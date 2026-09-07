Anca The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec elle ?

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Anca est le premier personnage avec lequel il est possible de débuter une romance sur The Blood of Dawnwalker. Dans ce guide, on vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour être en mesure de déclencher une relation amoureuse entre elle et Coen.

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Notre guide de romance pour Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Comment bien débuter la romance entre Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

La romance entre Anca et Coen, dans The Blood of Dawnwalker, doit impérativement débuter dans le prologue. Si vous n’effectuez pas de choix bien précis, vous ne serez pas en mesure de créer les moments de complicité requis pour que la petite flamme de l’amour s’éveille.

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La quête « Sur le déclin » dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Ainsi, voici toutes les étapes que vous devez suivre à la lettre lors de la quête “Sur le déclin” du prologue pour être en mesure d’enclencher la romance avec Anca dans The Blood of Dawnwalker :

  • Lorsque vous trouverez Anca, ne l’interpellez pas et continuez de regarder
  • Ne questionnez pas Anca sur ses blessures ou ses cicatrices
  • Acceptez de payer le double pour les herbes
  • Accepter la proposition de réviser les cours de latin en attendant que la pluie se calme
  • Parler du livre à la couverture rouge
  • Insistez pour lire le livre Catulle
  • Indiquez à Anca qu’elle parle comme sa prieure
  • Remerciez la d’avoir épargné Coen d’une tape sur la main
  • Choisissez les bonnes réponses “des baisers” et “grain de sable” pour continuer sur votre bonne lancée
  • Récupérez les 11 herbes suspendues au plafond très rapidement, car vous n’avez que peu de temps pour toutes les récupérer (utilisez le mode Focus pour les trouver facilement)
  • Terminez en disant que vous préférez sa compagnie à celle des livres

Comment concrétiser la romance entre Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Anca et Coen, il est maintenant temps de tirer une flèche de Cupidon pour sceller tout ça.

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Anca dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Échos des cloches muettes

Après le prologue, vous pourrez retrouver Anca dans Val Sagora. Allez-y quand vous sentez avoir le niveau nécessaire pour survivre dans cette zone. Ensuite, il vous suffira de suivre une suite d’actions bien précise pour continuer à entretenir la romance avec elle.

  • N’attirez pas les zombies dans le dortoir
  • Raisonnez Leonica, même si c’est inutile et voué à l’échec
  • Ne brûlez pas le parchemin et donnez-le à Anca
  • Servez du thé à Anca
  • Souligner qu’il y a d’autres sources de plaisir que le thé et les tisanes

Avec ces actions, vous serez bientôt au bout de vos peines, car il vous suffira d’utiliser toutes les lignes de dialogue un peu enjôleuses pour que la flèche de Cupidon soit belle et bien décochée.

Fontaine de vie

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La Fontaine de vie dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

En acceptant de partir à la recherche de la Fontaine de vie avec Anca, vous aurez une action cruciale à effectuer pour terminer la romance avec elle. Du moins, si vous avez quelques loupés.

  • Gardez la fontaine de vie pour profiter d’un bonus passif si vous avez réussi à romancer Anca depuis le début 
    • Le bonus est un passif de régénération de vie sous forme humaine
    • La romance aura beau se dérouler, Anca sera malgré tout absente à la fin du jeu, car elle partira voyager dans le monde
  • Donnez la fontaine de vie à Anca si vous n’avez pas réussi à romancer Anca dès le début
    • Vous renoncez au passif, mais Anca sera présente lors de l’épilogue

Il vous suffira ensuite d’utiliser toutes les lignes de dialogues enjôleuses pour être en mesure de voir la romance entre Anca et Coen. Ainsi, de fil en aiguille, vous pourrez décrocher le trophée en lien avec cette romance et vivre des jours heureux selon la fin que vous aurez à la fin du jeu.

Voilà, vous savez maintenant tout sur la romance avec Anca. Si vous souhaitez connaître les autres romances de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié sur les romances qui vous expliquera comment bien les débuter. Sinon, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre rubrique Guides pour découvrir de nombreux articles qui offrent de nombreuses astuces pour votre aventure.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
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