Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite

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Alors que beaucoup critiquent l’absence de mise à jour pour Mario Kart World, Nintendo dégaine enfin du nouveau contenu pour son jeu de courses multijoueur. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d‘une mise à jour gratuite disponible dès aujourd’hui. Cette fois, le constructeur mise notamment sur la nostalgie en intégrant 10 circuits issus du tout premier Super Mario Kart directement au monde ouvert du jeu.

Mario Kart World // Source : Nintendo

Dix circuits de Super Mario Kart intégrés au monde ouvert

Sorti sur Super Nintendo en 1992, Super Mario Kart revient donc au premier plan avec dix de ses tracés classiques. Ceux-ci apparaissent désormais dans le monde interconnecté de Mario Kart World. Petit clin d’oeil amusant : Nintendo conserve volontairement une partie de leur identité visuelle d’origine que ce soit dans le tracé ou via les célèbres blocs « ? » plats du jeu SNES qui sont conversés ici.

On peut également voir ces ajouts comme un moyen de faire plaisir à ceux qui n’ont pas adhéré à la structure particulière dans laquelle les circuits sont reliés par des routes et intégrés à une seule grande carte. On imagine que d’autres arriveront via d’autres mise à jour ou via une grosse extension payante. La nouvelle tombe d’ailleurs quelques jours après une mise à jour pour Mario Kart 8 Deluxe qui reste extrêmement populaire.

Le mode Survie reçoit lui aussi du nouveau contenu avec deux rallyes supplémentaires inspirés respectivement de l’hélice et du navet. Ces parcours proposent un nouvel ordre de circuits à traverser durant les longues courses à élimination où 24 pilotes doivent franchir successivement cinq points de passage sans tomber sous la position minimale requise. Pour rappel, Nintendo avait déjà ajouté en juillet les Rallye Foreuse et Rallye Boomerang.

La mise à jour 1.8.0 de Mario Kart World est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Mario Kart World
Mario Kart World
switch 2

Date de sortie : 05/06/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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