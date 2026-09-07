Anca The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec elle ?

Comment bien débuter la romance entre Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

La romance entre Anca et Coen, dans The Blood of Dawnwalker, doit impérativement débuter dans le prologue. Si vous n’effectuez pas de choix bien précis, vous ne serez pas en mesure de créer les moments de complicité requis pour que la petite flamme de l’amour s’éveille.

Ainsi, voici toutes les étapes que vous devez suivre à la lettre lors de la quête “Sur le déclin” du prologue pour être en mesure d’enclencher la romance avec Anca dans The Blood of Dawnwalker :

Lorsque vous trouverez Anca, ne l’interpellez pas et continuez de regarder

Ne questionnez pas Anca sur ses blessures ou ses cicatrices

Acceptez de payer le double pour les herbes

Accepter la proposition de réviser les cours de latin en attendant que la pluie se calme

Parler du livre à la couverture rouge

Insistez pour lire le livre Catulle

Indiquez à Anca qu’elle parle comme sa prieure

Remerciez la d’avoir épargné Coen d’une tape sur la main

Choisissez les bonnes réponses “des baisers” et “grain de sable” pour continuer sur votre bonne lancée

Récupérez les 11 herbes suspendues au plafond très rapidement, car vous n’avez que peu de temps pour toutes les récupérer (utilisez le mode Focus pour les trouver facilement)

Terminez en disant que vous préférez sa compagnie à celle des livres

Comment concrétiser la romance entre Anca et Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous avez instauré les bonnes bases entre Anca et Coen, il est maintenant temps de tirer une flèche de Cupidon pour sceller tout ça.

Échos des cloches muettes

Après le prologue, vous pourrez retrouver Anca dans Val Sagora. Allez-y quand vous sentez avoir le niveau nécessaire pour survivre dans cette zone. Ensuite, il vous suffira de suivre une suite d’actions bien précise pour continuer à entretenir la romance avec elle.

N’attirez pas les zombies dans le dortoir

Raisonnez Leonica, même si c’est inutile et voué à l’échec

Ne brûlez pas le parchemin et donnez-le à Anca

Servez du thé à Anca

Souligner qu’il y a d’autres sources de plaisir que le thé et les tisanes

Avec ces actions, vous serez bientôt au bout de vos peines, car il vous suffira d’utiliser toutes les lignes de dialogue un peu enjôleuses pour que la flèche de Cupidon soit belle et bien décochée.

Fontaine de vie

En acceptant de partir à la recherche de la Fontaine de vie avec Anca, vous aurez une action cruciale à effectuer pour terminer la romance avec elle. Du moins, si vous avez quelques loupés.

Gardez la fontaine de vie pour profiter d’un bonus passif si vous avez réussi à romancer Anca depuis le début Le bonus est un passif de régénération de vie sous forme humaine La romance aura beau se dérouler, Anca sera malgré tout absente à la fin du jeu, car elle partira voyager dans le monde

Donnez la fontaine de vie à Anca si vous n’avez pas réussi à romancer Anca dès le début Vous renoncez au passif, mais Anca sera présente lors de l’épilogue



Il vous suffira ensuite d’utiliser toutes les lignes de dialogues enjôleuses pour être en mesure de voir la romance entre Anca et Coen. Ainsi, de fil en aiguille, vous pourrez décrocher le trophée en lien avec cette romance et vivre des jours heureux selon la fin que vous aurez à la fin du jeu.

Voilà, vous savez maintenant tout sur la romance avec Anca. Si vous souhaitez connaître les autres romances de The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié sur les romances qui vous expliquera comment bien les débuter. Sinon, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre rubrique Guides pour découvrir de nombreux articles qui offrent de nombreuses astuces pour votre aventure.