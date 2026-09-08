Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent

Préparez vos rubis

Il s’agissait d’un secret de polichinelle mais à l’occasion de la présentation de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, quelques friandises supplémentaires sont venues accompagner la célébration des 40 ans de la saga. Afin d’appâter celles et ceux n’ayant pas encore de console, ou bien de titiller les fans qui seraient prêts à en (re)payer une, Nintendo nous dévoile la Switch 2 aux couleurs de cette licence légendaire.

La Switch 2 est particulièrement jolie et embarque quelques symboles et références de la licence. Le motif de la Triforce est omniprésent, bien sûr, mais on peut par exemple remarquer une base de stick dorée, qui ressort bien au milieu de la couleur verte des deux Joy-Con. On aperçoit également un petit Link pixellisé en bas de celui de gauche, et une Zelda derrière celui de droite. Enfin, le dock noir et or ne passe pas inaperçu avec un magnifique dessin de Triforce sur le devant.

Ce n’est pas tout, une manette Pro Nintendo Switch 2 est également annoncée, reprenant le même code couleur, tout comme une pochette de transport, histoire que tout soit bien assorti. Notez qu’un support d’exposition est prévu pour la manette Pro, en exclusivité sur le Nintendo Store.

Pour terminer, on nous a présenté deux amiibos tirés de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, reprenant Link enfant et Zelda enfant. En jeu, ces figurines donneront accès à deux masques reprenant les visages façon Nintendo 64 des deux personnages. La touche de nostalgie à son paroxysme.

Console, manette, housse et support seront disponibles le 29 octobre, tandis que les amiibos débarqueront en 2027. The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, lui, arrivera le 5 novembre.