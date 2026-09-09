La lame reforgée The Blood of Dawnwalker : comment terminer cette quête ?

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Par divers moyens, vous allez avoir la quête La lame reforgée qui s’ajoute à votre journal de quête dans The Blood of Dawnwalker. Dans ce guide dédié, on vous explique comment obtenir tous les fragments de cette épée, où trouver le forgeron uriash, tout en vous expliquant comment tremper la lame pour la perfectionner.

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Source : ActuGaming

Comment lancer la quête “La lame reforgée” dans The Blood of Dawnwalker ?

Il est possible d’obtenir cette quête de deux façons dans The Blood of Dawnwalker. La première en suivant la quête “Le moine et le saint”, qui s’obtient à la suite de la mésaventure de Coen et Anca au couvent (« Echos des cloches muettes » et « Entre les lignes »). Et pour la seconde, vous pourrez obtenir cette quête en trouvant de vous-même un fragment de l’épée en explorant au petit bonheur la chance.

À tout le moins, peu importe la manière dont vous obtenez la quête, vous allez dans tous les cas devoir suivre les mêmes étapes pour finalement réussir à reforger l’épée de Mihai et ainsi décrocher le trophée “La lame de l’Arbitre” de The Blood of Dawnwalker.

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La lame reforgée | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

D’ailleurs, sachez que vous aurez besoin de suivre la quête “Le moine et le saint” si vous avez trouvé des fragments d’épée en avance. L’épée de Mihai est primordiale pour cette quête. Alors, si ce n’est pas fait, allez rejoindre Anca au couvent pour suivre l’entièreté de sa quête. “Le moine et le saint” s’ajoutera à votre journal de quête une fois que vous l’aurez aidé à consulter les livres récupérés de la bibliothèque du couvent.

Où trouver les fragments d’épée pour reforger l’épée de Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Les fragments d’épée nécessaires pour reforger l’épée de Mihai, aussi connue sous le nom de la Lame de l’Arbitre, sont relativement simples à trouver quand on a déjà visité l’une des grottes qui cachent les morceaux. En effet, une carte indiquant la position des fragments est disponible dans ces mêmes grottes. Pratique.

Néanmoins, lorsque l’on n’a pas encore exploré l’une de ses grottes, l’exercice est un peu plus difficile. Alors, retrouvez ci-dessous la position de tous les fragments de lame.

  • Un fragment se trouve à l’extrême nord-est de la carte.
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Position du premier fragment | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Un autre fragment se trouve à l’extrême sud-est de la carte.
    • Vous apprendrez rapidement que le fragment aura été déplacé par des soldats de Xanthe, ainsi, il faudra aller vers le camp militaire qui se trouve un peu plus à l’ouest pour trouver ce fragment d’épée.
  • Un dernier fragment se trouve à l’ouest de la carte.
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Position du dernier fragment | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Où trouver le forgeron uriash dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois tous les morceaux en votre possession, vous allez devoir chercher un forgeron capable de reforger l’épée de Mihai. Si vous avez bien inspecté toutes les grottes, vous disposerez de toutes les informations nécessaires pour savoir où elle se trouve. Parce que oui, il ne s’agit pas d’un forgeron, mais d’une forgeronne.

Cette dernière se trouve dans un coin reculé de Palus-Brandey, au nord-ouest de la carte.

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Position de la forgeronne | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Notez qu’il s’avère inutile de lui parlant avec d’avoir obtenu l’épée de Mihai en amont.

Comment tremper la lame de Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois l’épée reforgée, vous allez devoir la sublimer en la trempant. La forgeronne uriash vous indiquera la position, donc cet exercice est plutôt simple. Néanmoins, on vous conseille de vous préparer : vous allez affronter de nombreux adversaires par vagues incessantes (à peu près 20). Il s’agit d’un “boss” en plusieurs parties.

Ainsi, un combat d’endurance est à prévoir. C’est pourquoi nous vous conseillons de revoir votre équipe, de prévoir des consommables, car vous allez devoir lutter pour obtenir cette épée légendaire.

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L’épreuve de la lame reforgée | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Une fois le combat terminé, vous pourrez tremper la lame, puis profiter d’une épée légendaire pour le reste de votre aventure. Nous avons effectué cette quête au niveau 20 (difficulté normale) à titre d’information. Ainsi, il est possible de la faire assez rapidement.

Voilà pour la lame reforgée et l’épée du saint Mihai. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page d’Actualités qui relate toutes les dernières informations sur The Blood of Dawnwalker. Sinon, si vous avez des questions d’un point de vue gameplay, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui regorge d’astuces en tout genre.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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