Mods The Blood of Dawnwalker : lesquels devriez-vous installer pour votre confort de jeu ?

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Vous voulez améliorer votre aventure sur The Blood of Dawnwalker, mais vous ne savez pas quels mods choisir pour votre PC ? Aucun problème ! Voici notre sélection des meilleures modifications à installer pour métamorphoser complètement vos parties.

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Source : ActuGaming

Ce qu’il faut savoir sur les mods dans The Blood of Dawnwalker

Si vous débutez dans le modding PC, gardez en tête que l’installation de mods bloque la progression de vos trophées sur The Blood of Dawnwalker. En modifiant les fichiers d’origine du jeu, vous désactivez le suivi de vos succès tant que ces fichiers tiers restent présents. Si vous visiez le platine sur The Blood of Dawnwalker, il faudra donc choisir : c’est soit les mods, soit les succès.

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Les mods sont parfois de faux amis, alors faites attention ! // Source : ActuGaming

Quels sont les meilleurs mods pour The Blood of Dawnwalker ?

Dans la sélection ci-dessous, retrouvez une liste d’options intéressantes pour enrichir votre aventure sur The Blood of Dawnwalker. On met de côté les mods farfelus ou ceux qui dénaturent l’univers : l’idée est de vous proposer des ajustements qui améliorent votre expérience de jeu, sans pour autant la changer du tout au tout (à une exception près).

  • Better Story Timer : ce qui vous permettra de profiter d’autant de jours que vous souhaitez pour ne pas devoir faire des choix quant à la sélection des quêtes à effectuer ou non. Ce mod vient totalement dénaturer la vision du jeu, on préfère vous prévenir.
  • Better Carry Weight : ce mod est surtout là pour améliorer votre qualité de vie. Vous pourrez porter beaucoup plus de ressources dans votre inventaire sans être contraint par le poids. 

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    The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • FPS illimité : ce mod débloque l’affichage des FPS dans les menus et les cinématiques, ajoute des limites de FPS personnalisées et supprime en option le vignettage et le grain.
  • Optimized Tweaks TBOD : ce mod est dépeint comme une solution efficace pour atténuer les saccades et les problèmes de performance. Elle optimise l’efficacité du processeur et de la carte graphique, réduit la latence et améliore le streaming et la gestion de la mémoire, le tout sans compromettre la qualité graphique du jeu. Néanmoins, le mod ne vient pas corriger The Blood of Dawnwalker dans son entièreté et n’aide qu’à limiter les désagréments. 

Pour installer des mods, on vous conseille de suivre les instructions des moddeurs. Ils sont les seuls à connaître leurs outils, alors n’hésitez pas dérouler le descriptif des mods susmentionnés pour connaître la marche à suivre. 

Si vous vous posez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre section Guides ainsi que nos Actualités. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour compléter vos connaissances et ne rien rater !

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Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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