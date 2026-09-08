Accueillir ou non Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

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À la suite de votre duel avec Ambus dans The Blood of Dawnwalker, ce dernier vous demandera de l’accueillir. C’est un choix, sans retour possible, qui peut avoir de légère conséquence pour le reste de votre aventure. Alors, on a préparé ce guide pour vous aider à faire le bon choix.

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Source : ActuGaming

Accueillir ou non Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

  • Guide spoiler friendly : sachez que vous pouvez lire ce guide sans être spoil par l’histoire du jeu.

Une fois le combat contre Ambrus terminé dans The Blood of Dawnwalker, vous serez, vous et lui, transporté dans un étrange endroit. Pris de panique, il vous suppliera de l’accueillir avec vous.

Ce choix est irréversible et unique : vous ne pourrez pas revenir en arrière et vos actions auront quelques conséquences pour le reste de votre aventure. D’un point de vue de l’histoire, aucun changement. Toutefois, pour le gameplay, vous allez avoir quelques changements.

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Le choix qui implique d’accueillir ou non Ambrus dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

En accueillant Ambrus, ce dernier sera alors avec vous, comme une petite voix dans votre tête qui viendra commenter vos actions. Ambrus peut se montrer drôle par moments, mais il peut aussi très rapidement taper sur le système. Finalement, c’est à vous de voir si vous souhaitez avoir quelqu’un qui ne cesse de vous parler pendant votre aventure.

Sinon, Ambrus peut être un allié comme un ennemi pour votre combat final contre Brencis. De façon totalement aléatoire, il pourra vous venir en aide ou au contraire être un traître et vous mettre des bâtons dans les roues lorsque vous affronterez votre ennemi juré.

Alors concrètement, vous pouvez aussi bien vous passer d’Ambrus, comme l’accueillir sans qu’il y ait de réelle conséquence à l’histoire du jeu.

Quel est l’intérêt de boire le sang d’Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

Ambrus est le premier boyard que vous allez sans doute affronter dans The Blood of Dawnwalker. Et sachez qu’il est important pour l’évolution au combat de Coen. En buvant son sang, vous allez acquérir une compétence cruciale : Bouclier écarlate.

Ambus-the-blood-of-dawnwalker-1

Le talent Bouclier écarlate dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Après une parade parfaite, ce talent vous permettra de recouvrer un peu de points de vie. Ce qui est largement profitable pour ne pas consommer de fioles de sang ou les sangsues.

Cette compétence peut littéralement tout changer sur votre façon d’aborder les combats comme varkhir. De ce fait, on vous conseille de l’améliorer pour profiter d’effets plus puissants.

Si vous vous posez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui contient de nombreux guides qui pourront sans aucun doute vous aider pour votre aventure dans The Blood of Dawnwalker.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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