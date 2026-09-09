Une erreur de l’API Steam aurait rendu des succès privés accessibles

La fuite a été repérée par Exophase, un site spécialisé dans le suivi des trophées et succès sur différentes plateformes. Son propriétaire, connu sous le pseudonyme x3sphere, explique sur ResetEra qu’il pourrait s’agir d’une erreur du côté de Valve. En effet, plusieurs listes de succès supposées rester privées auraient momentanément été accessibles via l’API de Steam, permettant à Exophase de les récupérer automatiquement.

Le cas de Persona 6 est l’un des plus significatifs, pour ne pas dire catastrophique. Sa page affiche actuellement 48 succès Steam, dont plusieurs décrivent manifestement des étapes du scénario, des lieux et différentes mécaniques. Nous n’entrerons pas ici dans le détail afin d’éviter les spoilers. Persona 4 Revival apparaît également dans les données, ce qui est moins surprenant compte tenu de son développement déjà bien avancé. La présence de Persona 6 attire davantage l’attention puisque Atlus reste encore très discret sur ce prochain épisode et n’a notamment pas communiqué d’informations officielles sur cet opus mis à part le logo.

Kingdom Hearts IV fait lui aussi partie des titres concernés. Le jeu de Square Enix avait été annoncé en 2022, mais ces succès pourraient révéler plusieurs mondes encore non présentés officiellement. Là encore, mieux vaut éviter leur consultation pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu sans spoiler.

De nombreux jeux non annoncés apparaissent dans les données

La fuite ne se limite toutefois pas à Persona et Kingdom Hearts. Gematsu a recensé plusieurs dizaines de titres, dont certains sont déjà officiels, comme Ace Combat 8: Wings of Theve, Attack on Titan 3, Control Resonant, Gears of War: E-Day, Judas, Mega Man: Dual Override, Persona 4 Revival ou Silent Hill: Townfall.

On retrouve également un jeu Rurouni Kenshin (Kenshin le Vagabond) non annoncé, un nouveau Tetris, ainsi qu’un titre Nickelodeon encore inconnu. Dans certains cas, il peut s’agir de projets qui seront prochainement révélés, mais cela peut également être des noms provisoires, des projets annulés, des entrées de test…

Le principal problème de cette fuite concerne la nature même des succès. Ceux-ci récompensent souvent des étapes précises du scénario, la découverte de personnages, des boss ou des zones, et peuvent donc révéler des éléments longtemps avant la sortie. On peut ainsi parler d’une véritable hécatombe pour Kingdom Hearts IV, mais surtout pour Persona 6.

On attend désormais de voir comment les gros éditeurs concernés vont réagir face à ces fuites.