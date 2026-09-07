Armure lourde The Blood of Dawnwalker : où trouver le manuel Seconde peau II pour apprendre cette aptitude ?

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Dans The Blood of Dawnwalker, Coen ne commence pas en combattant accompli : il doit tout apprendre sur le terrain. Pour débloquer de nouvelles aptitudes, la lecture de manuels s’avère indispensable. C’est notamment le cas pour la maîtrise des armures lourdes, sans laquelle le port d’un équipement trop lourd lui inflige de lourdes pénalités. Ce guide vous indique la marche à suivre pour récupérer les manuels « Seconde peau II».

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Notre guide sur les manuels "Seconde peau II" dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

L’effet du manuel “Seconde peau II” sur les armures lourdes de Coen dans The Blood of Dawnwalker

Dans The Blood of Dawnwalker, Seconde peau II est une série de manuels permettant de débloquer une aptitude qui atténue les pénalités liées au port des armures lourdes. Elle s’articule autour de trois paliers distincts, chacun nécessitant un segment de temps d’apprentissage pour réduire progressivement les désavantages :

  • –33 % de malus lors du port d’armures lourdes
  • –66 % de malus lors du port d’armures lourdes
  • –100 % de malus lors du port d’armures lourdes
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L’aptitude des armures lourdes dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

C’est seulement au terme de ce troisième niveau que Coen pourra revêtir des armures lourdes sans subir la moindre contrainte.

Où trouver les manuels “Seconde Peau II” pour porter des armures lourdes dans The Blood of Dawnwalker ?

Autant être direct : seuls deux manuels “Seconde Peau II” peuvent être achetés dans The Blood of Dawnwalker. L’un des manuels est “offert” de façon totalement hasardeuse sur des adversaires élites. Néanmoins, d’autres joueurs indiquent qu’il est possible d’obtenir le dernier manuel par le biais du maître d’armes Ocha, or, nous ne pouvons pas le prouver personnelle.

Pour faire simple, nous avons obtenu un manuel “Seconde peau II” en nettoyant le Camp miliaire de Palus-Brandey lors de la quête “Mouvement dissident”. Autant vous dire qu’il s’agit là d’une très bonne surprise qui s’est aussitôt transformée en sacrée trouvaille pour un début de partie.

Ainsi, il ne nous restait que deux manuels à acheter et voici où nous avons pu nous les procurer :

  • Un manuel se trouve chez l’armurier du village de Tantari
  • Un manuel se trouve chez l’armurier de la ville de Svartrau

Pour voir large, nous avons eu besoin de 1 200 pièces d’or pour corriger le manque d’éducation militaire de Coen.

Ainsi, sans même avoir rencontré Ocha, nous avons pu obtenir en début de partie tous les manuels pour maîtriser les armures intermédiaires et lourdes. Nos économies ont certes été lapidées, mais nous pouvons désormais porter les armes que l’on souhaite.

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Manuel « Seconde peau II » de The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Voilà pour les manuels “Seconde peau II” de The Blood of Dawnwalker. Comme nous avons pu le dire un peu plus tôt, si vous cherchez à trouver le manuel “Seconde peau I”, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié. Sinon, si vous avez d’autres questions, pensez à vous rendre sur la rubrique Guides de notre page de jeu : vous trouverez de nombreuses astuces pour bien avancer sur The Blood of Dawnwalker.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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