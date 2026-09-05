Comment être efficace lors du Prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Ce que vous devez faire ou non dans le Prologue de The Blood of Dawnwalker

Pour toutes les personnes qui souhaitent aller à l’essentiel, sans indication dans les quêtes de The Blood of Dawnwalker, sachez que cette partie est faite pour vous : on vous indique uniquement les quêtes à faire dans l’ordre de priorité, mais aussi celles à éviter.

Les quêtes à faire par ordre de temps :

Appât vivant

Dépôt macabre

Sur le déclin 1ère partie

Un chapitre après l’autre

Quand vient la tempête

Sur le déclin 2d partie

Dans les profondeurs

Interdit d’entrer

Si un arbre tombe de la forêt…

Passage chez le marchand et le forgeron pour un meilleur équipement

Blasphème

Repos troublé

Interdit d’entrer

Tel père, tel fils

Pacte sacré

Mauvais sang

Les quêtes à éviter :

Une bonne correction

L’Antre (vous pouvez la faire plus tard)

Du lard ou du cochon

Que faire le matin dans le Prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Dès le prologue de The Blood of Dawnwalker, vous allez être confronté à un nombre assez important de quêtes. Néanmoins, c’est un piège : vous ne devez pas toutes les faire au risque de manquer de temps pour le reste de votre aventure.

Appât vivant

Ainsi, pour vous aider à profiter correctement du Prologue, tout en gagnant du temps, on vous détaille les quêtes que vous devez suivre en matinée.

Une fois sorti de la maison familiale, allez parler à la sœur de Coen, Yanna. Vous pourrez suivre la quête “Appât vivant” du début jusqu’à la fin sans souci. Néanmoins, il y a des choses à ne pas faire pour éviter de perdre du temps et maximiser l’expérience gagnée.

Ne pas jouer aux chats avec les enfants et les réprimander.

Sommer Yanna de regarder lorsque Coen place les vers dans l’hameçon.

Suggérer que Lunka pleure pour autre chose que le sort des vers et des animaux

Dire que Coen s’occupera toujours des enfants.

Éviter à tout prix le combat avec les soldats en suivant les lignes de dialogues suivantes : Je ne sais pas Pourquoi un tel intérêt pour mon père ? Laissez-la en dehors de ça. Non. Je n’ai rien entendu de tel. Alors pourquoi servir ce vrahkir ? Merci. C’est très gentil. Ils ne sont peut-être pas tous pareils.



Dépôt macabre

Ensuite, vous pourrez continuer à vaquer à vos occupations dans le village, notamment en allant direction du cimetière des parias qui se trouve dans la forêt indiquée à l’est de la maison de Coen.

En examinant la tombe qui se trouve tout de suite à droite de l’entrée, vous débuterez la quête “Dépôt macabre”. En utilisant le mode Focus, vous pourrez voir des indicateurs jaunes pour vous aider dans la quête et ainsi obtenir une pièce d’équipement utile pour vos premiers pas. Allez au fond de la grotte pour ouvrir deux paniers et dépouiller un corps à l’abandon. Vous aurez besoin du butin à ramasser.

Sur le déclin, Un chapitre après l’autre et Quand vient la tempête

Ensuite, retournez à la tâche que le père de Coen a demandée au début de la matinée : allez voir Anca pour suivre la quête “Sur le déclin”.

Si vous souhaitez débuter une romance avec Anca, suivez nos instructions à la lettre, sinon l’amour ne volera pas dans l’air entre les deux personnages.

Lorsque vous trouverez Anca, ne l’interpellez pas et continuez de regarder

Ne questionnez pas Anca sur ses blessures ou ses cicatrices

Acceptez de payer le double pour les herbes

Accepter la proposition de réviser les cours de latin en attendant que la pluie se calme

Parler du livre à la couverture rouge

Insistez pour lire le livre Catulle

Indiquez à Anca qu’elle parle comme sa prieure

Remerciez la d’avoir épargné Coen d’une tape sur la main

Choisissez les bonnes réponses “des baisers” et “grain de sable” pour continuer sur votre bonne lancée

Récupérez les 11 herbes suspendues au plafond très rapidement, car vous n’avez que peu de temps pour toutes les récupérer (utilisez le mode Focus pour les trouver facilement)

Terminez en disant que vous préférez sa compagnie à celle des livres

Voilà, tous les éléments sont en place pour être en mesure de débuter une romance avec elle plus tard. Et votre temps aura été utilisé à très bon escient.

Que faire l’après-midi dans le Prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Après toutes ces quêtes, la matinée aura filé, vitesse lumière, alors il sera grand temps de vous occuper l’après-midi pour continuer votre histoire jusqu’à la messe du soir. À cette étape du prologue, vous pourrez bientôt vous procurer une armure digne de ce nom, une arme bien plus puissante, alors suivez les quêtes comme indiquées, pour faire le plein de bibelots pour avoir suffisamment d’or pour acheter un set complet au forgeron.

