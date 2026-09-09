Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des annonces du Nintendo Direct du 9 septembre.

Monster Hunter Wilds

Date de sortie : 4 décembre 2026

Ce Nintendo Direct a donc commencé avec l’annonce du portage Switch 2 pour Monster Hunter Wilds. Enfin, annonce, pas vraiment étant donné que Capcom avait déjà officialisé la chose, mais c’est la première fois qu’on peut la voir bouger en vidéo. On a surtout une date de sortie pour cette version, qui arrivera bien cette année, tandis que l’extension Ascendance arrivera en 2027.

Final Fantasy VII Revelation + Crisis Core Reunion

Date de sortie : Aujourd’hui (Crisis Core)

Puisqu’il est apparemment contractuellement forcé de montrer sa tête à chaque conférence, Final Fantasy VII Revelation s’est rappelé à notre bon souvenir. Mais la vraie annonce ici, c’était celle d’un portage Switch 2 pour Crisis Core, qui, surprise, sort aujourd’hui.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Édition Ultime

Date de sortie : 25 février

On continue dans les portages Switch 2 (et il y en a pas mal), Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau s’offre une ultime version sur Switch 2 qui regroupe tous les DLC et qui se paye aussi le luxe d’avoir un nouveau mode de difficulté pour celles et ceux qui manquent de challenges.

Meccha Chameleon

Date de sortie : Aujourd’hui

C’est LE jeu multijoueur du moment, qui s’est vendu à 10 millions d’exemplaires en un clin d’œil. Meccha Chameleon perfectionne le jeu du cache-cache entre amis en vous demandant de peindre votre personnage afin qu’il se fonde dans le décor, et vous pourrez désormais y jouer sur Switch 2 dès aujourd’hui.

Pokémon Pokopia

Date de sortie : fin 2026

C’est bientôt l’heure du deuxième DLC pour Pokémon Pokopia, qui n’ajoutera pas de nouvelles villes, mais plein d’accessoires pour que vos Pokémon trop mignons soient encore plus mignons, si jamais c’était possible. Vous aurez le choix entre des lunettes et des rubans pour prendre les plus beaux selfies, avec de nouveaux Pokémon.

Star Fox

Date de sortie :

Sorti au début de l’été, Star Fox se paye une mise à jour gratuite qui ajoutera trois nouvelles arènes, à savoir Katina, Sector X et Venom. De plus, il sera possible de jouer jusqu’à 4 en ligne sur une seule Switch 2 avec cette update. De plus, Star Fox Adventures rejoint le catalogue GameCube de l’abonnement de Nintendo, dès maintenant.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

Date de sortie : 29 septembre 2026

Autre remaster en route sur Switch 2, celui de The Witcher 3 qui a été annoncé tout récemment à la Gamescom. Pas grand-chose à dire ici, puisque CD Projekt avait déjà officialisé la chose il y a quelques jours.

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition

Date de sortie : 2027

On continue dans les RPG occidentaux qui débarquent sur Switch 2 avec Kingdom Come: Deliverance II, qui arrive quant à lui dans une Royal Edition qui contiendra, vous connaissez le refrain, tous les DLC narratifs, avec de l’équipement exclusif et même une quête bonus.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Date de sortie : 17 septembre 2026

On revoit une dernière fois Fire Emblem: Fortune’s Weave une semaine avant sa sortie. Le passage était obligatoire pour ce nouvel épisode, qui a simplement montré quelques images de plus. Rendez-vous dans peu de temps pour le test sur notre site.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Date de sortie : 10 décembre

Après GTA 6 et Ocarina of Time, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera sans doute l’un des jeux stars sous le sapin cette année. Après de trop longues années d’attente, le duo d’enquêteurs revient enfin en 2026 dans cette nouvelle aventure, qui met un peu plus l’accent sur la 3D avec de nouvelles énigmes qui vont jouer sur ça.

Yo-kai Watch 2: Haunted Domain

Date de sortie : Dans dix ans peut-être

Comme on ne bouffe pas assez de remakes comme cela, Level-5 veut redonner un second souffle à Yo-kai Watch 2, en conservant tout ce qui a fait le charme de l’original, mais avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux monstres. Bon, par contre, ne l’attendez pas avant plusieurs années.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition

Date de sortie : 12 novembre 2026

C’est au tour de Pikmin 4 de faire son entrée sur Switch 2. Cette version vous donnera l’occasion de diriger Otchin avec le micro intégré de la console, en lui donnant des ordres. Un nouveau mode sera également de la partie : l’Académie Dandori. Un mode chronométré où vous devrez récupérer le plus de trésors en un temps limité.

