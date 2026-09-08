Accueillir ou non Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

Guide spoiler friendly : sachez que vous pouvez lire ce guide sans être spoil par l’histoire du jeu.

Une fois le combat contre Ambrus terminé dans The Blood of Dawnwalker, vous serez, vous et lui, transporté dans un étrange endroit. Pris de panique, il vous suppliera de l’accueillir avec vous.

Ce choix est irréversible et unique : vous ne pourrez pas revenir en arrière et vos actions auront quelques conséquences pour le reste de votre aventure. D’un point de vue de l’histoire, aucun changement. Toutefois, pour le gameplay, vous allez avoir quelques changements.

En accueillant Ambrus, ce dernier sera alors avec vous, comme une petite voix dans votre tête qui viendra commenter vos actions. Ambrus peut se montrer drôle par moments, mais il peut aussi très rapidement taper sur le système. Finalement, c’est à vous de voir si vous souhaitez avoir quelqu’un qui ne cesse de vous parler pendant votre aventure.

Sinon, Ambrus peut être un allié comme un ennemi pour votre combat final contre Brencis. De façon totalement aléatoire, il pourra vous venir en aide ou au contraire être un traître et vous mettre des bâtons dans les roues lorsque vous affronterez votre ennemi juré.

Alors concrètement, vous pouvez aussi bien vous passer d’Ambrus, comme l’accueillir sans qu’il y ait de réelle conséquence à l’histoire du jeu.

Quel est l’intérêt de boire le sang d’Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

Ambrus est le premier boyard que vous allez sans doute affronter dans The Blood of Dawnwalker. Et sachez qu’il est important pour l’évolution au combat de Coen. En buvant son sang, vous allez acquérir une compétence cruciale : Bouclier écarlate.

Après une parade parfaite, ce talent vous permettra de recouvrer un peu de points de vie. Ce qui est largement profitable pour ne pas consommer de fioles de sang ou les sangsues.

Cette compétence peut littéralement tout changer sur votre façon d’aborder les combats comme varkhir. De ce fait, on vous conseille de l’améliorer pour profiter d’effets plus puissants.

Si vous vous posez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui contient de nombreux guides qui pourront sans aucun doute vous aider pour votre aventure dans The Blood of Dawnwalker.