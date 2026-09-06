Mods The Blood of Dawnwalker : lesquels devriez-vous installer pour votre confort de jeu ?

Ce qu’il faut savoir sur les mods dans The Blood of Dawnwalker

Si vous débutez dans le modding PC, gardez en tête que l’installation de mods bloque la progression de vos trophées sur The Blood of Dawnwalker. En modifiant les fichiers d’origine du jeu, vous désactivez le suivi de vos succès tant que ces fichiers tiers restent présents. Si vous visiez le platine sur The Blood of Dawnwalker, il faudra donc choisir : c’est soit les mods, soit les succès.

Quels sont les meilleurs mods pour The Blood of Dawnwalker ?

Dans la sélection ci-dessous, retrouvez une liste d’options intéressantes pour enrichir votre aventure sur The Blood of Dawnwalker. On met de côté les mods farfelus ou ceux qui dénaturent l’univers : l’idée est de vous proposer des ajustements qui améliorent votre expérience de jeu, sans pour autant la changer du tout au tout (à une exception près).

Better Story Timer : ce qui vous permettra de profiter d’autant de jours que vous souhaitez pour ne pas devoir faire des choix quant à la sélection des quêtes à effectuer ou non. Ce mod vient totalement dénaturer la vision du jeu, on préfère vous prévenir.

Better Carry Weight : ce mod est surtout là pour améliorer votre qualité de vie. Vous pourrez porter beaucoup plus de ressources dans votre inventaire sans être contraint par le poids.

FPS illimité : ce mod débloque l’affichage des FPS dans les menus et les cinématiques, ajoute des limites de FPS personnalisées et supprime en option le vignettage et le grain.

Optimized Tweaks TBOD : ce mod est dépeint comme une solution efficace pour atténuer les saccades et les problèmes de performance. Elle optimise l’efficacité du processeur et de la carte graphique, réduit la latence et améliore le streaming et la gestion de la mémoire, le tout sans compromettre la qualité graphique du jeu. Néanmoins, le mod ne vient pas corriger The Blood of Dawnwalker dans son entièreté et n’aide qu’à limiter les désagréments.

Pour installer des mods, on vous conseille de suivre les instructions des moddeurs. Ils sont les seuls à connaître leurs outils, alors n’hésitez pas dérouler le descriptif des mods susmentionnés pour connaître la marche à suivre.

Si vous vous posez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre section Guides ainsi que nos Actualités. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour compléter vos connaissances et ne rien rater !