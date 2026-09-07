Armure lourde The Blood of Dawnwalker : où trouver le manuel Seconde peau II pour apprendre cette aptitude ?

L’effet du manuel “Seconde peau II” sur les armures lourdes de Coen dans The Blood of Dawnwalker

Dans The Blood of Dawnwalker, Seconde peau II est une série de manuels permettant de débloquer une aptitude qui atténue les pénalités liées au port des armures lourdes. Elle s’articule autour de trois paliers distincts, chacun nécessitant un segment de temps d’apprentissage pour réduire progressivement les désavantages :

–33 % de malus lors du port d’armures lourdes

–66 % de malus lors du port d’armures lourdes

–100 % de malus lors du port d’armures lourdes

C’est seulement au terme de ce troisième niveau que Coen pourra revêtir des armures lourdes sans subir la moindre contrainte.

Où trouver les manuels “Seconde Peau II” pour porter des armures lourdes dans The Blood of Dawnwalker ?

Autant être direct : seuls deux manuels “Seconde Peau II” peuvent être achetés dans The Blood of Dawnwalker. L’un des manuels est “offert” de façon totalement hasardeuse sur des adversaires élites. Néanmoins, d’autres joueurs indiquent qu’il est possible d’obtenir le dernier manuel par le biais du maître d’armes Ocha, or, nous ne pouvons pas le prouver personnelle.

Pour faire simple, nous avons obtenu un manuel “Seconde peau II” en nettoyant le Camp miliaire de Palus-Brandey lors de la quête “Mouvement dissident”. Autant vous dire qu’il s’agit là d’une très bonne surprise qui s’est aussitôt transformée en sacrée trouvaille pour un début de partie.

Ainsi, il ne nous restait que deux manuels à acheter et voici où nous avons pu nous les procurer :

Un manuel se trouve chez l’armurier du village de Tantari

Un manuel se trouve chez l’armurier de la ville de Svartrau

Pour voir large, nous avons eu besoin de 1 200 pièces d’or pour corriger le manque d’éducation militaire de Coen.

Ainsi, sans même avoir rencontré Ocha, nous avons pu obtenir en début de partie tous les manuels pour maîtriser les armures intermédiaires et lourdes. Nos économies ont certes été lapidées, mais nous pouvons désormais porter les armes que l’on souhaite.

Voilà pour les manuels “Seconde peau II” de The Blood of Dawnwalker. Comme nous avons pu le dire un peu plus tôt, si vous cherchez à trouver le manuel “Seconde peau I”, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié. Sinon, si vous avez d’autres questions, pensez à vous rendre sur la rubrique Guides de notre page de jeu : vous trouverez de nombreuses astuces pour bien avancer sur The Blood of Dawnwalker.