Sur le déclin (2)

Une fois la suite de quêtes terminée avec Anca, retournez chez Coen pour livrer les herbes à son père. Alors, suivez la quête “Sur le déclin”. Lors de cette quête, n’oubliez pas les conseils d’Anca quant à la préparation du remède, sinon, la quête ne pourra pas suivre son cours normal.

Ainsi, mettez trois cuillerées d’herbes dans de l’eau chaude, mais pas bouillante, pour que la quête puisse être une réussite dans la soirée.

Une fois ceci fait, il ne vous restera plus qu’à donner les réponses de votre souhait, puis à accepter de suivre Pieter. À tout le moins, continuez à vaquer à vos occupations : Pieter donne un ordre, certes, mais il attendra la fin d’après-midi malgré tout pour faire l’entraînement de Coen, alors ignorez le père pour aller faire d’autres quêtes. Vous avez beaucoup de choses à faire encore.

Dans les profondeurs

Au lieu de suivre l’entraînement de Pieter, allez plutôt voir Gravil dans son champ situé au sud-ouest du centre du village. Il vous parlera de son frère qu’il cherche désespérément dans la forêt.

C’est parfait, vous avez des choses à faire dans ce coin. Vos recherches vont commencer un peu plus au nord, soit après le pont en bois qui se trouve au nord-est de la maison d’Ancra.

En suivant la piste, vous pourrez faire deux petite quête en chemin “Interdit d’entrer” et “Si un arbre tombe de la forêt”. On vous les met un peu plus bas, elles ne consomment aucun fragment de temps, donc libre à vous de les faire pour gagner de l’expérience, mais aussi et surtout récolter des objets de valeur.

Une fois ces petites quêtes terminées, poursuivez votre recherche de Lazar en utilisant votre Focus sur le chariot abandonné qui se trouve au niveau du sanctuaire du marais, donc de la Fosse de Morepoix.

Lors de votre enquête, vous tomberez sur deux loups, alors éliminez-les, puis sautez dans les tréfonds pour rejoindre Lazar. Une fois retrouvé, parlez avec lui pour essayer d’instaurer une bonne ambiance avec lui. Ainsi, utilisez les lignes de dialogue suivantes :

Comment le sais-tu ?

Tu n’as pas l’air convaincu.

Un vrakhir peut-être ? Ou un uriash ?

Fouillez bien les lieux, puis préparez-vous à un combat qui vous donnera une arme de meilleure qualité que celle que vous possédez déjà. Ce tombeau renferme de nombreux objets de valeur que vous pourrez vendre plus tard au village.

Une fois le combat terminé, accompagnez Lazar à Gavril si vous en avez terminé avec cette zone : vous serez téléporté au village sans avoir à vous préoccuper du trajet à pied. Sinon, laissez-le rentrer comme un grand, puis rendez vos comptes plus tard à Gavril pour terminer certaines quêtes du marais.

Une fois de retour auprès de Gavril, dites-lui que vous vous occuperez d’avertir le vieil homme, car vous avez à faire avec lui, donc autant le faire vous-même.

Interdit d’entrer

Après le pont en bois qui se trouve au nord-est de la maison d’Acran, allez vers la maison abandonnée qui se trouve sur la gauche. Utilisez votre Focus pour trouver tous les conteneurs à piller autour de la maison, puis montez depuis le toit pour accéder à l’intérieur de la maison qui détient le butin le plus intéressant. Néanmoins, ne terminez pas la quête maintenant : vous avez d’autres choses à faire dans cette zone avant de vous rendre à l’église pour remettre l’idole dérobée.

Continuez plutôt votre chemin vers le nord en direction des contreforts septentrionaux et fouillez les habitations abandonnées sur votre chemin. Certaines disposent de coffres qui peuvent offrir soit une nouvelle épée, soit un pantalon plus puissant que celui que vous possédez déjà… Ce qui peut être utile si votre souhait est d’essayer de sortir victorieux du boss du Prologue de The Blood of Dawnwalker.

Si un arbre tombe de la forêt…

Arrivé aux contreforts septentrionaux, vous tomberez sur un cadavre écrasé par un arbre. Il vous suffira d’utiliser votre Focus pour tomber sur un cadavre qui détient une sorte de rapport. Ignorez l’orbe qui émet des bruits, elle n’est vraiment pas importante pour le moment. Une fois le rapport en poche, prenez soin de terminer la quête de Lazar avant pour ensuite parler à Zdislav.

Si un arbre tombe de la forêt et Dans les profondeurs (2)

De retour au village, allez vers Zdislav qui se trouve pas très loin du forgeron, soit au marqueur de la quête “Si un arbre tombe de la forêt…”. Vous pourrez lui parler du soldat mort, mais aussi de votre effroyable découverte lors de la quête “Dans les profondeurs”. De cette façon, vous terminerez définitivement ces deux quêtes.

