatifs de vos attaques, ce qui n’était pas le cas dans Warhammer 40.000 : Rogue Trader. On y retrouvera les décors destructibles, et la faculté de choisir où tirer sur chaque ennemi avec un pourcentage de chance de les toucher.

Mis à part un aspect graphique qui sera inchangé, mais aussi une progression et exploration qui se fera par zones et secteur, c’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent en matière d’informations. Tout ceci est grisant sur le papier, et il faut aussi souligner qu’il n’y aura pas de phases spatiales à priori (et c’est tant mieux). Toujours pas de date à son actif, mais le jeu arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Warhammer 40.000 : Chaos Gate – Deathwatch

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Nous passons à un autre jeu Warhammer qui n’a pas encore de date de sortie, à savoir Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deathwatch. Toujours développé par Complex, sachez qu’il s’agit d’une suite directe à Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters sorti il y a désormais un peu plus de quatre ans. Ici, il ne sera désormais plus question d’endosser le rôle des chevaliers gris contre les forces corrompues du chaos, mais bel et bien d’incarner directement les membres de la Deathwatch, une faction de Space Marines que l’on avait déjà aperçu dans l’introduction de Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Ce nouvel opus va vous proposer pas moins de septs nouveaux types d’ennemis. Pour l’heure, seulement quatre ont été révélés avec les Tyranides, les Nécrons, les forces de Chaos ainsi que l’Empire Tau qui viendront jouer les troubles fêtes. Il nous tarde de connaitre l’identité des trois autres dangereux types d’adversaires que l’on croisera sur notre route, d’autant que l’on peut s’attendre à pas moins de 50 types d’ennemis différents au total. C’est énorme, et notez que Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deathwatch ne vous autorisera pas uniquement à choisir la Deathwatch en tant que force de frappe. Il sera désormais possible de déployer pas moins de huit unités sur ce nouvel opus, avec tout un système de dépense de points à respecter afin de pouvoir déployer vos troupes sur le terrain.

Par ailleurs, vous aurez à votre actif neuf classes différentes confirmées, tout en ayant de choisir les spécialisations et habiletés de celles-ci. De plus, chacun de vos protagonistes auront des objectifs personnels à accomplir comme dézinguer un nombre spécifique d’Orks, ce qui vous octroiera des points de compétences. Egalement, sachez que chacune de vos classes auront encore plus d’options de customisation et chacun des chapitres sélectionnés pour vos classes (Astra Militarium, Blood Angels etc..), auront leurs propres équipements.

Du côté des missions, Warhammer 40.000 : Chaos Gate- Deathwatch va aussi s’embellir en matière de variétés. Dans les combats au tour par tour, ne vous attendez pas simplement à éliminer des ennemis à tour de bras, mais à accomplir également de nouveaux types d’objectifs. Au menu, vous aurez les missions suivantes :

Recherche et Destructions : Explorer le niveau et stoppe l’ennemi leader

: Explorer le niveau et stoppe l’ennemi leader Capture et maintien de la position

Défendre des objectifs (protéger des structures, des bâtiments, etc.)

Côté gameplay, sachez que nous retrouvons les mécaniques de tour par tour à la X-COM, un genre très en vogue ces derniers temps. Dans cette suite, sachez que vous pourrez voir désormais les conséquences de vos actions planifiées avant même de valider le tour. Qui plus est, les compétences d’infiltration de la Deathwatch vous permettront de voir si vous vous faites repérer par les ennemis avant de valider également votre tour.

Les joueurs novices ne seront enfin pas laissés sur le bas-côté, avec une option narrative qui vous donnent la possibilité de faire des choix plus judicieux face aux adversaires, et ainsi avancer plus sereinement. On notera aussi la possibilité d’utiliser également des tanks lors de vos combats au tour par tour, ce qui donnera encore bien plus de cartouches à user dans les combats, en plus d’une interface logiquement retravaillée afin d’offrir une meilleure lisibilité lors des séquences de baston.

En somme, cette suite à Warhammer 40.000: Chao Gate -Daemonhunters s’annonce prometteuse, et le titre n’a toujours aucune date de sortie à son actif sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de version Switch 2 à l’horizon également, ce qui est dommage.

Warhammer Age of Sigmar – Deathmaster

Date de sortie : 2027

: 2027 Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Nous approchons tout doucement des titres qui vont arriver pour 2027 ou au-delà, à commencer par Warhammer Age of Sigmar – Deathmaster qui va se la jouer Mark of the Ninja. Produit par le studio Lyonnais Old Skull Games, le développeur n’a jusqu’à présent travaillé que sur des petits jeux indépendants. Mais avec ce Warhammer: Age of Sigmar – Deathmaster, les voilà sur un projet d’une plus grosse franchise où vous allez incarner un assassin Skaven. Notre protagoniste devra se faufiler, tuer dans l’ombre, monter en grade et devenir finalement un Maitremort.

Sur le peu d’infos que l’on a actuellement, le soft prendra la forme d’un jeu d’action et plateforme en 2D teinté d’infiltration, et offrant des graphismes pour le moins cartonnesques qui n’en restent pas moins alléchant. Il faudra soit dit en passant attendre 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series pour toucher à ce titre prometteur et français qui plus est ! On a d’ailleurs pu y jouer si vous voulez plus d’informations.