Onyx: The Dark Grip

Date de sortie : 2027

Entre deux gros projets, Bloober Team laisse aussi de la place à des jeux à plus petite échelle comme cet Onyx: The Dark Grip, où l’on incarne une entité mystérieuse qui va guider un voyageur perdu dans une ville fantôme. On retrouve un peu de Silent Hill ici, mais avec une mécanique de gameplay inédite où il faudra toucher l’écran pour ouvrir des portes et révéler des choses cachées.

Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition

Date de sortie : 3 décembre 2026

Comme les deux premiers épisodes, Xenoblade Chronicles 3 sera mis à nouveau sur Switch 2 avec le nouveau mode de jeu Chambre des héros. Sorte de Vampire Survivors-like mais version Xenoblade, où vous contrôlerez Noah et compagnie face à des hordes de monstres. Un nouveau personnage jouable sera aussi ajouté en la présence de Shimmer.

Stage Fright

Date de sortie : 2027

Parmi les trop rares jeux inédits de ce Nintendo Direct, on pouvait compter sur Stage Fright, nouveau jeu en provenance des développeurs d’Overcooked. Vous devrez ici compter l’un sur l’autre pour résoudre des énigmes dans différentes dimensions, avec des puzzles à résoudre en coopération chacun de son côté.

Disney Dreamlight Valley

Date de sortie : novembre 2026

Une nouvelle extension pour l’increvable Disney Dreamlight Valley, qui a encore des personnages Disney en réserve. Cette fois-ci, vous pourrez vous transformer en sirène pour explorer les fonds marins, tout en rencontrant Milo Thatch (Atlantide) ou Megara (Hercule).

Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale

Date de sortie : 2027

Autre bulle d’air frais dans ce Nintendo Direct, Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale qui se présente comme un jeu d’aventure musical développé par Metronomik. On explorera les cultures d’Asie du Sud, aussi bien via la musique que par la nourriture, puisque notre protagoniste sera armé d’une cuillère et devra écouter le rythme du monde.

Lego Batman: L’héritage du Chevalier Noir

Date de sortie : 18 septembre 2026

Batman se prépare pour son arrivée sur Switch 2 avec Lego Batman: L’héritage du Chevalier Noir, dont le portage a montré quelques images tout en s’attardant sur le DLC consacré au Joker et à Harley Quinn.

Kirby Air Riders

Date de sortie : 12 novembre 2026

Le support du jeu a peut-être été stoppé, mais Nintendo a encore des idées pour maximiser les revenus autour de Kirby Air Riders. Cela passera par la sortie de nouveaux amiibo avec un Kirby équipé d’une épée, et un Dedene sombre.

Cairn

Date de sortie : Début 2027

Alors que le DLC de Cairn a manqué le coche de sa sortie en août, sans savoir quand il va être de nouveau prévu, le jeu d’escalade de The Game Bakers sait au moins quand il va planter son piton sur Switch 2. Rendez-vous en début d’année prochaine pour démarrer l’ascension du mont Kami.

Resident Evil 2, 3, 4 Remake

Date de sortie : 16 octobre 2026 (29 janvier 2027 en physique)

La saga d’horreur de Capcom s’étend sur Switch 2. Après le 7, le 8, et le 9, on revient dans le passé de la timeline puisque la console hybride de Nintendo va accueillir trois remakes Resident Evil. La version Deluxe du 2, le 3 et l’édition Gold du 4 vont en effet débarquer en deux temps. Le 16 octobre en numérique, et le 29 janvier 2027 en physique.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Date de sortie : 12 février 2027

Parmi les quarante remakes de ce Direct, on demande maintenant Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Là aussi, on découvre la version Switch 2 qui n’a visiblement pas trop à rougir des autres. Mais en dehors de cela, pas de nouvelles informations, juste un rappel de la date.

Nintendo Switch Sports Resort

Date de sortie : 22 octobre 2026

Paré pour sa sortie en octobre, Nintendo Switch Sports Resort nous dévoile quelques mini-jeux en plus, comme celui qui permet de contrôler un avion, ou celui où vous pourrez profiter de votre skate sur toute l’île Wuhu. Ce sont surtout les différentes options de personnalisation pour votre avatar qui ont été mises en avant ici.

Metroid Ravenous

Date de sortie : 28 janvier 2027

Samus Aran revient dans une nouvelle aventure en 2D où notre héroïne est accueillie violemment par de mystérieux guerriers. Désormais coincée sur la lune qu’elle visitait, elle va devoir s’en sortir, et outre les ingrédients classiques de la saga, la chasseuse de primes dispose cette fois d’un pouvoir absorbant certains de ses ennemis. On apprend par la même occasion que la sortie est fixée au 28 janvier 2027.

