Comment maîtriser la gestion du temps dans The Blood of Dawnwalker

Comment le temps s’écoule réellement dans The Blood of Dawnwalker ?

Avant de nous affairer à vous expliquer les pièges et les erreurs à ne pas faire sur The Blood of Dawnwalker, nous allons tout d’abord commencer par une explication simple sur la façon dont le temps s’écoule concrètement en jeu.

Il faut savoir que le temps ne s’écoule pas comme on pourrait le croire : il n’y a pas de chrono en temps réel. Ainsi, vous êtes libre de vous balader comme vous le souhaitez. Le temps est comme figé lors de vos sessions d’exploration.

Il est bon de savoir qu’une journée entière est divisée en huit segments allant de l’aube jusqu’au crépuscule. Depuis votre carte, vous pourrez très facilement observer que certaines actions demandent plus ou moins de temps, donc combien de sections seront mangées par l’action que vous vous apprêtez à faire.

Alors, pour faire simple, le temps se met à s’écouler lorsque vous effectuez des actions significatives, comme lancer une quête, apprendre une compétence dans votre arbre de compétences. Ainsi, il faudra faire des choix pour ne pas dépasser le chrono imposé par The Blood of Dawnwalker, à savoir les 30 jours décisifs pour parvenir à vos fins.

Quels sont les pièges et les erreurs à ne pas faire avec la gestion du temps dans The Blood of Dawnwalker ?

Bien que The Blood of Dawnwalker vous demande d’effectuer une réelle course contre la montre, il faut quand même comprendre qu’il y a des choses à ne pas faire. La précipitation n’a pas toujours du bon. C’est pourquoi nous vous délivrons les meilleurs conseils pour utiliser votre temps de la meilleure des façons à travers ces lignes.

Faire une croix à l’exploration

Comme on vous le disait au début de notre guide, le temps est figé en dehors des actions majeures comme les quêtes ou encore l’apprentissage de nouvelles compétences. Ainsi, prenez le temps de découvrir tous les points d’intérêt comme vous le souhaitez, car le jeu vous le permet et ce sans retenue.

Perdre la notion du temps

Il arrivera un moment dans votre aventure où votre objectif principal ne sera plus tant précisé. Néanmoins, ne perdez pas le cap et gardez à l’esprit que vous disposez juste de 30 jours pour parvenir à vos fins. Ainsi, restez alerte sur toutes les actions qui impliquent la consommation d’un segment (ou plus) pour éviter d’avoir à courir après l’objectif principal.

Ne pas peser le pour et le contre des actions que vous vous apprêtez à faire

Comme on ne cesse de vous le dire, une action mange un segment de votre journée. Ainsi, on vous demande de peser le pour et le contre lorsque vous devrez prendre une décision. Est-ce utile d’aider un villageois ? Est-ce que cette compétence peut réellement changer mon style de jeu de façon significative ?

Vous devez vous poser ces questions et prendre le temps de mesurer l’impact de vos choix lors de votre aventure dans The Blood of Dawnwalker. Pour voir le jeu à 100 %, il est indéniable que vous allez devoir refaire plusieurs parties. Alors, n’hésitez jamais à remettre à plus tard certaines activités.

Ne pas tenir compte du temps que vous utilisez

Cette partie de l’article se concentre beaucoup moins sur la gestion du temps à proprement parler, mais bien plus sur la gestion des cycles jour/nuit. C’est un point important à comprendre lorsque l’on joue à The Blood of Dawnwalker.

Pour faire simple, certaines quêtes sont bien plus prédisposées à être faites de jour et d’autres de nuit. Par exemple, l’infiltration d’un camp a beaucoup plus d’intérêt de nuit : vous consommerez moins de ressources et vous pourrez vous faufiler dans la pénombre grâce à vos pouvoirs vampiriques.

Ne pas ouvrir les coffres que vous croisez

Vous allez de temps en temps tomber sur des coffres qui demandent du temps pour être ouverts. Sachez que l’ouverture en elle-même ne consomme pas de temps : c’est l’action de prendre un objet dans ledit coffre qui consomme du temps.

Ainsi, vous êtes libre d’ouvrir les coffres, d’analyser les éléments qu’il contient, puis de les laisser comme tel si rien ne vous intéresse. Par conséquent, votre curiosité est assouvie et votre temps est conservé si jamais vous faites la terrible découverte d’objets totalement inutiles pour vous.

Ne pas faire de sauvegarde rapide entre les activités

On retourne dans les vieilles habitudes de Baldur’s Gate 3 avec cette astuce. Pour éviter de perdre du temps bêtement en effectuant une quête vide de sens, sachez qu’il peut être intéressant de sauvegarder manuellement votre partie avant le lancement d’une quête dans The Blood of Dawnwalker.

Ainsi, vous êtes libre d’effectuer la quête si vous le souhaitez, puis si les événements ne vous conviennent pas, de faire un retour sur la sauvegarde que vous avez effectuée au préalable au cas où.

Alors, oui, cela brise un peu la dynamique du jeu, mais pour les personnes qui ne désirent pas être déçues, sachez que cette astuce fonctionne très bien. Disons qu’on pose juste ça ici, comme ça vous êtes au courant !

Vouloir chercher la complétion au détriment de la quête principale

Enfin, dernière astuce, ne cherchez pas à tout compléter ! Sinon, c’est une fin prématurée qui s’offre à vous. Vous devez impérativement faire des choix, car votre temps est compté. Ainsi, ne cherchez pas à tout débloquer ni à tout faire. Si vous évitez de perdre des journées à faire absolument toutes les activités secondaires et à vouloir maximiser chaque compétence de votre arbre, vous aurez largement assez de temps pour accomplir toutes les quêtes majeures.

Que se passe-t-il lorsque le temps est écoulé sur The Blood of Dawnwalker ?

Si vous avez été trop gourmand concernant les quêtes ou l’apprentissage des compétences, sachez que ce n’est pas une fin en soi. Pour faire simple, le jeu se termine prématurément avec l’impossibilité de reprendre là où vous vous en étiez.

Néanmoins, ce n’est pas la pire des mauvaises fins qui s’offre à vous dans ce cas précis. Cette fin imposée par le manque de temps n’est certes pas la meilleure, mais elle fait partie de l’une des fins de The Blood of Dawnwalker.

Dans la mesure où The Blood of Dawnwalker dispose de pas moins de sept fins différentes et vous ne pourrez pas toutes les obtenir en une seule partie. C’est pourquoi ne pas terminer votre quête principale avant les 30 jours n’est pas une fin en soi, mais juste l’une des nombreuses fins proposées par les développeurs.