Avowed : Aux côtés d’une mise à jour anniversaire, le RPG d’Obsidian débarquera le 17 février sur PS5

Depuis quelque temps maintenant, on sait que les exclusivités console du côté de chez Xbox ne sont pas destinées à durer. Même ses plus grosses franchises maison comme Halo, Gears of War ou Forza Horizon se sont mises au diapason. Alors dans le cas d’un titre comme Avowed, bébé d’Obsidian qui a très bien vu récemment The Outer Worlds 2 sortir Day One sur la bécane de Sony, ce n’était qu’une question de temps pour faire de même. Un an, précisément, puisqu’à l’occasion du premier anniversaire du RPG, les joueuses et joueurs PS5 vont pouvoir s’aventurer sur les Terres Vivantes.

