Comment obtenir toutes les fins de The Blood of Dawnwalker ?

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The Blood of Dawnwalker dispose de sept fins différentes et chacune est partagée entre les bonnes et les mauvaises. Dans ce guide dédié, on vous explique parvenir à décrocher toutes les fins du jeu.

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Source : ActuGaming

Comment obtenir toutes les mauvaises fins de The Blood of Dawnwalker ?

Les mauvaises fins de The Blood of Dawnwalker sont assez simples à obtenir. Avec quelques sauvegardes manuelles bien faites, vous devriez être en mesure de toutes les faire en une seule partie.

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Les mauvaises fins de The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

La fin critique

Cette fin intervient lorsque vous dépassez le délai de 30 jours pour sauver votre famille. Vous pouvez l’obtenir à la fin du prologue, en “attendant” sur un sanctuaire de façon indéfinie. Faites une sauvegarde manuelle au début du prologue pour ensuite retourner à vos occupations lorsque vous aurez suffisamment patienté pour déclencher la mauvaise fin.

La fin du renégat

Vous pouvez obtenir cette fin en retournant votre veste, puis en acceptant un marché avec Brencis. Pour parvenir à avoir cette fin, vous devez avoir un allié avec vous, donc Lacra ou Crake (préférez Lacra), engager le combat avec, puis accepter l’offre de Brencis : ses alliés contre sa famille.

Faites une sauvegarde manuelle avant la quête “Nos racines pourries” pour Lacra et “Regard de près” avec Crake pour effectuer cette fin dans l’unique but de recharger votre partie ensuite pour obtenir la bonne fin avec vos alliés.

Comment obtenir toutes les bonnes fins de The Blood of Dawnwalker ?

Dans les lignes ci-dessous, nous allons vous donner les méthodes pour obtenir les bonnes fins dans The Blood of Dawnwalker. On ne vous dit en aucun cas l’issue de ces fins. Notre but n’étant pas de vous spoil l’histoire, mais uniquement de vous donner la marche à suivre pour que vous puissiez parvenir à obtenir toutes les fins du jeu.

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Les bonnes fins de The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

La fin du héros du peuple

La première bonne fin que vous pouvez avoir est celle du Héros du peuple. Vous pouvez l’obtenir en éliminant Brencis par vos propres moyens, sans l’aide d’alliés.

Alors, allez au château de Greifberg seul, puis lors de la quête “La chasse d’un loup solitaire”, il vous suffira de choisir la ligne de dialogue qui amène vers un combat, soit “Assez. Il est temps d’en finir”.

La fin du patricide

La seconde bonne fin de The Blood of Dawnwalker s’obtient avec l’aide de Lacra. En prenant soin de suivre toutes ses quêtes (romance ou non) : Un ami pareil, Le chant de la montagne, Cache-cache dans la ruche et Nos racines pourries.

Lors de la quête “Nos racines pourries”, il vous suffira d’utiliser la ligne de dialogue qui va initier un combat, soit celle qui demande à Brencis de faire ses armes, pour déclencher le combat avec Lacra.

La fin du faiseur de kniaz

La troisième bonne fin de The Blood of Dawnwalker s’obtient avec l’aide de Crake cette fois-ci. Il faudra trouver ce personnage secondaire, puis compléter toutes ses quêtes (romance ou non) pour que le combat puisse se faire avec lui : Le tison, Ombre dans le bois, Là où va la loyauté, Ce qui chasse dans la nuit et La main qui tire les ficelles.

Il vous suffira ensuite de progresser dans la quête secondaire “Regard de près” pour déclencher la quête qui vous permettra d’aller triompher de Brencis avec Crake.

La fin du héros qu’ils méritent

Cette fin n’est ni bonne ni mauvaise et dépend totalement de votre interprétation. Il vous suffira de vous rendre à la porte fortifiée qui se trouve à l’ouest de Laslea, en empruntant le sentier du pleutre, pour déclencher cette fin anticipée. Il est possible de l’obtenir directement après le prologue.

La fin secrète du prologue

Une autre bonne fin peut s’obtenir si vous parvenez à éliminer Brencis lors du prologue. Cet exercice est vraiment compliqué, ainsi, on vous conseille de le faire lors d’un NG+, car Brencis sera en mesure de vous tuer en un coup si vous faites la moindre erreur lors de sa seconde et sa troisième phase de combat. Et une mort vous oblige à chaque fois de reprendre le combat à sa première phase, soit la plus simple.

Tenter cette fin d’entrée de jeu est énergivore, car vous n’avez pas le droit à l’erreur et vos dégâts seront plus que dérisoires. Néanmoins, si vous aimez le challenge, allez-y, mais on vous aura avertis !

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Fin de la première phase de Brencis dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Et voilà pour toutes les fins de The Blood of Dawnwalker. Pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir toutes les fins en une seule partie, sachez que c’est en partie possible (à cause de la fin secrète du prologue) en une seule partie. Le tout est de faire des sauvegardes aux bons moments, alors identifiez bien les quêtes qu’on vous indique dans ce guide pour effectuer des sauvegardes en amont.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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