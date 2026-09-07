Armure intermédiaire The Blood of Dawnwalker : où trouver le manuel Seconde peau I pour apprendre cette aptitude ?

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Coen n’est pas un guerrier né dans The Blood of Dawnwalker : il doit apprendre à faire ses armes. Et pour y parvenir, ce dernier doit apprendre de nouveaux talents et de nouvelles aptitudes dans les manuels. Parmi ces savoirs qu’il ignore : l’aptitude aux armures intermédiaires. Il subira des malus s’il porte une armure trop lourde. Ainsi, on a composé ce guide pour vous aider à obtenir le manuel “Seconde peau” pour que vous puissiez enfin porter des armures intermédiaires.

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Notre guide sur l'aptitude des armures intermédiaires sur The Blood of Dawnwalker // Source : Bandai Namco

L’effet du manuel “Seconde peau I” sur les armures intermédiaires Coen dans The Blood of Dawnwalker

Comme on vous le disait dans l’introduction à notre guide, Coen n’est pas un guerrier né dans The Blood of Dawnwalker. Ainsi, il doit découvrir de nouvelles aptitudes. Grâce au conseil avisé d’Anca, ce dernier étudie de nouvelles choses par le biais des manuels trouvés à Val Sagora.

Seconde peau I est un manuel qui permet de débloquer une aptitude qui réduit les malus liés au port des armures intermédiaires. Lesdits malus se traduisent par une baisse significative des statistiques de l’armure portée. Elle peut concrètement aller jusqu’à une réduction de 30 % des statistiques globales d’une pièce d’équipement ; ce qui est énorme. Seconde Peau I est une aptitude en trois niveaux bien distincts qui demandent tous un segment de temps pour être appris. Chaque amélioration vient progressivement réduire les malus jusqu’à leur totale disparition.

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L’aptitude des armures intermédiaires dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • – 33 % aux malus liés au port des armures intermédiaires
  • – 66 % aux malus liés au port des armures intermédiaires
  • – 100 % aux malus liés au port des armures intermédiaires

Ce n’est qu’après la troisième amélioration que Coen pourra porter des armures intermédiaires sans subir aucun malus lié à son port. Néanmoins, ce manuel, et donc cette aptitude, n’a aucun effet sur les armures lourdes. Vous devrez trouver le manuel « Seconde peau II » pour réduire les malus liés au port d’armures lourdes.

Où trouver le manuel “Seconde Peau I” pour porter des armures intermédiaires dans The Blood of Dawnwalker ?

Fort heureusement, vous n’aurez pas besoin d’aller très loin pour trouver le manuel “Seconde Peau I” dans The Blood of Dawnwalker. Il vous suffira de vous rendre au nord-est, dans les Forêts de Maragir. En vous rendant auprès du forgeron de Maragir, ce dernier aura en vente cet ouvrage.

  • Note : cet unique achat vous permettra d’obtenir les trois améliorations de la Seconde Peau I sans avoir à acheter les deux autres tomes.

Une fois acheté, il vous suffira d’ouvrir votre inventaire, puis de cliquer sur le livre pour apprendre cette nouvelle aptitude. Ensuite, il vous suffira de dépenser vos points d’aptitudes non utilisés pour apprendre progressivement la maîtrise des armures intermédiaires.

Malheureusement, oui, la simple lecture du manuel ne suffit pas à apprendre à porter des armures intermédiaires. Vous devez étudier et expérimenter pour maîtriser ce type d’armures.

Voilà, vous savez maintenant comment obtenir le manuel « Seconde Peau I » qui vous permettra d’apprendre à porter les armures intermédiaires dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page Guides qui vous proposera de nombreux guides.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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