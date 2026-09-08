The Legend of Zelda racontera une histoire originale

Le film s’appellera tout simplement The Legend of Zelda, sans aucun sous-titre supplémentaire. Un choix volontaire qui devrait prendre tout son sens une fois l’histoire découverte au cinéma. Lors de la présentation, Shigeru Miyamoto a confirmé que le choix de ce sobre titre n’était pas anodin :

Une fois que vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi il n’y a pas de sous-titre.

Plus intéressant encore, le créateur de la série précise qu’il ne faudra pas s’attendre à une adaptation directe d’un épisode particulier. The Legend of Zelda racontera une histoire originale, construite à partir des nombreux récits, concepts et idées développés par Nintendo durant les 40 années d’existence de la franchise.

Cette précision laisse donc entendre que le long-métrage pourrait emprunter des éléments à plusieurs incarnations d’Hyrule plutôt que reproduire précisément l’intrigue d’un Ocarina of Time, d’un Twilight Princess ou d’un Breath of the Wild. Si l’on pousse cette idée encore plus loin, il pourrait même reprendre certains concepts imaginés au fil des années mais jamais exploités dans les jeux et encore inconnus du public.

Miyamoto a également tenu à rappeler son implication ainsi que celle de l’équipe de développement de Nintendo dans la production. Il estime que le travail réalisé avec l’équipe du film a permis d’aboutir à une œuvre visuelle et artistique digne de la série.

Miyamoto tease le rôle de la Triforce

Sans en dévoiler davantage sur le scénario, Shigeru Miyamoto a tout de même laissé un indice concernant l’un des symboles les plus importants de la licence : la Triforce.

Quand on parle de The Legend of Zelda, il y a la Triforce. Quel rôle pensez-vous qu’elle jouera dans le film ?

Nous avons été tout de même déçu puisque Nintendo n’a montré aucune nouvelle séquence du long-métrage et n’a toujours pas indiqué quand sera diffusée sa première véritable bande-annonce. Pour rappel, le film est réalisé par Wes Ball, notamment connu pour la trilogie Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Benjamin Evan Ainsworth incarnera Link tandis que Bo Bragason prêtera ses traits à Zelda.

The Legend of Zelda sortira dans les salles du monde entier le 30 avril 2027.