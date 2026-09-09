Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël

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Celui-là, on l’aura attendu. Longtemps dans la panade, Level-5 a mis du temps avant de se remettre d’aplomb, mais il lui fallait encore sa véritable star afin de signer son grand retour. Le studio tiendra donc sa promesse en nous offrant une réunion avec Layton et Luke via Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, qui sortira à la fin de l’année.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur // Source : Level-5

Un autre hit de cette fin d’année

Il n’y a pas que Link qui compte défier Jason et Lucia en cette fin d’année. Layton viendra aussi s’inviter dans cette bataille, et on parie que malgré la concurrence, le jeu finira au pied de nombreux sapins. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur arrivera donc le 10 décembre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch, mais pas seulement.

Rappelez-vous, Level-5 a aussi annoncé des portages pour le jeu, ce qui veut dire qu’il arrivera à la même date sur PlayStation 5 ainsi que sur PC via Steam, afin de ratisser un public encore plus large, même si celui-ci sera principalement sur les consoles de Nintendo.

Luke et Layton mèneront l’enquête au sein de la ville de Steam Bison, un lieu rempli d’énigmes qui devraient vous donner des nœuds au cerveau. On nous promet le plus grand nombre d’énigmes dans un jeu Layton, ce qui n’est pas rien. Il y sera beaucoup question de mécanismes à activer pour avancer dans les ruelles de cette drôle de ville.

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Jaquette de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
switch switch 2

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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