Dans cette zone de The Blood of Dawnwalker, vous avez d’ailleurs deux marchands pour vendre toutes vos petites trouvailles, alors n’hésitez pas à remplir votre bourse pour acheter un meilleur équipement au forgeron ; la différence de statistique est réellement significative.

Blasphème

Après un peu d’emplettes, il est temps de continuer votre journée, alors allez voir Gremla, la femme qui déplore la perte de l’étendard, pour commencer sa quête dans The Blood of Dawnwalker.

En suivant sa quête, vous allez devoir inspecter quatre endroits différents (il y a deux marques sur le sol à inspecter, ne tombez pas dans le piège), puis parler avec diverses personnes pour trouver le coupable. On ne va pas passer par quatre chemins, il s’agit de Premysl. Alors rendez-vous au nord de la zone de recherche, là où il y a le champ de blé en train d’être récolté, avec toutes les bottes de foin, puis confrontez Premysl.

Pour la bonne continuité de la quête, il est largement préférable qu’il rende la bannière avant la messe du soir. Ainsi, dites-lui que l’absence de cette bannière peut énerver Brencis et mettre sa famille en danger. Un autre choix peut engendrer la perte de la bannière et la mise en péril de nombreuses personnes. Alors faites bien attention au choix de cette quête de The Blood of Dawnwalker.

Repos troublé

Une fois que vous aurez rendu vos comptes à Gremla, rencontrez la pauvre Crina qui se trouve au cimetière. Inspectez la tombe, puis poursuivez votre investigation avec l’aide du mode Focus jusqu’à la maison qui se trouve derrière le forgeron.

Lorsque vous fouillerez la maison, vous allez avoir des discussions avec Vladimir et Kostel : peu importe ce que vous faites, l’issue sera la même et il n’y aura aucune conséquence réelle. Alors, faites comme bon vous semble. À tout le moins, si vous souhaitez atténuer la peine de Crina, on vous conseille de dire la vérité à la vieille femme et de ne pas couvrir le duo de pilleurs de tombes.

Néanmoins, refusez de réenterrer l’enfant, vous avez une dernière quête importante à terminer avant que la nuit ne pointe le bout de son nez dans The Blood of Dawnwalker.

Interdit d’entrer

Avant de rejoindre le père de Coen, faites un petit détour pour aller rapporter la figurine au père Florin. Après la quête de Gremla, sachez que c’est juste à côté. D’ailleurs, cette quête ne consomme aucun segment de temps dans The Blood of Dawnwalker, donc allez-y rapidement avant de reprendre votre aventure.

Tel père, tel fils

Il est maintenant temps de rejoindre le père de Coen pour enfin procéder à l’entraînement. On vous conseille d’effectuer une sauvegarde maintenant, surtout si vous souhaitez débloquer différentes fins du jeu. On vous détaille comment les effectuer un peu plus bas.

Après votre discussion avec Vladimir, lisez le manuel pour apprendre une nouvelle compétence, puis équipez-vous de votre arme et assistez à la messe et à tous les événements qui se produiront après. Vous n’avez aucun malus lié aux conversations, donc profitez simplement de l’histoire de The Blood of Dawnwalker.

Comment débloquer toutes les fins du Prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Il est possible d’obtenir deux fins lors du Prologue de The Blood of Dawnwalker. Fort heureusement, nul besoin d’effectuer une sauvegarde automatique au moment opportun : le jeu fait assez souvent de sauvegarde pour vous permettre d’effecteur ces trois fins facilement.

Affronter et tuer Brencis dans ses trois phases à la fin du Prologue

Pour cette fin, nous vous recommandons de le faire en NG+. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que Brancis dispose de trois phases et que l’erreur n’est pas permise lors de la seconde phase. Un coup est un retour à la case départ avec la nécessité de recommencer le combat dès le début. Alors, même avec un équipement optimisé de début de jeu, essayer de tuer Brencis dès vos premiers pas s’avère uniquement énergivore. Ce n’est pas impossible, mais vos nerfs devront tenir la route pour parvenir à vos fins.

Échapper à vos responsabilités à la toute fin du Prologue

Alors, ce n’est pas réellement le Prologue, mais il est possible de débloquer une mauvaise fin en quittant Vale Sangora. Concrètement, vous allez mettre toutes vos responsabilités de côté pour mener une nouvelle vie vers un nouveau foyer. Pour y parvenir, il vous suffira de vous rendre tout à l’ouest de votre position, en quittant Laslea, sur le sentier du pleutre, puis de passer la grande porte.

Laisser le temps filer

Une fois que vous serez sortis de Laslea, allez au premier sanctuaire que vous croiserez, puis attendez 30 jours sur ce dernier. Vous déclencherez alors la mauvaise fin classique de The Blood of Dawnwalker.

Voilà ! Vous savez maintenant tout sur la meilleure façon de progresser dans le Prologue de The Blood of Dawnwalker. Si jamais vous avez d’autres questions concernant le jeu, n’hésitez pas à suivre notre page de Guides qui vous permettra de retrouver toutes nos astuces pour vous aider lors de votre aventure !