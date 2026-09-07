Armure intermédiaire The Blood of Dawnwalker : où trouver le manuel Seconde peau I pour apprendre cette aptitude ?

L’effet du manuel “Seconde peau I” sur les armures intermédiaires Coen dans The Blood of Dawnwalker

Comme on vous le disait dans l’introduction à notre guide, Coen n’est pas un guerrier né dans The Blood of Dawnwalker. Ainsi, il doit découvrir de nouvelles aptitudes. Grâce au conseil avisé d’Anca, ce dernier étudie de nouvelles choses par le biais des manuels trouvés à Val Sagora.

Seconde peau I est un manuel qui permet de débloquer une aptitude qui réduit les malus liés au port des armures intermédiaires. Lesdits malus se traduisent par une baisse significative des statistiques de l’armure portée. Elle peut concrètement aller jusqu’à une réduction de 30 % des statistiques globales d’une pièce d’équipement ; ce qui est énorme. Seconde Peau I est une aptitude en trois niveaux bien distincts qui demandent tous un segment de temps pour être appris. Chaque amélioration vient progressivement réduire les malus jusqu’à leur totale disparition.

– 33 % aux malus liés au port des armures intermédiaires

– 66 % aux malus liés au port des armures intermédiaires

– 100 % aux malus liés au port des armures intermédiaires

Ce n’est qu’après la troisième amélioration que Coen pourra porter des armures intermédiaires sans subir aucun malus lié à son port. Néanmoins, ce manuel, et donc cette aptitude, n’a aucun effet sur les armures lourdes. Vous devrez trouver le manuel « Seconde peau II » pour réduire les malus liés au port d’armures lourdes.

Où trouver le manuel “Seconde Peau I” pour porter des armures intermédiaires dans The Blood of Dawnwalker ?

Fort heureusement, vous n’aurez pas besoin d’aller très loin pour trouver le manuel “Seconde Peau I” dans The Blood of Dawnwalker. Il vous suffira de vous rendre au nord-est, dans les Forêts de Maragir. En vous rendant auprès du forgeron de Maragir, ce dernier aura en vente cet ouvrage.

Note : cet unique achat vous permettra d’obtenir les trois améliorations de la Seconde Peau I sans avoir à acheter les deux autres tomes.

Une fois acheté, il vous suffira d’ouvrir votre inventaire, puis de cliquer sur le livre pour apprendre cette nouvelle aptitude. Ensuite, il vous suffira de dépenser vos points d’aptitudes non utilisés pour apprendre progressivement la maîtrise des armures intermédiaires.

Malheureusement, oui, la simple lecture du manuel ne suffit pas à apprendre à porter des armures intermédiaires. Vous devez étudier et expérimenter pour maîtriser ce type d’armures.

Voilà, vous savez maintenant comment obtenir le manuel « Seconde Peau I » qui vous permettra d’apprendre à porter les armures intermédiaires dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page Guides qui vous proposera de nombreux guides.