Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo

La Switch 2 fait le plein de Persona

Mais commençons tout d’abord par la version Switch 2 de Persona 4 Revival, qui vient d’être officialisée. Celle-ci demandera cependant un peu plus de temps à Atlus, qui nous demande de patienter trois mois de plus.

En effet, si les autres versions de Persona 4 Revival sont prévues pour le 18 février prochain, il faudra patienter jusqu’au 20 mai 2027 pour redécouvrir cette aventure sur Switch 2. Avec toutes les sorties de février, on aura de toute façon de quoi faire pour patienter, surtout en matière de RPG.

Et peut-être – on insiste sur le peut-être – que ce ne sera pas le seul Persona de cette année sur Switch 2. Atlus a rediffusé le teaser d’annonce pour Persona 6, qui n’avait donc rien de neuf si ce n’est que le studio confirme ici que le jeu sortira également sur la console de Nintendo. Mais puisque les choses semblent enfin s’activer, en plus de l’énorme fuite qui est arrivée ce matin, on peut commencer à croiser les doigts pour que ce Persona 6 sorte d’ici la fin 2027. Au-delà des prédictions, il faudra aussi se demander si cet épisode arrivera en temps et en heure sur Switch 2, ou s’il aura lui aussi droit à un décalage.