La lame reforgée The Blood of Dawnwalker : comment terminer cette quête ?

Comment lancer la quête “La lame reforgée” dans The Blood of Dawnwalker ?

Il est possible d’obtenir cette quête de deux façons dans The Blood of Dawnwalker. La première en suivant la quête “Le moine et le saint”, qui s’obtient à la suite de la mésaventure de Coen et Anca au couvent (« Echos des cloches muettes » et « Entre les lignes »). Et pour la seconde, vous pourrez obtenir cette quête en trouvant de vous-même un fragment de l’épée en explorant au petit bonheur la chance.

À tout le moins, peu importe la manière dont vous obtenez la quête, vous allez dans tous les cas devoir suivre les mêmes étapes pour finalement réussir à reforger l’épée de Mihai et ainsi décrocher le trophée “La lame de l’Arbitre” de The Blood of Dawnwalker.

D’ailleurs, sachez que vous aurez besoin de suivre la quête “Le moine et le saint” si vous avez trouvé des fragments d’épée en avance. L’épée de Mihai est primordiale pour cette quête. Alors, si ce n’est pas fait, allez rejoindre Anca au couvent pour suivre l’entièreté de sa quête. “Le moine et le saint” s’ajoutera à votre journal de quête une fois que vous l’aurez aidé à consulter les livres récupérés de la bibliothèque du couvent.

Où trouver les fragments d’épée pour reforger l’épée de Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Les fragments d’épée nécessaires pour reforger l’épée de Mihai, aussi connue sous le nom de la Lame de l’Arbitre, sont relativement simples à trouver quand on a déjà visité l’une des grottes qui cachent les morceaux. En effet, une carte indiquant la position des fragments est disponible dans ces mêmes grottes. Pratique.

Néanmoins, lorsque l’on n’a pas encore exploré l’une de ses grottes, l’exercice est un peu plus difficile. Alors, retrouvez ci-dessous la position de tous les fragments de lame.

Un fragment se trouve à l’extrême nord-est de la carte.

Un autre fragment se trouve à l’extrême sud-est de la carte. Vous apprendrez rapidement que le fragment aura été déplacé par des soldats de Xanthe, ainsi, il faudra aller vers le camp militaire qui se trouve un peu plus à l’ouest pour trouver ce fragment d’épée.



Un dernier fragment se trouve à l’ouest de la carte.

Où trouver le forgeron uriash dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois tous les morceaux en votre possession, vous allez devoir chercher un forgeron capable de reforger l’épée de Mihai. Si vous avez bien inspecté toutes les grottes, vous disposerez de toutes les informations nécessaires pour savoir où elle se trouve. Parce que oui, il ne s’agit pas d’un forgeron, mais d’une forgeronne.

Cette dernière se trouve dans un coin reculé de Palus-Brandey, au nord-ouest de la carte.

Notez qu’il s’avère inutile de lui parlant avec d’avoir obtenu l’épée de Mihai en amont.

Comment tremper la lame de Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois l’épée reforgée, vous allez devoir la sublimer en la trempant. La forgeronne uriash vous indiquera la position, donc cet exercice est plutôt simple. Néanmoins, on vous conseille de vous préparer : vous allez affronter de nombreux adversaires par vagues incessantes (à peu près 20). Il s’agit d’un “boss” en plusieurs parties.

Ainsi, un combat d’endurance est à prévoir. C’est pourquoi nous vous conseillons de revoir votre équipe, de prévoir des consommables, car vous allez devoir lutter pour obtenir cette épée légendaire.

Une fois le combat terminé, vous pourrez tremper la lame, puis profiter d’une épée légendaire pour le reste de votre aventure. Nous avons effectué cette quête au niveau 20 (difficulté normale) à titre d’information. Ainsi, il est possible de la faire assez rapidement.

Voilà pour la lame reforgée et l’épée du saint Mihai. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page d’Actualités qui relate toutes les dernières informations sur The Blood of Dawnwalker. Sinon, si vous avez des questions d’un point de vue gameplay, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui regorge d’astuces en tout genre.