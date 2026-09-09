Geoff Keighley et Mark Cerny (PlayStation) s’associent pour mettre en avant les futurs grands talents de l’industrie

0

Souvent associé aux strass et paillettes des grands événements de l’industrie, pour le meilleur et souvent pour le pire, Geoff Keighley veut montrer qu’il est plus qu’un homme-sandwich. Le producteur a donc décidé de s’entourer de noms respectés dans la presse, en cofondant par exemple The Game Business (site principalement tenu par le journaliste Christopher Dring), mais aussi dans l’industrie, comme l’atteste son nouveau duo avec Mark Cerny, architecte des récentes consoles PlayStation.

Geoff Keighley et Mark Cerny // Source : Game File

Future Future Class

Cette collaboration atypique entre Geoff Keighley et Mark Cerny nous est révélée dans les colonnes de Game File, qui décrit le projet comme étant « philanthropique » en ayant pour but de mettre en avant 20 jeunes talents par an via la Nova Games Foundation.

Elle accordera une sorte de bourse sans contrepartie (de 100 000 à 600 000 dollars pour les projets les plus ambitieux) avec un mentorat spécialisé. Ce programme devrait débuter dès le mois de décembre en sélectionnant des candidats issus de différentes universités partenaires, aussi bien aux États-Unis qu’en Allemagne, et même en France via le Cnam-Enjmin. La fondation servira de lien entre les talents et de potentiels éditeurs, tout en assurant la promotion des projets sans en être bénéficiaire.

Cerny explique avoir eu cette envie alors qu’il sent la fin de sa carrière se rapprocher à grands pas :

« J’approche de la fin de ma carrière. Je n’ai pas encore terminé, mais transmettre le flambeau de la meilleure façon possible est une idée qui m’occupe beaucoup l’esprit ces temps-ci. »

De son côté, Keighley déclare de son côté avoir cherché un moyen de s’investir dans des projets sans posséder des parts dans une entreprise, étant donné son rôle particulier au sein de l’industrie. Il espère que les dons effectués par Cerny et lui à la fondation encourageront d’autres donateurs :

« Mark et moi avons chacun fait des dons de plusieurs millions de dollars pour créer la fondation, et nous comptons continuer à y contribuer. Nous espérons que d’autres se joindront à nous. »

Ils ont déjà recruté à leurs côtés Josef Fares du studio Hazelight (It Takes Two), et cherchent à attirer d’autres grands noms de l’industrie. Une initiative plus que louable, même si l’ombre de la Future Class plane forcément au-dessus du projet.

Pour rappel, il s’agissait d’une initiative lancée en 2020 par Keighley qui avait pour but d’être un programme inclusif pour la nouvelle génération de talents, en donnant de la voix à celles et ceux qui ne profitent pas toujours d’une tribune. Quelque chose qui n’a pas duré, conduisant beaucoup de ces talents à se dire qu’ils ont été utilisés comme « totems » pour faire bonne figure face à certains sujets sociétaux. Le programme a en quelque sorte cessé de fonctionner lorsque plus de 70 membres de cette Future Class ont signé une lettre ouverte afin qu’un mot soit adressé aux Game Awards sur le génocide à Gaza. Une lettre totalement ignorée par l’organisation et par Geoff Keighley, avant que la Future Class soit rangée au placard.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam

pc ps5 xbox series switch 2
Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam

Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

switch 2
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre

Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre

Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité

pc ps5 xbox series
Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version
switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version
Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri – On y a joué, une bonne évolution après Le Prince des ombres ?
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri – On y a joué, une bonne évolution après Le Prince des ombres ?
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira en février, en français et avec une édition physique
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira en février, en français et avec une édition physique
Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts
pc ps5 xbox series switch 2
Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts
Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre
Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année
pc ps5 xbox series
Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année
Entre deux jeux Horizon, Guerrilla Games pourrait bien retravailler sur la licence Killzone
Entre deux jeux Horizon, Guerrilla Games pourrait bien retravailler sur la licence Killzone
Emmanuel Macron annonce la création d’un Festival international du jeu vidéo en France
Emmanuel Macron - @Philippe Magoni/AP
Hideki Kamiya refait un appel du pied à Xbox pour Scalebound et donne son point de vue sur la fin du physique
pc xbox one
Scalebound
« S’attaquer à ce défi maintenant serait trop risqué » : Le président de SEGA justifie son choix d’abandonner son projet de jeu service
« S’attaquer à ce défi maintenant serait trop risqué » : Le président de SEGA justifie son choix d’abandonner son projet de jeu service
L’étonnant Thank You Bus Driver sera le premier jeu de Double Fine suite à son divorce avec Xbox
pc
L’étonnant Thank You Bus Driver sera le premier jeu de Double Fine suite à son divorce avec Xbox
Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII
pc ps5 xbox series switch 2
Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII
The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes
pc ps5 xbox series switch 2
The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)
« Si nous devions faire revivre Castlevania, il fallait que ce soit un vrai Castlevania » : Konami et Evil Empire nous parlent de Castlevania: Belmont’s Curse
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
pc ps5 xbox series switch 2
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
pc xbox series xbox one
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
ps5
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
ps5 xbox series
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
switch 2
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
pc
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
ps5
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario