Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu

Evie n’est pas prête de repousser la chansonnette

Dans une interview accordée à The Gamer, le directeur technique DongKi Lee semble presque faire un demi-mea culpa à propos du clip musical généré par IA autour de Stellar Blade: Blood Rain. Il explique dans un premier temps les raisons qui ont motivé la naissance de cette vidéo, en racontant qu’il souhaitait mettre en avant le travail des artistes réalisé sur le monde et sur le personnage d’Evie, ce qui est tout de même particulièrement cocasse comme explication pour une vidéo IA :

« Nous avons dévoilé ce clip pour mettre en valeur la beauté de Stellar Blade: Blood Rain. Nous souhaitions présenter l’univers et le personnage d’Evie. Nous voulions simplement en montrer un peu plus, et c’est ce que nous avons fait dans le cadre du clip. »

Mais puisque les réactions n’ont pas été bonnes, le message semble être passé chez Shift Up, qui rappelle que le clip est dissocié du jeu :

« Cela dit, nous prenons très au sérieux les propos des fans ainsi que les préoccupations qu’ils ont exprimées au sujet du clip, et maintenant, nous tenons absolument à établir une distinction claire entre les deux, avec d’un côté, le contenu lié au jeu et, de l’autre, ce que nous aimerions qualifier de contenu expérimental, sur ce que nous explorons. »

Si l’on parle de « demi-mea culpa » ici, c’est parce que DongKi Lee a également rajouté que l’IA continuera visiblement d’avoir une place dans le développement, juste d’une meilleure manière que dans ce clip :

« L’IA a une influence et un impact considérables sur le développement de jeux. Cependant, lorsque nous utilisons certaines technologies ou certains outils, ce qui compte, c’est la manière dont on s’en sert. Elle doit être utilisée de manière à soutenir la créativité, le savoir-faire et les compétences des développeurs. Elle doit être utilisée en tant qu’outil. C’est dans cette optique qu’elle doit être utilisée, avec pour but de produire un jeu d’excellente qualité. »

Toujours pas de date pour ce Stellar Blade: Blood Rain.