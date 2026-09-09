Dix circuits de Super Mario Kart intégrés au monde ouvert

Sorti sur Super Nintendo en 1992, Super Mario Kart revient donc au premier plan avec dix de ses tracés classiques. Ceux-ci apparaissent désormais dans le monde interconnecté de Mario Kart World. Petit clin d’oeil amusant : Nintendo conserve volontairement une partie de leur identité visuelle d’origine que ce soit dans le tracé ou via les célèbres blocs « ? » plats du jeu SNES qui sont conversés ici.

On peut également voir ces ajouts comme un moyen de faire plaisir à ceux qui n’ont pas adhéré à la structure particulière dans laquelle les circuits sont reliés par des routes et intégrés à une seule grande carte. On imagine que d’autres arriveront via d’autres mise à jour ou via une grosse extension payante. La nouvelle tombe d’ailleurs quelques jours après une mise à jour pour Mario Kart 8 Deluxe qui reste extrêmement populaire.

Le mode Survie reçoit lui aussi du nouveau contenu avec deux rallyes supplémentaires inspirés respectivement de l’hélice et du navet. Ces parcours proposent un nouvel ordre de circuits à traverser durant les longues courses à élimination où 24 pilotes doivent franchir successivement cinq points de passage sans tomber sous la position minimale requise. Pour rappel, Nintendo avait déjà ajouté en juillet les Rallye Foreuse et Rallye Boomerang.

La mise à jour 1.8.0 de Mario Kart World est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.