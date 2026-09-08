Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

1

C’était le petit événement de ce début de semaine, le The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct nous a présenté plus en détail des images de gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Et pour bien capitaliser sur le retour d’un des épisodes les plus cultes de la licence, et toujours dans le cadre de ce quarantième anniversaire, Nintendo en a profité pour annoncer une console, une manette et d’autres joyeusetés liés à l’événement.

La Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda // Source : Nintendo

Préparez vos rubis

Il s’agissait d’un secret de polichinelle mais à l’occasion de la présentation de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, quelques friandises supplémentaires sont venues accompagner la célébration des 40 ans de la saga. Afin d’appâter celles et ceux n’ayant pas encore de console, ou bien de titiller les fans qui seraient prêts à en (re)payer une, Nintendo nous dévoile la Switch 2 aux couleurs de cette licence légendaire.

La Switch 2 est particulièrement jolie et embarque quelques symboles et références de la licence. Le motif de la Triforce est omniprésent, bien sûr, mais on peut par exemple remarquer une base de stick dorée, qui ressort bien au milieu de la couleur verte des deux Joy-Con. On aperçoit également un petit Link pixellisé en bas de celui de gauche, et une Zelda derrière celui de droite. Enfin, le dock noir et or ne passe pas inaperçu avec un magnifique dessin de Triforce sur le devant.

Ce n’est pas tout, une manette Pro Nintendo Switch 2 est également annoncée, reprenant le même code couleur, tout comme une pochette de transport, histoire que tout soit bien assorti. Notez qu’un support d’exposition est prévu pour la manette Pro, en exclusivité sur le Nintendo Store.

Pour terminer, on nous a présenté deux amiibos tirés de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, reprenant Link enfant et Zelda enfant. En jeu, ces figurines donneront accès à deux masques reprenant les visages façon Nintendo 64 des deux personnages. La touche de nostalgie à son paroxysme.

Console, manette, housse et support seront disponibles le 29 octobre, tandis que les amiibos débarqueront en 2027. The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, lui, arrivera le 5 novembre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version

Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda

switch 2
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda

Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 wii switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2

switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre
Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre
Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité
pc ps5 xbox series
Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité
Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri – On y a joué, une bonne évolution après Le Prince des ombres ?
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri – On y a joué, une bonne évolution après Le Prince des ombres ?
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira en février, en français et avec une édition physique
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira en février, en français et avec une édition physique
Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts
pc ps5 xbox series switch 2
Le DLSS 5 demande beaucoup de sacrifices sur le framerate pour l’instant selon certains experts
Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Arjun ne manque pas de souffle dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera en octobre
Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année
pc ps5 xbox series
Malgré des rumeurs de reports, la version PS5 de Forza Horizon 6 est toujours prévue pour cette année
Entre deux jeux Horizon, Guerrilla Games pourrait bien retravailler sur la licence Killzone
Entre deux jeux Horizon, Guerrilla Games pourrait bien retravailler sur la licence Killzone
Emmanuel Macron annonce la création d’un Festival international du jeu vidéo en France
Emmanuel Macron - @Philippe Magoni/AP
Hideki Kamiya refait un appel du pied à Xbox pour Scalebound et donne son point de vue sur la fin du physique
pc xbox one
Scalebound
« S’attaquer à ce défi maintenant serait trop risqué » : Le président de SEGA justifie son choix d’abandonner son projet de jeu service
« S’attaquer à ce défi maintenant serait trop risqué » : Le président de SEGA justifie son choix d’abandonner son projet de jeu service
L’étonnant Thank You Bus Driver sera le premier jeu de Double Fine suite à son divorce avec Xbox
pc
L’étonnant Thank You Bus Driver sera le premier jeu de Double Fine suite à son divorce avec Xbox
Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII
pc ps5 xbox series switch 2
Après la sortie de Final Fantasy VII Revelation, Square Enix pense qu’il y a encore de l’avenir pour Final Fantasy VII
The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes
pc ps5 xbox series switch 2
The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword dépassent tous les deux le million de ventes
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 septembre (Halloween, Valheim 1.0, Hot Wheels Infinite Rush…)
« Si nous devions faire revivre Castlevania, il fallait que ce soit un vrai Castlevania » : Konami et Evil Empire nous parlent de Castlevania: Belmont’s Curse
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
pc ps5 xbox series switch 2
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
pc xbox series xbox one
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
ps5
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
ps5 xbox series
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
pc
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
ps5
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario