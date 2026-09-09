Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël

Un autre hit de cette fin d’année

Il n’y a pas que Link qui compte défier Jason et Lucia en cette fin d’année. Layton viendra aussi s’inviter dans cette bataille, et on parie que malgré la concurrence, le jeu finira au pied de nombreux sapins. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur arrivera donc le 10 décembre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch, mais pas seulement.

Rappelez-vous, Level-5 a aussi annoncé des portages pour le jeu, ce qui veut dire qu’il arrivera à la même date sur PlayStation 5 ainsi que sur PC via Steam, afin de ratisser un public encore plus large, même si celui-ci sera principalement sur les consoles de Nintendo.

Luke et Layton mèneront l’enquête au sein de la ville de Steam Bison, un lieu rempli d’énigmes qui devraient vous donner des nœuds au cerveau. On nous promet le plus grand nombre d’énigmes dans un jeu Layton, ce qui n’est pas rien. Il y sera beaucoup question de mécanismes à activer pour avancer dans les ruelles de cette drôle de ville.