Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo

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Avec la fuite concernant ses trophées qui nous est parvenue ce matin, on peut espérer que Persona 6 ne nous fasse pas trop attendre. Pour autant, Atlus n’avait pas de nouvelles images à nous montrer aujourd’hui malgré la présence du jeu au dernier Nintendo Direct, qui a au moins permis de faire le point sur les portages.

Persona 4 Revival // Source : Atlus

La Switch 2 fait le plein de Persona

Mais commençons tout d’abord par la version Switch 2 de Persona 4 Revival, qui vient d’être officialisée. Celle-ci demandera cependant un peu plus de temps à Atlus, qui nous demande de patienter trois mois de plus.

En effet, si les autres versions de Persona 4 Revival sont prévues pour le 18 février prochain, il faudra patienter jusqu’au 20 mai 2027 pour redécouvrir cette aventure sur Switch 2. Avec toutes les sorties de février, on aura de toute façon de quoi faire pour patienter, surtout en matière de RPG.

Et peut-être – on insiste sur le peut-être – que ce ne sera pas le seul Persona de cette année sur Switch 2. Atlus a rediffusé le teaser d’annonce pour Persona 6, qui n’avait donc rien de neuf si ce n’est que le studio confirme ici que le jeu sortira également sur la console de Nintendo. Mais puisque les choses semblent enfin s’activer, en plus de l’énorme fuite qui est arrivée ce matin, on peut commencer à croiser les doigts pour que ce Persona 6 sorte d’ici la fin 2027. Au-delà des prédictions, il faudra aussi se demander si cet épisode arrivera en temps et en heure sur Switch 2, ou s’il aura lui aussi droit à un décalage.

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Jaquette de Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Date de sortie : 18/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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