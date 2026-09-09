Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus

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Avant de passer complètement à Stellar Blade: Blood Rain, Shift Up doit encore assurer la sortie de la version Switch 2 de Stellar Bladepremier du nom. Le jeu était présent lors du dernier Nintendo Direct, mais sans son segment attiré. Pourtant, il y en avait des choses à dire, puisqu’on sait enfin quand cette version sortira, et elle aura même droit à quelques costumes qui devraient parler à pas mal de monde.

Stellar Blade // Source : Shift Up

Une invitée de choix

Les précommandes sont désormais ouvertes pour la version Switch 2 de Stellar Blade, dont la date de sortie vient d’être annoncée. EVE nous donne donc rendez-vous sur Switch 2 dès le 5 novembre prochain, et cette vidéo ci-dessous l’atteste. Ce portage inclura les DLC NieR Automata et Nikke, ainsi que des bonus de précommandes. Et pour les amoureux du format physique, sachez que le jeu sera entièrement sur la cartouche, donc pas de Game-Key Card au programme. Un steelbook est même prévu.

Ce n’est pas tout. Pour fêter la sortie du titre sur Switch 2, une collaboration Bayonetta a été annoncée. Après celui avec NieR Automata, ce crossover tombait sous le sens, et on aura donc droit à non pas un, mais quatre nouveaux costumes gratuits. On en découvre trois aujourd’hui tandis que le dernier est tenu secret. Pour ne pas faire de jaloux, les possesseurs des versions PC et PS5 profiteront aussi de cette mise à jour gratuite pour obtenir ces nouveaux costumes, alors que l’on aurait pu penser que la collaboration serait exclusive à Nintendo.

Où précommander Stellar Blade sur Switch ?

Vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur l’eShop afin de précommander Stellar Blade sur Switch 2, mais si vous préférez le format physique, sachez que les boutiques s’activent. Pour le moment, seul JoyBuy a mis en ligne cette version, avec deux éditions au programme.

La première, à 59,99 €, qui contient uniquement le jeu dans sa Complete Edition. La seconde, à 69,99 €, qui vous permet de mettre la main sur le fameux steelbook.

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Jaquette de Stellar Blade
Stellar Blade
pc ps5 switch 2

Date de sortie : 26/04/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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