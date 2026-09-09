Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers

Un crossover aussi inattendu que logique

Déjà disponible sur PC, les consoles PlayStation et Xbox Series, Fatal Fury: City of the Wolves n’avait plus que la Switch 2 sur son tableau de chasse. Le jeu de SNK débarquera sur la machine de Nintendo dès le 22 octobre prochain, uniquement en version numérique dans un premier temps.

Pour celles et ceux qui attendent une version physique, vous devrez patienter jusqu’au 21 janvier 2027, date à laquelle cette version Switch 2 sortira en boîte (Game-Key Card ou non, ça on l’ignore pour le moment). Notez qu’en cas de précommande, vous aurez accès au costume d’origine de Mai Shiranui.

Autre annonce effectuée lors de ce direct, l’identité du quatrième personnage de la saison 3 du jeu. Et c’est une surprise puisqu’ils sont en réalité deux, issus d’un autre monde : celui de Tokyo Revengers. Manjiro Sano et Ken Ryuguji (Mikey et Draken si vous préférez) rejoindront le combat, tous les deux, simultanément, dès le mois d’octobre.

Ils seront compris dans le Season Pass en cours, qui mettra ensuite en avant Laocorn avant un dernier combattant dont l’identité est encore tenue secrète.