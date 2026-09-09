Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027

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Nintendo a gardé une dernière surprise pour conclure son Direct du 9 septembre. Kirby and the World Beyond est le prochain épisode majeur de la série et marquera le retour de la petite boule rose dans une aventure entièrement en 3D, cinq ans après Kirby et le Monde oublié. Le trailer avait même des airs du film The Truman Show.

Kirby and the World Beyond // Source : Nintendo

Kirby Odyssey ?

2027 marquera les 35 ans de la licence Kirby et pour fêter dignement cette anniversaire, Nintendo prévoit divers évènements durant le cours de l’année. Pour lancer les hostilités, nous avons auront droit à une toute nouvelle aventure en 3D. Le trailer est d’ailleurs assez équivoque et n’est pas avare en séquences de gameplay.

Les premières images donnent l’impression d’une structure bien plus ouverte que celle de Kirby et le Monde oublié, bien que Nintendo n’emploie pas encore officiellement le terme de « monde ouvert ». Kirby peut courir, planer, avaler ses adversaires et exploiter plusieurs transformations tout en parcourant de grandes zones. Nous avons notamment un passage où il utilise sa transformation avec le parapluie pour passer sous une cascade.

Autre indice laissant penser que nous pourrions être face à un monde ouvert : l’évènement fondateur que semble nous révéler le trailer. Kirby évolue d’abord dans un environnement apparemment fermé par une immense paroi artificielle, avant que celle-ci ne soit brisée pour révéler un monde beaucoup plus vaste à l’extérieur. D’où la référence évidente au film The Truman Show.

Kirby conservera évidemment son système de pouvoirs copiés sur ses ennemis, mais nous devrions avoir quelques nouveautés à ce sujet. La vidéo montre notamment une version assez imposante de son épée, capable de produire de larges attaques et de détruire certains éléments de l’environnement comme un énorme tronc d’arbre pour créer un pont. Une nouvelle créature flottante accompagne également Kirby dans plusieurs passages, même si l’on ne sait encore rien de son rôle dans l’histoire pour le moment.

Kirby and the World Beyond sortira au printemps 2027 exclusivement sur Nintendo Switch 2.

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