Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu

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Les échauffourées s’enchaînent depuis la première vidéo de Stellar Blade: Blood Rain, la dernière en date étant celle entourant un clip musical généré par IA qui n’était pas forcément de bon goût. Les critiques sont en tout cas remontées jusqu’aux oreilles de Shift Up, qui veut désormais réellement dissocier ce clip et le jeu en lui-même.

Image tirée du clip musical de Stellar Blade: Blood Rain // Source : Shift Up

Evie n’est pas prête de repousser la chansonnette

Dans une interview accordée à The Gamer, le directeur technique DongKi Lee semble presque faire un demi-mea culpa à propos du clip musical généré par IA autour de Stellar Blade: Blood Rain. Il explique dans un premier temps les raisons qui ont motivé la naissance de cette vidéo, en racontant qu’il souhaitait mettre en avant le travail des artistes réalisé sur le monde et sur le personnage d’Evie, ce qui est tout de même particulièrement cocasse comme explication pour une vidéo IA :

« Nous avons dévoilé ce clip pour mettre en valeur la beauté de Stellar Blade: Blood Rain. Nous souhaitions présenter l’univers et le personnage d’Evie. Nous voulions simplement en montrer un peu plus, et c’est ce que nous avons fait dans le cadre du clip. »

Mais puisque les réactions n’ont pas été bonnes, le message semble être passé chez Shift Up, qui rappelle que le clip est dissocié du jeu :

« Cela dit, nous prenons très au sérieux les propos des fans ainsi que les préoccupations qu’ils ont exprimées au sujet du clip, et maintenant, nous tenons absolument à établir une distinction claire entre les deux, avec d’un côté, le contenu lié au jeu et, de l’autre, ce que nous aimerions qualifier de contenu expérimental, sur ce que nous explorons. »

Si l’on parle de « demi-mea culpa » ici, c’est parce que DongKi Lee a également rajouté que l’IA continuera visiblement d’avoir une place dans le développement, juste d’une meilleure manière que dans ce clip :

« L’IA a une influence et un impact considérables sur le développement de jeux. Cependant, lorsque nous utilisons certaines technologies ou certains outils, ce qui compte, c’est la manière dont on s’en sert. Elle doit être utilisée de manière à soutenir la créativité, le savoir-faire et les compétences des développeurs. Elle doit être utilisée en tant qu’outil. C’est dans cette optique qu’elle doit être utilisée, avec pour but de produire un jeu d’excellente qualité. »

Toujours pas de date pour ce Stellar Blade: Blood Rain.

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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