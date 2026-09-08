Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre

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Nintendo a profité du Nintendo Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda pour donner quelques nouvelles de l’adaptation cinématographique en prises de vues réelles de sa célèbre licence. Ceux qui espéraient découvrir une première bande-annonce devront cependant encore patienter puisque Shigeru Miyamoto s’est essentiellement attardé sur son titre officiel. Et il n’a rien d’original…

The Legend of Zelda - Le film // Source : Nintendo

The Legend of Zelda racontera une histoire originale

Le film s’appellera tout simplement The Legend of Zelda, sans aucun sous-titre supplémentaire. Un choix volontaire qui devrait prendre tout son sens une fois l’histoire découverte au cinéma. Lors de la présentation, Shigeru Miyamoto a confirmé que le choix de ce sobre titre n’était pas anodin :

Une fois que vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi il n’y a pas de sous-titre.

Plus intéressant encore, le créateur de la série précise qu’il ne faudra pas s’attendre à une adaptation directe d’un épisode particulier. The Legend of Zelda racontera une histoire originale, construite à partir des nombreux récits, concepts et idées développés par Nintendo durant les 40 années d’existence de la franchise.

Cette précision laisse donc entendre que le long-métrage pourrait emprunter des éléments à plusieurs incarnations d’Hyrule plutôt que reproduire précisément l’intrigue d’un Ocarina of Time, d’un Twilight Princess ou d’un Breath of the Wild. Si l’on pousse cette idée encore plus loin, il pourrait même reprendre certains concepts imaginés au fil des années mais jamais exploités dans les jeux et encore inconnus du public.

Miyamoto a également tenu à rappeler son implication ainsi que celle de l’équipe de développement de Nintendo dans la production. Il estime que le travail réalisé avec l’équipe du film a permis d’aboutir à une œuvre visuelle et artistique digne de la série.

Miyamoto tease le rôle de la Triforce

Sans en dévoiler davantage sur le scénario, Shigeru Miyamoto a tout de même laissé un indice concernant l’un des symboles les plus importants de la licence : la Triforce.

Quand on parle de The Legend of Zelda, il y a la Triforce. Quel rôle pensez-vous qu’elle jouera dans le film ?

Nous avons été tout de même déçu puisque Nintendo n’a montré aucune nouvelle séquence du long-métrage et n’a toujours pas indiqué quand sera diffusée sa première véritable bande-annonce. Pour rappel, le film est réalisé par Wes Ball, notamment connu pour la trilogie Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Benjamin Evan Ainsworth incarnera Link tandis que Bo Bragason prêtera ses traits à Zelda.

The Legend of Zelda sortira dans les salles du monde entier le 30 avril 2027.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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