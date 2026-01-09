Avowed : Aux côtés d’une mise à jour anniversaire, le RPG d’Obsidian débarquera le 17 février sur PS5

Une mise à jour qui apporte notamment le New Game +

Avowed est un RPG qui, mine de rien, a pas mal divisé. Le meilleur Obsidian pour certains, une formule trop vieillissante ou timide pour d’autres, l’aventure se situant dans l’univers de Pillars of Eternity a au moins eu le mérite de représenter une cartouche relativement notable dans le catalogue Xbox 2025. Nul doute que le support Game Pass a permis au plus grand nombre d’au moins s’y essayer, mais le titre s’apprête à atteindre une nouvelle cible.

Dès la mi-février, Avowed va débarquer sur PlayStation 5 et ainsi s’ouvrir à bon nombre de joueuses et de joueurs. La date n’est pas choisie par hasard puisque cela fera un an que le RPG sera sorti. Une année remplie de MAJ apportant de nouvelles compétences, des améliorations liées au craft, à la cuisine, à l’équipement ou encore aux PNJ. Et au bout de cette roadmap de post-lancement, une mise à jour anniversaire a été annoncée début décembre 2025.

Comme prévu, nous allons avoir droit à un mode Photo, un nouveau type d’arme, la possibilité de changer d’apparence à tout moment et des ajouts liés à l’arbre de compétences Être divin. Autre mode attendu, le New Game + arrive lui aussi. Vous garderez les équipements uniques et vos points de compétence, mais vous repartirez du niveau 1. Les ennemis, quant à eux, bénéficieront de modificateurs les rendant par exemple plus résistants à telle ou telle altération.

La disponibilité PS5 est donc la cerise sur le gâteau, faisant d’Avowed un titre à découvrir ou à redécouvrir avec désormais le contenu supplémentaire embarqué. Et si vous souhaitez vous lancer le 17 février dans de bonnes conditions, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.