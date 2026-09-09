Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus

Une invitée de choix

Les précommandes sont désormais ouvertes pour la version Switch 2 de Stellar Blade, dont la date de sortie vient d’être annoncée. EVE nous donne donc rendez-vous sur Switch 2 dès le 5 novembre prochain, et cette vidéo ci-dessous l’atteste. Ce portage inclura les DLC NieR Automata et Nikke, ainsi que des bonus de précommandes. Et pour les amoureux du format physique, sachez que le jeu sera entièrement sur la cartouche, donc pas de Game-Key Card au programme. Un steelbook est même prévu.

Ce n’est pas tout. Pour fêter la sortie du titre sur Switch 2, une collaboration Bayonetta a été annoncée. Après celui avec NieR Automata, ce crossover tombait sous le sens, et on aura donc droit à non pas un, mais quatre nouveaux costumes gratuits. On en découvre trois aujourd’hui tandis que le dernier est tenu secret. Pour ne pas faire de jaloux, les possesseurs des versions PC et PS5 profiteront aussi de cette mise à jour gratuite pour obtenir ces nouveaux costumes, alors que l’on aurait pu penser que la collaboration serait exclusive à Nintendo.

Où précommander Stellar Blade sur Switch ?

Vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur l’eShop afin de précommander Stellar Blade sur Switch 2, mais si vous préférez le format physique, sachez que les boutiques s’activent. Pour le moment, seul JoyBuy a mis en ligne cette version, avec deux éditions au programme.

La première, à 59,99 €, qui contient uniquement le jeu dans sa Complete Edition. La seconde, à 69,99 €, qui vous permet de mettre la main sur le fameux steelbook.