Romance The Blood of Dawnwalker : avec quels personnages Coen peut-il avoir une relation amoureuse ?

Avec quels personnages Coen peut-il lancer une romance dans The Blood of Dawnwalker ?

Dans The Blood of Dawnwalker, Coen est loin d’être un coureur de jupons. Il est possible d’entretenir une romance avec seulement trois personnages : Anca, Crake et Lacra.

Néanmoins, faites bien attention, car il est très simple de louper les romances dans le jeu. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les romances se lancent parfois par le simple fait de suivre une quête secondaire. Alors, pour vous éviter des impairs, retrouvez ci-dessous toutes les modalités pour être en mesure de débuter une romance avec les personnages susmentionnés.

Comment débuter les romances dans The Blood of Dawnwalker ?

Petite indication : ce guide ne vous permettra pas d’assurer une romance avec lesdits prétendants amoureux. En effet, ce guide de The Blood of Dawnwalker sert uniquement à trouver le moyen pour l’entamer. Si vous souhaitez consulter des guides de romances, sachez que ces derniers arriveront un peu plus tardivement.

Débuter la romance avec Anca

La romance avec Anca débute dès le prologue de The Blood of Dawnwalker. Lorsque vous suivrez la quête “Sur le déclin”, il faudra effectuer une suite d’actions pour instaurer les bases d’une romance avec elle. Alors, suivez à la lettre nos indications pour être en mesure de la lancer :

Lorsque vous trouverez Anca au bord de la rivière, ne l’interpellez pas et continuez de regarder

Ne questionnez pas Anca sur ses blessures ou ses cicatrices

Acceptez de payer le double pour les herbes

Accepter la proposition de réviser les cours de latin en attendant que la pluie se calme

Parler du livre à la couverture rouge

Insistez pour lire le livre Catulle

Indiquez à Anca qu’elle parle comme sa prieure

Remerciez la d’avoir épargné Coen d’une tape sur la main

Choisissez les bonnes réponses “des baisers” et “grain de sable” pour continuer sur votre bonne lancée

Récupérez les 11 herbes suspendues au plafond très rapidement, car vous n’avez que peu de temps pour toutes les récupérer (utilisez le mode Focus pour les trouver facilement)

Terminez en disant que vous préférez sa compagnie à celle des livres

Voilà, tous les éléments sont en place pour être en mesure de débuter une romance avec elle plus tard. Et votre temps aura été utilisé à très bon escient.

Débuter la romance avec Lacra

Tandis qu’Anca est présenté dès vos premiers pas dans The Blood of Dawnwalker, sachez qu’il est possible de passer totalement à côté d’elle. Lacra est un personnage secondaire qu’on peut facilement louper lors de notre aventure. Alors, pour éviter cet impair, rendez-vous à la capitale de Val Sangora, la riante cité de Svartrau. Il vous suffira de vous rendre au nord de la ville, de nuit, pour lancer la quête “Association volatile”.

Pour progresser dans sa romance, voici quelques indications à suivre à la lettre :

Battre Lacra lors de votre combat dans la quête “Association volatile”

Interroger Nish en lui disant que vous souhaitez sauver votre famille

Promettez à Nish de ne pas faire de mal aux Uriash

Libérez Nish et sommez Lacra de ne plus lui faire de mal

Accepter de boire le sang du berger sans le tuer

Ne pas tuer les Uriash lorsqu’ils vous attaqueront

Prendre la défense de Lacra en demandant de ne pas lui faire de mal

Avec ces éléments, la romance sera très bien entamée et il vous suffira de suivre les autres quêtes de Lacra (et choisir les bonnes répliques) pour couler des jours doux avec elle.

Débuter la romance avec Crake

À l’instar de Lacra, Crake est un personnage secondaire de The Blood of Dawnwalker. Ainsi, il est très simple de passer à côté de lui. Néanmoins, comme pour Lacra, on vous dévoile la quête qui vous aidera à le rencontrer : “Le tison”. Il vous suffira de vous rendre dans le Vallon de Laslea pour trouver cette quête.

Ensuite, pour débuter correctement la romance, sachez qu’il vous suffira d’utiliser les lignes de dialogues les plus enjôleuses.

Réconfortez Crake lors de la quête “Ce qui chasse dans la nuit”

Aidez Crake à retirer son armure et soignez ses blessures

Terminer la quête Ombres lointaines pour conclure la romance

Et c’est tout. Concrètement, la romance de Crake est la plus simple et la plus rapide à effectuer. Tandis qu’on vous indique seulement comment débuter des romances avec Lacra et Anca, on vous explique concrètement quoi faire pour la romance de Crake. Il est simple de lancer une romance avec lui, donc autant faire d’une pierre deux coups.

Et voilà ! Vous savez maintenant tout sur les romances de The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions concernant le jeu, sachez que notre page de Guides et notre page Actualité vous permettront de compléter les informations dont vous disposez déjà. Alors n’hésitez pas à les consulter pour enrichir vos connaissances !