Mario Kart World

Date de sortie : Aujourd’hui

Parce qu’il faut tout de même bien alimenter un peu le dernier opus en date, Mario Kart World est venu déployer sa 1.8.0, en apportant surtout 10 nouveaux tracés issus de Super Mario Kart pour le mode Course VS. Le rallye n’est pas oublié puisque 2 nouveaux tracés spécialement pensés pour le mode survie sont aussi ajoutés, tout comme des panneaux mystère à détruire.

Mega Man: Dual Override

Date de sortie : Printemps 2027

Petite apparition pour le prochain jeu Mega Man qui accélère doucement sa communication. Le titre est venu confirmer le retour de Proto Man tout en confirmant une période de sortie printanière et un amiibo.

Eternal Anima

Date de sortie : 4 mars 2027

Noyé parmi moult portages, Eternal Anima fait partie des rares vraies annonces de la conférence et saura sans doute satisfaire les amateurs de RPG des années 90 avec un style visuel assez proche du HD-2D. Une histoire de voyage dans le temps où il faudra voyager dans les souvenirs du passé pour redonner de l’éclat à la dernière cité encore debout, le tout avec des combats au tour par tour.

Danganronpa 2×2

Date de sortie : 14 janvier 2027

Danganronpa 2 se refait également une beauté avec une nouvelle version, qui aura une nouvelle histoire à nous proposer avec de nouvelles victimes, mais aussi de nouveaux coupables à dénicher. Une vidéo qui a surtout pour but de enfin donner une date de sortie pour cette version.

Fatal Fury: City of the Wolves

Date de sortie : Janvier 2027

Fatal Fury: City of the Wolves fera lui aussi un tour sur Switch 2, et en dehors de cette annonce très rapide, SNK avait aussi une belle surprise en réserve. le jeu continue ses crossovers avec des mangas et animés connus, puisque après Ken le Survivant, ce sont Manjiro Sano et Ken Ryuguji de Tokyo Revengers qui débarquent dans le roster via la saison 3.

Metal Slug Ultimate Collection

Date de sortie : 2027

On reste chez SNK avec Metal Slug Ultimate Collection, qui va regrouper les Metal Slug 1 à 7, mais aussi Metal Slug X, Advance, ainsi que Metal Slug Location Test, une version qui arrive pour la toute première fois sur consoles.

Yu-Gi-Oh Tag Force GX

Date de sortie : 16 février 2027

Pour les amateurs du jeu de cartes de Kazuki Takahashi sur consoles, Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3 reste l’un des meilleurs souvenirs des duellistes sur PSP. Lors du Nintendo Direct, Konami a officialisé Yu-Gi-Oh Tag Force GX, une nouvelle version avec des visuels et modèles 3D retravaillés, ainsi que des améliorations de confort pour rendre les duels plus fluides. Le jeu est attendu pour le 16 février prochain sur les deux Nintendo Switch.

Romancing SaGa 3: Destinies United

Date de sortie : 16 février 2027

L’annonce avait fuité il y a de cela quelques jours : Romancing SaGa 3 revient avec un remake qui est de la même trempe que celui du deuxième épisode, c’est-à-dire avec des visuels en 3D. Vous aurez ici le choix entre 8 protagonistes et vos choix influeront sur le cours de votre partie. Trois modes de difficulté seront aussi au programme.

Persona 4 Revival + Persona 6

Date de sortie : 20 mai 2027 (Persona 4 Revival)

Juste avant l’annonce de fin, Atlus a confirmé l’existence du portage Switch 2 pour Persona 4 Revival, qui sera le remake de Persona 4. Il arrivera simplement 3 mois en décalé par rapport aux autres versions, qui sont quant à elles prévues pour février. Et cerise sur le gâteau, Persona 6 sortira bien lui aussi sur Switch 2, mais Atlus n’a ici montré aucune nouvelle image.

Kirby and the World Beyond

Date de sortie : Printemps 2026

Au moment du reveal de fin, un décor ouvert et coloré nous a fait penser un instant au fameux Mario 3D tant désiré. Mais rapidement, c’est la petite boule rose de Nintendo qui s’est montrée. Kirby and the World Beyond constitue en effet la prochaine entrée dans la saga, et ce sera donc cette fois dans un monde ouvert. Le fameux pouvoir d’absorption de Kirby suggère plein de possibilités de gameplay et d’exploration, et le décor semble extensible sous certaines conditions puisqu’on le voit le casser en deux à un moment. Ce gros titre est attendu pour le printemps 2027.

Nintendo a aussi caché plein d’annonces, voire trop, dans un mash-up qu’on vous laisse visionner ci-dessous, qui révèle notamment la date de sortie de Stellar Blade sur Switch 2, ainsi qu’une nouvelle édition pour Marvel’s Guardians of the Galaxy. De quoi terminer un Nintendo Direct définitivement tourné vers le passé, avec très peu de jeux inédits et une tonne de portages pour combler les trous de fin d’année.