Total War Warhammer 40.000

Date de sortie : 2028

: 2028 Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Dans les autres jeux à la date de sortie franchement floue, nous avons également Total War Warhammer 40.000 qui devrait arriver dans un petit moment. Toujours développé par Creative Assembly qui a fait tous les types de Total War possibles et imaginables, le titre va nous embarquer dans une toute nouvelle campagne pendant l’ère Indomitous, soit l’Age sombre de l’imperium.

Dans cette dernière, il faudra s’attendre à des batailles dévastatrices, et vous aurez l’embarras du choix sur la faction à choisir. En effet, vous pourrez choisir parmi quatre factions différentes à savoir les Space Marines, les Orks , les Aeldari et l’Astra Militarium. Chacune de ces factions auront leur propre capacité sur le terrain, et vous pourrez ainsi utiliser leurs différentes unités contre l’ennemi. On n’en sait cependant pas plus concernant le mode campagne ni comment elle se présentera. Toutefois, nous mettrions bien une petite pièce sur sa rejouabilité étant donné qu’il y a quatre factions à diriger.

En tout cas ce que l’on sait, c’est qu’il va falloir se préparer à faire la guerre à l’échelle galactique dans Total War Warhammer 40.000. Que ce soit en capturant des planètes (ou la détruire), en passant par améliorer votre flotte ou encore gérer votre économie de guerre, tous les moyens seront bons pour parvenir à dominer toute la galaxie. Très clairement, vous devrez de toute façon faire de la gestion de troupe, les déployer sur le sol de chaque planète, et faire parler toute votre domination.

D’ailleurs, le titre reposera sur des déploiements de troupes, les couvrir s’il le faut avec des points de couvertures sur la map, mais aussi lancer des frappes aériennes si besoin. Au passage, vous aurez la possibilité en fonction de la faction, de commander de grandes armées de vétérans, de plus petites unités ou même utiliser un système de réserve, permettant de faire appel à d’autres troupes et ainsi créer un effet de surprise.

Mention spéciale à la frappe laser que nous a récemment montré les développeurs sur une partie chez nos confrères d’IGN, qui pourrait bien faire de sacrés dégâts sur les unités adverses, et vous aider à retourner la bataille à votre avantage. Il faudra ainsi progresser sur la carte, dézinguer toutes les troupes ennemies et forcément remporter la bataille finale. Le terrain peut se modeler en fonction des impacts et vous offrir des opportunités stratégiques intéressantes, offrant un changement organique appréciable sur les cartes.

Indéniablement, avec un taux de détail apporté avec soin sur la partie graphique, Total War Warhammer 40.000 pourra ravir les fans des jeux Total War, et il nous tarde d’en voir plus que ce soit sur son mode multijoueur ou campagne, disposant d’assez peu d’infos pour l’heure. Le titre n’a toujours pas de date de sortie de prévue et devrait potentiellement arriver en 2028 PC, PS5 et Xbox Series.

Warhammer 40.000 : Space Marine 3

Date de sortie : inconnue

: inconnue Plateformes : inconnue

On termine avec l’un des jeux que pas mal de monde doivent attendre très impatiemment, et qui n’est autre que Warhammer 40.000: Space Marine 3. Avec le succès mérité du second volet, Saber Interactive n’a pas perdu le nord et a donc embrayé directement dans le développement de ce troisième opus qui se révèle bien mystérieux pour le moment.

Dans les toutes dernières infos concernant le soft, nous avons juste un énorme article sur le site de l’éditeur Focus Entertainment ayant décrit plus ou moins ce l’on verra dans ce troisième volet des aventures de notre Titus. Ce que nous promet Focus et Saber Interactive ne seront autres qu’une campagne encore plus immersive et un mode multijoueur qui sera sûrement dans le jus du second opus, qui ne cesse de se mettre à jour dernièrement.

En tout cas, le développeur a la volonté de proposer des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d’action à la troisième personne, tout en introduisant des batailles de grande envergure. Clairement, Saber Interactive fera tout son possible pour rendre un hommage encore plus vibrant sur ce Warhammer 40.000: Space Marine 3, et nous avons grande hâte d’avoir encore plus d’informations sur les possibles factions que l’on va cette fois-ci affronter.

N’attendez pas Warhammer 40.000 : Space Marine 3 avant au minimum 2028 (si les plans ne changent pas pour Saber Interactive). Pour les plateformes nous tablerions bien sur une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, à moins que le soft ne sorte aussi directement sur la PS6 ou la prochaine console d’Xbox. Tout cela sera à confirmer dans un futur proche.

Avec pas moins de neuf jeux, autant dire que la licence de Games Workshop va continuer de déchainer les passions entre 2026 et 2028. S’il manque encore pas mal de dates sur certains titres, autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts entre du TPS, du FPS rétro, du STR voire du tour par tour tactique et même du c-RPG. En tout cas, nous avons hâte de tous les tester, et en espérant cet article vous aura appris énormément de choses sur les prochains jeux Warhammer, qui est une licence forte qui n’est pas près de s’arrêter.